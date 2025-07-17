17 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 июля в России профессиональный праздник отмечают военнослужащие морской авиации и этнографы. В мире в этот четверг отмечают День эмодзи. Православные христиане вспоминают преподобного Андрея Рублева — знаменитого иконописца, автора «Троицы». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 июля

День основания авиации ВМФ России

Официально этот праздник был учрежден в 1996 году, однако история у него гораздо внушительней — длиной более сотни лет. 17 июля 1916 года во время Первой мировой войны русские морские летчики вступили в битву с немецкими самолетами. Сражение происходило на Балтийском море и закончилось победой русской авиации. В честь этого события и был установлен праздник. Накануне Великой Отечественной войны советская морская авиация насчитывала уже около 2,5 тыс. самолетов. В современной российской истории боевые соединения участвовали в борьбе с сомалийскими пиратами и военной операции в Сирии. Сегодня самолеты морской авиации называют крыльями российского флота.

День этнографа в России

Сегодня свой неофициальный профессиональный праздник отмечают этнографы — ученые, которые занимаются изучением образа жизни, традиций, обычаев и материальной культуры различных народов и этнических групп. Дата установлена в честь дня рождения знаменитого путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая. А предложил ее праздновать еще в 70-х годах прошлого века первый заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Рудольф Итс.

Всемирный день эмодзи

Этот неофициальный шуточный праздник появился в 2014 году по инициативе австралийского историка эмодзи, основателя Emojipedia ???онлайн-энциклопедии эмодзи?? Джереми Берджа. Самый первый набор эмодзи из 176 смайликов придумал в 1999 году Сигетака Курита для японского телефонного оператора. Он заложил в него полный спектр человеческих эмоций. Сегодня невозможно представить общение в интернете без эмодзи. Они сопровождают переписку в мессенджерах и социальных сетях.

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День международного уголовного правосудия

В этот день в 1998 году участники дипломатической конференции ООН в Риме подписали конвенцию об учреждении первого международного постоянного органа уголовного правосудия, уполномоченного преследовать лиц, виновных в самых бесчеловечных преступлениях. Этот документ лег в основу создания Международного уголовного суда. 17 июля вспоминают жертв преступлений против человечности, геноцида, военных преступлений и агрессии.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 июля в других странах

День лотереи — США. Этот праздник отмечают в стране с конца 1980-х годов, хотя первая лотерея в Америке состоялась значительно раньше — в 1612 году. Учредил ее король Англии Яков I, чтобы помочь финансировать первое постоянное английское поселение в штате Вирджиния. Сегодня лотереи очень популярны в США, а джек-поты могут превышать $1 млрд.

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Парад Гиoн-мaцуpи — Япония. Один из самых знаменитых фестивалей Японии с тысячелетней историей. Гион-мацури зародился в IX веке как обряд защиты от эпидемий и со временем превратился в грандиозное праздничное событие. Сам фестиваль длится весь июнь, а 17-го наступает его кульминация — парад в Киото, во время которого по городу проезжают движущиеся платформы, на которых воссоздают различные сцены из японского фольклора.

Религиозные праздники 17 июля

День памяти преподобного Андрея Рублева

Преподобный Андрей Рублев родился около 1360 года. Очень образованный, отличавшийся необыкновенной мудростью, он посвятил себя иконописи и принял постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре. На протяжении всей своей жизни великий русский иконописец и подвижник создавал непревзойденные по красоте и одухотворенности иконы, настенные росписи храмов и занимался книжной иллюстрацией. Самой знаменитой работой Рублева стала икона «Троица», которая сегодня хранится в Троице-Сергиевой лавре. Еще при жизни святого многие его иконы начали почитаться как чудотворные.

День памяти святителя Андрея, архиепископа Критского

Святитель Андрей Критский родился в Дамаске. Мальчик рос совершенно немым, но когда ему исполнилось 7 лет, причастился в церкви и исцелился. В четырнадцатилетнем возрасте он ушел в монастырь и вскоре прославился добродетелями. При императоре Юстиниане II был рукоположен в архиепископа Критского. Святитель Андрей Критский стал известен как выдающийся гимнограф.

Православная церковь 17 июля также чтит память: • преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца;

• страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца прав. Евгения врача;

• благоверного великого князя Андрея Боголюбского;

• обретение мощей прп. Евфимия Суздальского, чудотворца;

• мчч. Феодота и Феодоти;

• священномученика Феодора, епископа Киринейского;

• священномученика Саввы (Трлаича), епископа Горнокарловацкого;

• священномученика Димитрия Казанского, пресвитера;

• Иконы Божией Матери «Галатская».



Католическая церковь 17 июля вспоминает:



• святого Платона Турнесского;

• компьенских мучениц;

• святую Ядвигу;

• Алексея Римского;

• святого Кинлло;

• Магнуса Феликса Эннодия;

• святую Марчеллину;

• Сциллийских мучеников.

Народные праздники и приметы 17 июля

Андрей Налива

Этот народный праздник назван в честь знаменитого иконописца, преподобного Андрея Рублева. К 17 июля в полях наливались спелостью озимые культуры, отсюда и появился эпитет «налива». В этот день было принято есть овсяную кашу и усердно трудиться.

Девушки, мечтающие о замужестве, с утра варили сладкий овсяный кисель. Его полагалось выпить весь, до капли: это сулило скорую свадьбу.

Приметы

Дождь на Андрея Наливу — к щедрому урожаю.

На деревьях появились желтые листья — к ранним заморозкам и холодной осени.

На небе много облаков и они плывут кучками — к теплу.

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В лесу щедро родятся ягоды — зима будет суровой..

Какие исторические события произошли 17 июля

709 год до н. э. — китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение.



— китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение. 1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреляли безоружных протестующих, требовавших отречения французского короля Людовика XVI.



— на Марсовом поле в Париже расстреляли безоружных протестующих, требовавших отречения французского короля Людовика XVI. 1868 год — в Японии сменилась столица, ее перенесли из древнего Киото в Токио.



— в Японии сменилась столица, ее перенесли из древнего Киото в Токио. 1902 год — американский изобретатель Уиллис Кэрриер придумал и предложил проект первого кондиционера воздуха.



— американский изобретатель Уиллис Кэрриер придумал и предложил проект первого кондиционера воздуха. 1918 год — в ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге был расстрелян последний русский император Николай II, его семья и приближенные.



— в ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге был расстрелян последний русский император Николай II, его семья и приближенные. 1944 год — марш немецких военнопленных в Москве, по улицам столице провели более 57 тыс. солдат и офицеров.



— марш немецких военнопленных в Москве, по улицам столице провели более 57 тыс. солдат и офицеров. 1975 год — первая в истории стыковка советского и американского космических кораблей — «Союза» и «Аполлона».



— первая в истории стыковка советского и американского космических кораблей — «Союза» и «Аполлона». 1998 год — в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронены останки семьи российского императора Николая II.



— в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронены останки семьи российского императора Николая II. 2014 год — над Донецкой областью сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines, погибли 298 человек, находившихся на борту.

Дни рождения и юбилеи 17 июля

В 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай — русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник.



— русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник. В 1889 году родился Эрл Стэнли Гарднер — американский писатель, автор детективов.



— американский писатель, автор детективов. В 1891 году родился Иван Ищенко — выдающийся советский хирург, в годы ВОВ — главный хирург на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах, один из пионеров трансплантации в СССР.



— выдающийся советский хирург, в годы ВОВ — главный хирург на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах, один из пионеров трансплантации в СССР. В 1911 году родился Сергей Столяров — актер театра и кино, народный артист РСФСР, известный по главным ролям в фильмах «Цирк», «Руслан и Людмила», «Садко».



— актер театра и кино, народный артист РСФСР, известный по главным ролям в фильмах «Цирк», «Руслан и Людмила», «Садко». В 1917 году родился Дмитрий Беляев — русский советский генетик, академик.



— русский советский генетик, академик. В 1920 году родился Хуан Антонио Самаранч — бывший президент Международного олимпийского комитета, занимавший эту должность больше 20 лет.



— бывший президент Международного олимпийского комитета, занимавший эту должность больше 20 лет. В 1935 году родился Дональд Сазерленд — канадский актер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».

close Актер Дональд Сазерленд (1935-2024) Chris Pizzello/Invision/AP

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