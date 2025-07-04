4 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 июля в России принимают поздравления сотрудники тыла уголовно-исполнительной системы. В мире этот день посвящен сказке, оказавшей большое влияние на современную массовую культуру, — «Алисе в Стране чудес». В США сегодня один из главных государственных праздников — День Независимости, а в Норвегии отмечают день рождения королевы. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 июля

День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

Каждый год 4 июля сотрудники тыловых подразделений Федеральной службы исполнения наказаний принимают официальные поздравления. Эти специалисты отвечают за обеспечение учреждений ФСИН всем необходимым: от формы и питания до медицинского снабжения и логистики. Без их четкой работы сложно представить бесперебойную деятельность колоний, СИЗО и других ведомственных объектов. Интересный факт: тыловая служба в системе исполнения наказаний формировалась еще с конца XIX века, когда впервые были введены централизованные поставки обмундирования и питания для заключенных.

День «Алисы в Стране чудес»

4 июля 1862 года преподаватель математики Чарльз Лютвидж Доджсон, больше знакомый всему миру по псевдониму Льюис Кэролл, отправился на лодочную прогулку с дочерями своего друга — сестрами Лидделл. Именно тогда, чтобы не дать своим спутницам заскучать, он начал рассказывать им историю о девочке Алисе и ее приключениях в волшебной стране. Из этого рассказа впоследствии родилась одна из самых известных авторских сказок в современной истории. Сегодня, в День «Алисы в Стране чудес», во всем мире устраивают тематические мероприятия, костюмированные вечеринки, публичные чтения и викторины по книге. Особенно популярен этот праздник в Оксфорде, где много лет жил и преподавал Кэролл.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 июля в других странах

День независимости — США. В этот день в 1776 году Второй Континентальный конгресс утвердил финальный текст Декларации независимости, в которой 13 британских колоний заявили о разрыве с Великобританией и провозгласили создание нового независимого государства. Документ был подготовлен комиссией из пяти человек, основным автором стал Томас Джефферсон. Хотя Война за независимость началась еще до этого, в 1775 году, именно 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов Америки. Сегодня это одна из главных дат американского календаря.

Дни Тома Сойера — США. В небольшом американском городке Ганнибал, штат Миссури, каждый год 4 июля стартует одно из самых колоритных и атмосферных летних мероприятий — Дни Тома Сойера. Этот праздник посвящен одному из самых известных литературных героев Марка Твена. Именно в Ганнибале, на берегу реки Миссисипи, прошло детство писателя. Здесь он вдохновился на создание своих легендарных романов.

close Фреска посвященная Марку Твену в городе Ганнибал, Миссури, США Fsendek/Shutterstock/FOTODOM

День Гарибальди — Италия. Джузеппе Гарибальди — герой национально-освободительного движения, символ объединения страны и один из самых харизматичных лидеров XIX века. По сей день в Италии его образ вызывает уважение и гордость: улицы, площади и школы, названные в честь Гарибальди, есть в каждом городе страны. Памятные мероприятия проходят преимущественно в южных регионах Италии, где Гарибальди вел знаменитый поход «Тысячи» против Бурбонов. Историки считают его одним из тех, кто заложил фундамент современного итальянского государства.

День рождения королевы Сони — Норвегия. Норвежская королева Соня, супруга короля Харальда V, родилась 4 июля 1937 года. Она стала первой норвежкой за последние 100 лет, вышедшей замуж за наследника престола. Ее союз с будущим монархом долгое время оставался тайным, так как Соня не принадлежала к аристократии. Но спустя девять лет после начала их отношений пара получила официальное благословение. Сегодня королева Соня — уважаемая фигура в норвежском обществе, она активно занимается благотворительностью, поддерживает культурные начинания и занимается защитой окружающей среды.

close Королева Норвегии Соня Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 4 июля

День памяти мученика Иулиана Тарсийского

4 июля православные христиане чтут память святого мученика Иулиана Тарсийского. Он жил в IV веке в городе Тарсе (ныне — Турция) и был одним из тех, кто отказался отречься от христианской веры во времена жестоких гонений при императоре Диоклетиане. По преданию, Иулиан в течение целого года подвергался страшным истязаниям, но стойко претерпел все мучения, не изменив своим убеждениям. Его подвиг стал символом духовной крепости и верности. Тело святого было брошено в море, но, как говорит церковное предание, вскоре было чудесным образом найдено. На месте его захоронения со временем возник монастырь, а имя Иулиана стало широко почитаемым не только на Востоке, но и в славянских землях. В этот день верующие посещают храмы, возносят молитвы о стойкости духа и защите от зла.

