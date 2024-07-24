«Так же» и «также»: как писать — слитно или раздельно Как не ошибиться в написании «также» и «так же» — разъяснение филолога

Правила русского языка порой могут даваться тяжело, ведь в них так много подводных камней и нюансов, которые непросто понять с первого раза. Если вы постоянно задаетесь вопросом, как написать «также» — слитно или раздельно, в этой статье вы найдете ответ. «Газета.Ru» вместе с филологом разобралась в сложностях правила.

«Так же» и «также» — какая часть речи

Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» филолог, старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Бубенчикова, важно понимать, что конструкции «так же» и «также» — это разные части речи.

«Также» — сочинительный союз, который появился в результате слияния наречия «так» и частицы «же». А «так же» — это местоименное наречие с частицей «же», которое правильно писать раздельно.

Как научиться отличать «так же» от «также»

Главная разница между «так же» и «также» — наличие сравнения в первом случае и отсутствие сравнения во втором.

В случае местоименного наречия «так же» частица «же» легко переносится или опускается в предложении без потери смысла.

Если в предложении уже есть сравнительная конструкция с «как и» или «как», «так же» точно пишется раздельно. Пример: «Владислав любил кошек так же, как и собак».

В случае употребления союза «также» никакого сравнения в предложении нет. Союз соединяет части сложного предложения или однородные члены. Его легко можно заменить на «и» или «тоже». Примеры: «Мама любит плавать, а также кататься на велосипеде» (в значении «мама любит плавать и кататься на велосипеде»; «мама любит плавать, кататься на велосипеде тоже»).

Для меня самый простой способ различить «так же» и «также» на письме — задать вопрос «как?» Если мы можем ответить на него, то пишем «так же» раздельно. Если ответить не можем, но можем опустить «также» или «а также» без потери смысла, то пишем слитно. Пример: «Я сегодня посмотрела фильм, а также прочитала книгу». Анастасия Бубенчикова Филолог, старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова

Когда пишется «также»

При варианте слитного написания «также» выступает в качестве производного союза — союза, который появился в результате образования от слов других частей речи. Чтобы понять, как правильно его писать — слитно или раздельно, попробуйте заменить этот союз на другой, например, на «и», «тоже», «кроме того», «еще», или вообще опустить его. При этом важно помнить, что у него нет значения сравнения.

Когда мы пишем «также», помним, что это союз, и у него появляется несколько функций: он объединяет равноправные части сложного предложения или однородные члены предложения. В простых предложениях становится чаще всего частью словосочетания «а также», как правило, в завершении ряда однородных членов предложения. Анастасия Бубенчикова Филолог, старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова

Примеры:

Все, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. (Ф. М. Достоевский, «Бедные люди»). Также = тоже.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. (А. И. Куприн, «Олеся»). Также = кроме того.

Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. (М. Е. Салтыков-Щедрин, «История одного города»). Также = и.

Когда пишется «так же»

При раздельном написании «так же» обязательно обращайте внимание на сравнительную конструкцию «как и». Если вы видите в предложении «так же, как и», то перед вами случай раздельного написания. Еще один рабочий способ понять, как писать — слитно или раздельно, — убрать частицу «же». Если предложение не утрачивает значение, то «так же» пишется раздельно.

Нередко «так же» можно заменить на «таким образом», «точно так». Стоит помнить, что наречие отвечает на вопросы: «каким образом?», «как?», поэтому, если вы можете применить их к словосочетанию, то перед вами вариант раздельного написания.

Примеры:

Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. (М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»). Частицу «же» можно опустить без потери значения.

Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви, — здесь немыслимо. (Александр Грин, «Алые паруса»). К конструкции «так же» можно задать вопросы: «каким образом?», «как?».

Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай Бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! (Обнимает ее и хочет уйти.) (А. Н. Островский, «Гроза»). В сочетании с «так же» используется «как».

Проверьте себя

Задания

Мы ___ как и они, любим ходить в горы.

Анна, а ___ ее сестра, поехали в деревню.

Он ___ быстро бегает, как зверек, что его трудно догнать.

Она любит читать книги, а ___ писать рассказы.

Мы решили поступить ___, как нам советовали.

Иван, а ___ Петр, пришли на встречу вовремя.

Он умный, а ___ внимательный студент.

Солнце светит ___ ярко, как и вчера, что невозможно смотреть без очков.

Они ___, как и мы, собираются в путешествие.

В классе все дети, а ___ их учитель, готовились к празднику.