5 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 июля в мире отмечают праздник в честь купальника, название которого было вдохновлено ядерными испытаниями, а еще поздравляют трудоголиков и уговаривают их не работать хотя бы в субботу. Петербург сегодня на весь день превращается в город Достоевского. Для мусульман после заката начинается день Ашура — важное религиозное событие, особенно для шиитов. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 5 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 июля

Всемирный день бикини

Праздник, посвященный самому узнаваемому купальнику в истории моды. В этот день в 1946 году французский модельер Луи Реар представил миру бикини: крошечный купальный костюм, который впервые на подиуме продемонстрировала танцовщица Мишелин Бернардини. Название отсылает к атоллу Бикини, где США проводили ядерные испытания — дизайнер рассчитывал на такой же «взрывной эффект» и не прогадал. Скандальный в свое время, сегодня бикини стал символом лета и пляжного отдыха.

Купальник для французских коротышек: как бикини изменило мир Купальником-бикини сегодня никого не удивить. А когда-то его появление спровоцировало скандал и почти... 04 июля 19:52

Международный день трудоголиков

Если вы ловили себя на мысли, что работать в выходной — это нормально, а отпуск — пустая трата времени, то, возможно, вы тоже входите в ряды тех, кого чествуют 5 июля. День трудоголиков — это повод напомнить себе и окружающим, что даже самые продуктивные люди нуждаются в отдыхе. Праздник неофициальный, но весьма актуальный: по разным оценкам, в России треть работающих не умеют вовремя останавливаться. Термин «трудоголизм» появился в XX веке, а в XXI стал почти социальной нормой. Однако сегодня все чаще звучат призывы к балансу между карьерой и личной жизнью. Поэтому День трудоголиков — это не столько чествование трудовых подвигов, сколько напоминание о том, что нужно уметь вовремя останавливаться, а выгорания на работе никто не отменял.

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Международный день Днепра

Этот день посвящен одной из крупнейших рек Европы — Днепру. Он отмечается ежегодно в первую субботу июля, а в 2025 году выпадает на 5-е число. Цель праздника — напомнить о значении реки для экономики, экологии и истории региона. Днепр — не просто водная артерия протяженностью более 2,2 км. Это источник жизни для сотен городов, база для энергетики и судоходства, а также символ культурного единства. В этот день активисты, экологи и жители прибрежных территорий проводят акции по уборке берегов, флешмобы, тематические выставки и конференции. А еще — вспоминают, как много эта река значила для наших предков.

Международный день кооперативов

В первую субботу июля ежегодно отмечают Международный день кооперативов — праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН и Международным кооперативным альянсом. Этот день посвящен людям, которые объединяются ради общей цели — от сельскохозяйственных артелей и кредитных союзов до потребительских обществ и жилищных кооперативов. Кооперативы существуют более двух столетий и играют важную роль в социальной и экономической жизни разных стран. Они помогают снижать уровень бедности, обеспечивать занятость, развивать локальные сообщества и сохранять принципы справедливой экономики.

День Достоевского в Петербурге

Поклонники классической литературы отмечают День Достоевского — петербургский городской праздник, посвященный одному из величайших писателей XIX века. Он приходится на первую субботу июля: именно в этом летнем месяце начинается действие романа «Преступление и наказание». В этот день в городе, особую атмосферу которого Достоевский мастерски передал в своих произведениях, пройдут тематические экскурсии, лекции, уличные спектакли и множество других мероприятий.

close Федор Михайлович Достоевский РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 июля в других странах

День рождения Гуру Ринпоче — Бутан. 5 июля в Бутане отмечают один из самых значимых праздников — день рождения Падмасамбхавы, также известного как Гуру Ринпоче. Этот тибетский святой считается вторым Буддой, принесшим буддизм в Тибет в VIII веке. По преданию, он родился чудесным образом на лотосе в озере и с младенчества обладал сверхъестественными способностями. Его день рождения сопровождается молитвами, ритуальными танцами и подношениями, особенно в монастырях и храмах.

День предупреждения травматизма — Канада. В Канаде сегодня напоминают о важности безопасности на производстве, транспорте и в быту. Инициатива направлена на снижение количества несчастных случаев и травм, особенно среди молодых работников. В этот день часто проходят семинары, обучающие программы и кампании по профилактике бытовых и профессиональных травм.

День Кирилла и Мефодия — Чехия. В Чехии 5 июля отмечают государственный праздник в честь святых братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян, принесших письменность. По всей стране проходят праздничные мессы, особенно . Братьев чтут как символ культурного и духовного наследия славянских народов.

Религиозные праздники 5 июля

День Ашура в исламе

Один из самых значимых дней в исламском календаре — особенно для шиитов. Он отмечается на 10-й день месяца Мухаррам по лунному календарю, поэтому дата меняется ежегодно, в 2025-м она приходится на 5 июня по григорианскому календарю. Ашура имеет разное значение для суннитов и шиитов. Для первых — это день поста, напоминающий о спасении пророка Мусы (Моисея) от фараона. Для шиитов — день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, погибшему в битве при Кербеле в 680 году. В этот день верующие совершают обряды поминовения, читают молитвы и, в некоторых регионах, участвуют в траурных шествиях, во время которых практикуется ритуальное самобичевание.

День Ашура в 2025 году: как его отмечают и зачем верующие избивают себя цепями Ашура — один из важнейших дней в исламском календаре. Для одних он связан... 04 июля 10:35

День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского

5 июля православные вспоминают священномученика Евсевия Самосатского — одного из активных защитников православия в IV веке. Он был епископом города Самосата (современная Турция) и боролся с арианством — ересью, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Император Валент сослал Евсевия, но после смерти императора тот вернулся к пастве. Однако вскоре был убит арианкой, сбросившей на него черепицу с крыши. Этот день посвящен памяти о стойкости в вере и мужестве перед лицом преследований.

5 июля Русская православная церковь также чтит память: • мучеников Зинона и Зины;

• мученика Галактиона и мученицы Иулиании;

• святителя Григория (Даскэла), митрополита Валашского (Румынская православная церковь);

• мученика Албана Британского;

• Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов.

Народные праздники и приметы 5 июля

Ульянин день

В народном календаре 5 июля — Ульянин день, связанный с заботами о пчелах и урожае. Считалось, что именно к началу июля ульи наполняются медом, и нужно тщательно следить за пасекой, чтобы не упустить начало медосбора. Отсюда и поговорка: «На Ульяна — пчеле мед да хозяину забота». Также в этот день нередко устраивали первые жатвы на юге — проверяли, «как хлеб на зубок».

Приметы

Если на Ульяна идет дождь — будет обильный урожай грибов.

Теплый вечер и росистое утро — к ясной погоде и щедрому урожаю зерновых.

Если пчелы в этот день особенно активны — лето будет теплым, а осень затяжной.

Услышать гром вечером — к перемене погоды.

Жаворонки высоко летают — к солнечным дням впереди.

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Какие исторические события произошли 5 июля

1439 год — во Флоренции подписана Флорентийская уния — акт об объединении Католической и Православной церквей под главенством папы.

1687 год — Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии», заложившие основы классической механики.

1770 год — началось Чесменское сражение между российским и турецким флотом.

1811 год — Венесуэла стала первой испанской колонией в Южной Америке, провозгласившей независимость.

1829 год — 14-летний крепостной Павел Попов нашел первый в России алмаз.

1841 год — англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

1865 год — в Лондоне основана благотворительная организация «Армия спасения».

1881 год — под Луксором обнаружена уникальная гробница с останками фараонов Сети I, Тутмоса III, Рамзеса II и других.

1937 год — при НКВД СССР создан Научно-исследовательский институт противопожарной обороны.

1943 год — началась Курская битва — одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны.

close Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Курская битва. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, 1943 год Иван Шагин/РИА Новости

1946 год — в Париже впервые представлен купальник-бикини, вызвавший фурор на модном показе.

1954 год — Элвис Пресли записал свою первую песню — «That's All Right».

1958 год — американская экспедиция впервые покорила вершину Гашербрум I — одну из высочайших в мире.

1962 год — Алжир официально провозгласил независимость от Франции.

1971 год — в США снизили возрастной ценз для голосования с 21 года до 18 лет.

1986 год — в Москве открылись первые Игры доброй воли.

1994 год — Джефф Безос основал компанию Amazon.

1996 год — в Великобритании появилась овца Долли — первое клонированное млекопитающее.

close Чучело овечки Долли в Королевском музее Шотландии Shutterstock/FOTODOM

Дни рождения и юбилеи 5 июля

В 1793 году родился Павел Пестель — русский офицер, декабрист, глава Южного тайного общества.

В 1802 году родился Павел Нахимов — русский адмирал, герой обороны Севастополя.

В 1810 году родился Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен, основатель одного из крупнейших цирков.

В 1857 году родилась Клара Цеткин — немецкая социалистка, активистка и одна из основательниц Международного женского дня.

В 1889 году родился Жан Кокто — французский поэт, писатель, кинорежиссер и театральный деятель.

В 1901 году родился Сергей Образцов — режиссер, основатель и руководитель Центрального театра кукол в Москве.

В 1911 году родился Жорж Помпиду — французский государственный деятель, президент Франции (1969–1974).

Кто отмечает день рождения

88 лет исполняется Алле Будницкой — советской и российской актрисе театра и кино, телеведущей.

75 лет исполняется Хьюи Льюису — американскому певцу и автору хитов, лидеру группы Huey Lewis and the News.

51 год исполняется Тутте Ларсен — российской журналистке, теле- и радиоведущей.

close Тутта Ларсен на Международной выставке-форуме «Россия», 2024 год Владимир Астапкович/РИА Новости

50 лет исполняется Эрнану Креспо — аргентинскому футболисту, включенному в список ФИФА 100.

46 лет исполняется Амели Моресмо — французской теннисистке, бывшей первой ракетке мира.

39 лет исполняется Александру Радулову — российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира.