13 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

13 июля любители интеллектуальных развлечений по всему миру отмечают Международный день головоломки, а в музыкальном сообществе чествуют дирижеров. В России два профессиональных праздника — у сотрудников почты и рыболовов. Православные верующие отмечают Собор двенадцати апостолов. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 июля

Международный день головоломки

Этот праздник отмечают 13 июля в день рождения венгерского изобретателя, скульптора и профессора архитектуры Эрне Рубика в 2025 году ему исполняется 81 год — создателя знаменитого кубика Рубика. Головоломки развивают логику и воображение, а их история насчитывает тысячи лет — от античных ребусов до современных цифровых квестов. Среди самых сложных испытаний нашего века — Eternity II мозаика из 72 деталей, которые нужно расположить на поле 16x16, чтобы все грани соприкасающихся частей совпадали по рисунку и цвету, созданная в 2007 году и остающаяся неразгаданной, несмотря на обещанный приз в £2 млн. Интернет также хранит тайны проекта Cicada 3301 организация, публиковавшая загадки в интернете. Все они связаны с защитой данных, криптографией и стеганографией. С помощью них основатели, вероятно, отбирают людей в свое сообщество — серии криптографических загадок, авторы и цель которых по-прежнему неизвестны.

Интересно, что... В 2025 году американская команда студентов из Школы электротехники и вычислительной техники Элмора (Университет Пердью) совершила настоящий прорыв. Их инновационный робот собрал кубик Рубика за невероятные 0,103 секунды, что почти втрое быстрее предыдущего рекорда.

Международный день дирижера

Праздник приурочен ко дню смерти Карлоса Клайбера, которого считают прародителем современной дирижерской техники. Праздник учрежден в 2013 году, чтобы выразить благодарность маэстро за их талант, умение задавать темп и создаваемую ими атмосферу исполнения. В этот день проходят концерты, открытые мастер-классы и лекции по истории и технике управления оркестром. Праздник напоминает, что за каждым шедевром классики стоит взгляд дирижера, чьи жесты превращают ноты в живую музыку.

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Международный день горных пород

Праздник, посвященный изучению и сохранению геологического наследия Земли. Хотя у него нет официального статуса, он поддерживается учеными-геологами, экологами и образовательными организациями. Основная цель Международного дня горных пород — популяризация геологии и поддержка научных и просветительских проектов.

День рыбака в России

Профессиональный праздник отмечается во второе воскресенье июля (в 2025 году это 13 июля). Он был учрежден в 1980-м и сегодня объединяет не только профессиональных рыбаков, но и ученых-ихтиологов, сотрудников рыбинспекций и предприятий по разведению рыбы, а также рыбаков-любителей. Этот день — повод вспомнить о значении рыбной отрасли для экономики страны и отдать дань уважения всем, кто связан с этой нелегкой, но интересной работой.

День российской почты

Профессиональный праздник работников почтовой связи приходится на второе воскресенье июля, а в 2025 году выпадает на 13 июля. Зарождение почтового дела на Руси относят к X веку, когда княжеские гонцы передавали послания между городами, а при Петре I организовали регулярную почтовую линию между Москвой и Архангельском. Сегодня в честь праздника награждают лучших почтальонов, проводят экскурсии в музеи связи и выпускают памятные марки и конверты.

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Какие праздники и памятные даты отмечают 13 июля в других странах

День государственности — Черногория. Один из главных государственных праздников страны отмечают в честь ключевого события черногорской истории. В этот день в 1878 году на Берлинском конгрессе Черногорию, долгое время находившуюся в составе Османской империи, официально признали суверенным государством. В этот день в стране проводятся патриотические мероприятия, фольклорные фестивали, концерты современных исполнителей и народные гулянья.

День довольных сотрудников (Gruntled Workers Day) — США. Этот неофициальный праздник призван подчеркнуть все позитивные стороны работы. Слово «gruntled» появилось в 1930-е годы как шутливый антоним слову «disgruntled», которое переводится с английского как «недовольный». В этот день принято собираться вместе с коллегами, делиться тем, что им нравится в профессии, и напоминать себе, что радость от работы часто — осознанный выбор.

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Церковные праздники 13 июля

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

Этот древний христианский праздник, впервые упомянутый в IV веке, установлен как день памяти всех ближайших учеников Христа. В богослужебной традиции праздник включает особую Литургию Иоанна Златоуста с чтением отрывков из «Деяний апостолов» и Посланий, где ученики Христа названы «столпами веры». Верующие причащаются и освящают коливо — ритуальное блюдо из пшеницы с медом, символизирующее духовное единство. Народные обычаи сохранили в этот день элементы летних обрядов: завершали купальские гуляния, плели цветочные венки и гадали. Рыбаки же молились апостолу Петру, прося удачного улова.

Праздник Горбаневской иконы Божией Матери

Этот почитаемый образ является списком с древней Корсунской иконы, созданной, по преданию, евангелистом Лукой. В Киев она попала в 988 году вместе с князем Владимиром. Свое название икона получила от села Горбаневка под Полтавой, где в XVIII веке произошло чудесное обретение: местный крестьянин обнаружил образ, плавающий в лесном озере, после чего начали происходить исцеления больных.

Церковь установила празднование 13 июля (по старому стилю — 30 июня), хотя в Горбаневке чтят икону также 12 октября. Ежедневно перед святыней звучит акафист, а раз в год ее торжественно переносят крестным ходом в полтавский Успенский собор, где она пребывает до осени. После запрета в советские годы, в 1999 году традиция крестных ходов была возрождена. Теперь ежегодно 13 июля верующие собираются на праздничную литургию и шествие с чудотворным образом.

close Максим Богодвид/РИА Новости

13 июля Русская православная церковь также чтит память • преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290);

• святителя Софрония, епископа Иркутского (1918);

• священномученика Тимофея Петропавловского, пресвитера, преподобномученика Никандра (Прусака), иеромонаха (1918);

• преподобномученика Феогена (Козырева), архимандрита (1939);

• мученика Иоанна Демидова (1944);



Празднования в честь икон Божией Матери:



• Балыкинской (1711);

• Волынской.



Народные праздники и приметы 13 июля

Двенадцать апостолов

Церковный праздник в честь ближайших учеников Христа в народе обрел свои традиции. Считалось, что летний зной к этому дню достигает максимума, а затем начинает постепенно идти на спад. В этот день было принято наряжаться, выражая таким образом благодарность за щедрое лето. После работы в поле всей деревней устраивали шумные застолья, пели песни до позднего вечера. Особые обряды включали пускание по воде соломенных кукол-апостолов, которые, по поверьям, уносили с собой все беды.

Приметы

Если кукушка продолжит куковать после 13 июля, ждут долгий и жаркий сезон.

Яркое зарево заката обещало грозу на завтра, а тихий вечер — продолжение тепла без осадков.

Ребенок, родившийся в этот день, будет счастливым и удачливым.

close Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498) Wikimedia Commons

Какие исторические события произошли 13 июля

1772 год — английский мореплаватель Джеймс Кук отплыл из Плимута в первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1830 год — император Николай I своим указом утвердил «Положение о ремесленном учебном заведении», так появилось Московское ремесленное училище, ставшее впоследствии МГТУ им. Н. Э. Баумана.

1882 год — в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге открылись первые в России телефонные станции с ручными коммутаторами.

1939 год — 23-летний Фрэнк Синатра впервые записал на пластинку «From the Bottom of My Heart» в дуэте с оркестром Гарри Джеймса; композиция не попала в чарты, но стала началом легендарной карьеры.

1973 год — вышел дебютный альбом группы Queen. Запись велась в лондонских студиях Trident и De Lane Lea под продюсированием Роя Томаса Бейкера и самих музыкантов.

1990 год — создан Банк России (как Банк РСФСР), получивший функции Госбанка СССР по эмиссии рубля; его первым председателем стал Георгий Матюхин.

2018 год — новозеландские ученые из Университета Кентербери впервые продемонстрировали в Женеве 3D-цветное рентгеновское сканирование человека с применением технологии Medipix (CERN), которая позволяет различать плотность тканей и выявлять опухоли без контраста.

2024 год — после предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания) стрелок открыл огонь по сцене, в результате чего будущий президент Дональд Трамп был ранен в ухо. Произошедшее квалифицировали как покушение.

close Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Brendan McDermid/Reuters

Дни рождения и юбилеи 13 июля

В 1665 году родился князь Дмитрий Голицын — русский государственный деятель, сподвижник Петра I. Награжден орденом Андрея Первозванного и Александра Невского.

В 1798 году родилась Александра Федоровна (урожденная Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) — императрица Всероссийская, супруга Николая I и мать Александра II. Она укрепила престиж династии, основала Смольный институт благородных девиц и участвовала в помощи после Крымской войны. За внимание к образованию и благотворительность ее называли «мать народа».

В 1813 году родился Николай Бенуа — выдающийся российский архитектор, с 1850 года главный архитектор Петергофа. Под его руководством создали Морской корпус и Китайский дворец.

В 1922 году родилась Мария Виноградова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. В ее фильмографии более 150 ролей: ее помнят по «Весне на Заречной улице» и многочисленным комедийным ролям.

В 1932 году родился Петр Фоменко — советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист России. Основатель собственного театра-студии, он поставил более 80 спектаклей. Обладатель Государственной премии РФ (1996), профессор ГИТИСа.

В 1944 году родился Борис Клюев — актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России. Зрители помнят его по роли Николая Воронина в комедийном сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979) и других. Награжден орденом Почета в 2004 году.

В 1952 году родился Александр Тиханович — советский и белорусский эстрадный певец, Народный артист Белоруссии (1993). Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей эстрадной песни (1976), обладатель «Золотого граммофона» в России (1999), его хиты вошли в золотой фонд песни.

Кто отмечает дни рождения

85 лет исполняется Патрику Стюарту — британскому актеру, известному по роли капитана Жан-Люка Пикарда из «Звездного пути».

83 года исполняется Харрисону Форду — американскому киноактеру, обладателю премий «Золотой глобус» и «Сезар».

62 года исполняется Вадиму Казаченко — российскому певцу, звезде поп-сцены 90-х.