Обретение мощей преподобного Максима Грека

Также 4 июля совершается празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека — одного из крупнейших православных мыслителей и переводчиков XVI века. Родом из Греции, он прибыл в Россию по приглашению великого князя Василия III, чтобы помочь исправить богослужебные книги. Однако со временем Максим оказался в опале — за излишнюю, как сочли тогдашние власти, критику церковных порядков. Несмотря на гонения, его труды оказали огромное влияние на развитие русской духовной культуры. А в XVII веке преподобный был официально прославлен в лике святых. Его мощи были обретены в Троице-Сергиевой лавре, где и хранятся по сей день. Верующие приходят к святому с молитвами о просветлении ума и о помощи в учебе.

close Преподобный Максим Грек Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 4 июля

Ульянов день

На 4 июля в народном календаре приходится Ульянов день — в честь святого Иулиана Тарсийского. С этого времени начинали массовую заготовку вишни, в народе говорили: «На Ульяна — вишня красна». Женщины обращались к Ульяну с молитвами о здоровье детей, а мужчины просили удачи в жатве. Существовало поверье, что если утром на Ульяна роса густая — год будет хлебным, а если дождь — урожай вишни будет особенно щедрым.

Приметы

Утренняя роса — к богатому урожаю.

Дождь в полдень — вишня будет крупной и сочной.

Много птиц в небе — к ясной погоде в ближайшие дни.

Тихий ветер с востока — к спокойной неделе и хорошему сенокосу.

Какие исторические события произошли 4 июля

1054 год — в небе вспыхнула сверхновая, из остатков которой впоследствии образовалась Крабовидная туманность. Редкое астрономическое событие наблюдали даже днем.

1631 год — в Париже открылось первое в мире агентство по трудоустройству — адресное бюро. По сути, это был прообраз современной биржи труда.

1776 год — в Филадельфии подписана Декларация независимости США. С этого дня началась история Соединенных Штатов как независимого государства.

1819 год — шлюпы «Восток» и «Мирный» отправились в кругосветную экспедицию из Кронштадта. Итогом стало открытие Антарктиды.

1892 год — государство Самоа пережило два 4 июля подряд из-за смены часового пояса — все ради удобства торговли с США.

1903 год — президент США Теодор Рузвельт объявил об открытии тихоокеанской линии связи, связавшей Америку с миром по подводному кабелю.

1946 год — Кенигсберг был переименован в Калининград, а Филиппины получили независимость от США.

1960 год — на флаг США добавлена 50-я звезда в честь присоединения Гавайев.

1969 год — Джон Леннон объявил о создании группы The Plastic Ono Band, а в Атланте прошел поп-фестиваль с участием Led Zeppelin и Дженис Джоплин.

1976 год — Израиль провел спецоперацию «Энтеббе» по освобождению заложников в Уганде. Командовавший ею Йонатан Нетаньяху, брат нынешнего израильского премьера, был убит.

1989 год — самолет МиГ-23 ВВС СССР пролетел 900 км без пилота и упал в Бельгии. Это уникальный случай в истории авиации.

«Случай уникальный»: как советский истребитель удрал на Запад 30 лет назад советский истребитель МиГ-23, вылетевший с авиабазы в Польше... 19 сентября 09:34

2004 год — футбольная сборная Греции сенсационно выиграла чемпионат Европы, победив в финале хозяев турнира — португальцев.

2012 год — в ЦЕРНе было объявлено об открытии частицы, похожей на бозон Хиггса — важнейшее событие для физики элементарных частиц.

close Место крушения советского истребителя МиГ-23 в Бельгии, 4 июля 1989 года Carl Duyck/AP

Дни рождения и юбилеи 4 июля

В 477 году родился Авентин — баварский ученый-гуманист, историк, филолог, просветитель.

В 1659 году родился Петр Апраксин — русский полководец и сподвижник Петра I, участник Северной войны.

В 1790 году родился Джордж Эверест — британский географ, в честь которого названа высочайшая вершина мира.

В 1807 году родился Джузеппе Гарибальди — итальянский генерал, революционер и один из героев Рисорджименто.

В 1853 году родился Эрнст Отто Бекман — немецкий химик, изобретатель дифференциального термометра.

В 1884 году родился Луи Мейер — американский кинопродюсер родом из Российской империи, один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Дату 4 июля в качестве дня рождения он выбрал сам, когда получал американское гражданство.

В 1927 году родилась Джина Лоллобриджида — актриса, секс-символ итальянского кино 50-х.

В 1930 году родился Фрунзик Мкртчян — советский и армянский актер, известный по фильмам «Мимино» и «Кавказская пленница».

Кто отмечает день рождения

101 год исполняется Эве Мари Сейнт — американской актрисе, лауреату премии «Оскар» за роль в фильме «На набережной».

73 года исполняется Альваро Урибе — президенту Колумбии в 2002–2010 годах.

68 лет исполняется Дмитрию Назарову — российскому актеру театра и кино, звезде сериала «Кухня».

close Нина Зотина/РИА Новости

67 лет исполняется Кирку Пенгилли — гитаристу и участнику австралийской рок-группы INXS.

54 года исполняется Кейт Дики — британской актрисе, сыгравшей Лизу Аррен в «Игре престолов».

31 год исполняется Эре Истрефи — поп-певице из Косово, прославившейся после гимна Евро-2016.

29 лет исполняется Жюстин Брезаз-Буше — французской биатлонистке, олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира.