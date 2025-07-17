17 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 17 июля
- День основания авиации ВМФ России
Официально этот праздник был учрежден в 1996 году, однако история у него гораздо внушительней — длиной более сотни лет. 17 июля 1916 года во время Первой мировой войны русские морские летчики вступили в битву с немецкими самолетами. Сражение происходило на Балтийском море и закончилось победой русской авиации. В честь этого события и был установлен праздник. Накануне Великой Отечественной войны советская морская авиация насчитывала уже около 2,5 тыс. самолетов. В современной российской истории боевые соединения участвовали в борьбе с сомалийскими пиратами и военной операции в Сирии. Сегодня самолеты морской авиации называют крыльями российского флота.
- День этнографа в России
Сегодня свой неофициальный профессиональный праздник отмечают этнографы — ученые, которые занимаются изучением образа жизни, традиций, обычаев и материальной культуры различных народов и этнических групп. Дата установлена в честь дня рождения знаменитого путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая. А предложил ее праздновать еще в 70-х годах прошлого века первый заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Рудольф Итс.
- Всемирный день эмодзи
Этот неофициальный шуточный праздник появился в 2014 году по инициативе австралийского историка эмодзи, основателя Emojipedia ???онлайн-энциклопедии эмодзи?? Джереми Берджа. Самый первый набор эмодзи из 176 смайликов придумал в 1999 году Сигетака Курита для японского телефонного оператора. Он заложил в него полный спектр человеческих эмоций. Сегодня невозможно представить общение в интернете без эмодзи. Они сопровождают переписку в мессенджерах и социальных сетях.
- День международного уголовного правосудия
В этот день в 1998 году участники дипломатической конференции ООН в Риме подписали конвенцию об учреждении первого международного постоянного органа уголовного правосудия, уполномоченного преследовать лиц, виновных в самых бесчеловечных преступлениях. Этот документ лег в основу создания Международного уголовного суда. 17 июля вспоминают жертв преступлений против человечности, геноцида, военных преступлений и агрессии.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 июля в других странах
День лотереи — США. Этот праздник отмечают в стране с конца 1980-х годов, хотя первая лотерея в Америке состоялась значительно раньше — в 1612 году. Учредил ее король Англии Яков I, чтобы помочь финансировать первое постоянное английское поселение в штате Вирджиния. Сегодня лотереи очень популярны в США, а джек-поты могут превышать $1 млрд.
Парад Гиoн-мaцуpи — Япония. Один из самых знаменитых фестивалей Японии с тысячелетней историей. Гион-мацури зародился в IX веке как обряд защиты от эпидемий и со временем превратился в грандиозное праздничное событие. Сам фестиваль длится весь июнь, а 17-го наступает его кульминация — парад в Киото, во время которого по городу проезжают движущиеся платформы, на которых воссоздают различные сцены из японского фольклора.
Религиозные праздники 17 июля
- День памяти преподобного Андрея Рублева
Преподобный Андрей Рублев родился около 1360 года. Очень образованный, отличавшийся необыкновенной мудростью, он посвятил себя иконописи и принял постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре. На протяжении всей своей жизни великий русский иконописец и подвижник создавал непревзойденные по красоте и одухотворенности иконы, настенные росписи храмов и занимался книжной иллюстрацией. Самой знаменитой работой Рублева стала икона «Троица», которая сегодня хранится в Троице-Сергиевой лавре. Еще при жизни святого многие его иконы начали почитаться как чудотворные.
- День памяти святителя Андрея, архиепископа Критского
Святитель Андрей Критский родился в Дамаске. Мальчик рос совершенно немым, но когда ему исполнилось 7 лет, причастился в церкви и исцелился. В четырнадцатилетнем возрасте он ушел в монастырь и вскоре прославился добродетелями. При императоре Юстиниане II был рукоположен в архиепископа Критского. Святитель Андрей Критский стал известен как выдающийся гимнограф.
Народные праздники и приметы 17 июля
- Андрей Налива
Этот народный праздник назван в честь знаменитого иконописца, преподобного Андрея Рублева. К 17 июля в полях наливались спелостью озимые культуры, отсюда и появился эпитет «налива». В этот день было принято есть овсяную кашу и усердно трудиться.
Девушки, мечтающие о замужестве, с утра варили сладкий овсяный кисель. Его полагалось выпить весь, до капли: это сулило скорую свадьбу.
- Приметы
Дождь на Андрея Наливу — к щедрому урожаю.
На деревьях появились желтые листья — к ранним заморозкам и холодной осени.
На небе много облаков и они плывут кучками — к теплу.
В лесу щедро родятся ягоды — зима будет суровой..
Какие исторические события произошли 17 июля
- 709 год до н. э. — китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение.
- 1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреляли безоружных протестующих, требовавших отречения французского короля Людовика XVI.
- 1868 год — в Японии сменилась столица, ее перенесли из древнего Киото в Токио.
- 1902 год — американский изобретатель Уиллис Кэрриер придумал и предложил проект первого кондиционера воздуха.
- 1918 год — в ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге был расстрелян последний русский император Николай II, его семья и приближенные.
- 1944 год — марш немецких военнопленных в Москве, по улицам столице провели более 57 тыс. солдат и офицеров.
- 1975 год — первая в истории стыковка советского и американского космических кораблей — «Союза» и «Аполлона».
- 1998 год — в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронены останки семьи российского императора Николая II.
- 2014 год — над Донецкой областью сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines, погибли 298 человек, находившихся на борту.
Дни рождения и юбилеи 17 июля
- В 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай — русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник.
- В 1889 году родился Эрл Стэнли Гарднер — американский писатель, автор детективов.
- В 1891 году родился Иван Ищенко — выдающийся советский хирург, в годы ВОВ — главный хирург на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах, один из пионеров трансплантации в СССР.
- В 1911 году родился Сергей Столяров — актер театра и кино, народный артист РСФСР, известный по главным ролям в фильмах «Цирк», «Руслан и Людмила», «Садко».
- В 1917 году родился Дмитрий Беляев — русский советский генетик, академик.
- В 1920 году родился Хуан Антонио Самаранч — бывший президент Международного олимпийского комитета, занимавший эту должность больше 20 лет.
- В 1935 году родился Дональд Сазерленд — канадский актер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Актер Дональд Сазерленд (1935-2024)Chris Pizzello/Invision/AP
Кто отмечает дни рождения
- 86 лет исполняется Али Хаменеи — верховному лидеру Ирана.
- 80 лет исполняется Алексею Рыбникову — народному артисту России, председателю правления Союза композиторов.
- 78 лет исполняется Камилле — второй жене короля Великобритании Карла III, королеве-консорту.
- 71 год исполняется Ангеле Меркель — бывшему канцлеру Германии, одной из самых влиятельных европейских политиков своего времени.
- 67 лет исполняется Вонгу Карваю — гонконгскому режиссеру, снявшему «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс».
- 33 года исполняется Билли Лурд — американской актрисе, известной по сериалу «Американская история ужасов».