1 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 июля — старт второго полугодия. В России в этот день чествуют ветеранов боевых действий и поздравляют с профессиональным праздником реставраторов. В мире отмечают День шутки. В Италии и США — торжество гастрономии, там проходят фестиваль пиццы и праздник в честь необычных сортов мороженого. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 июля

День ветеранов боевых действий

1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий — дата, учрежденная в 2009 году в память о солдатах и офицерах, участвовавших в военных конфликтах за пределами страны. Выбрали ее неслучайно: 1 июля 1997 года в Москве был создан Всероссийский союз ветеранов, объединивший участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

День реставратора

Праздник тех, кто спасает культурное наследие от разрушения и забвения. Дата приурочена к созданию в 1950 году Центрального научно-реставрационного проектного института, с которого началась современная история реставрационного дела в России. Эти специалисты умеют буквально «оживлять» историю — будь то фрески, иконы, книги или фасады зданий.

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Дeнь Нoвoй Мocквы

1 июля — официальный день рождения Новой Москвы. В 2012 году к столице присоединили огромные территории к югу и юго-западу от прежней городской черты — более 148 тысяч гектаров. Это крупнейшее расширение Москвы за многие десятилетия. Территория развивается по принципу «город в городе»: с метро, больницами и рабочими местами, чтобы людям не приходилось ездить в центр без крайней необходимости.

День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства

Событие отсылает нас к XVII веку, когда бурятские племена, жившие по берегам Байкала, вступили в союз с Московским царством. Договоренности были достигнуты мирным путем, без кровопролитных завоеваний. Фактически процесс занял не один год, но именно лето 1666 года считается отправной точкой интеграции. Бурятия сохранила свою культуру, буддийские монастыри, обычаи и хозяйственный уклад — и при этом стала частью огромного многонационального государства. Сегодня этот день — не просто памятная дата, а напоминание о том, как диалог и уважение к идентичности могут стать основой долгого сотрудничества.

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Мeждунapoдный дeнь шутки

Если вы думали, что шутить положено только 1 апреля — спешим вас переубедить: 1 июля отмечается Международный день шутки. Правда, в отличие от своего весеннего собрата, этот праздник не настолько известен и официально нигде не закреплен. Тем не менее он существует — как стихийная инициатива любителей юмора, абсурда и хорошего настроения. В соцсетях в этот день запускают ироничные флешмобы, делятся мемами и рассказывают анекдоты. А в некоторых странах проводят фестивали уличных комиков.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 июля в других странах

Фecтивaль пиццы в Нeaпoлe — Итaлия. Это не просто праздник еды, а настоящий гастрономический марафон, который стартует 1 июля в сердце Неаполя, на набережной Лунгомаре. Несколько километров пиццы — в прямом смысле. Более 50 пиццайоло из разных регионов Италии и мира приезжают сюда, чтобы накормить десятки тысяч гостей. Фестиваль длится несколько дней, но именно 1 июля — торжественное открытие. В воздухе витает аромат дровяных печей, со сцены звучит живая музыка, а самые преданные фанаты маргариты, маринары и диаволы участвуют в чемпионатах по скорости поедания и даже по метанию теста.

close Фecтивaль пиццы в Нeaпoлe «Pizza Village Napoli», 2017 год Telegram-канал «Baza»

Дeнь кpeaтивнoгo мopoжeнoгo — CШA. Повод выйти за рамки привычных ванильного, шоколадного и клубничного и попробовать что-то действительно неожиданное — например, мороженое со вкусом бекона, васаби, базилика, лаванды или голубого сыра. Праздник особенно популярен среди частных производителей и семейных джелатерий, которые в этот день устраивают дегустации, акции и конкурсы на самый безумный вкус. Иногда создаются лимитированные партии «экспериментального мороженого», которое больше никогда не повторится.

Дeнь Мaдeйpы — Пopтугaлия. В этот день в 1976 году архипелаг официально получил автономный статус в составе Португальской Республики с собственным правительством и законодательным собранием. Праздник проходит с большим размахом: по улицам Фуншала (столицы острова) идут парады, звучит традиционная музыка, выступают фольклорные ансамбли. Местные жители украшают балконы флагами региона, а в школах рассказывают детям об истории и культуре родного края. Главное угощение дня — это, конечно, мадера, местное вино с многовековой историей и блюда из свежевыловленной рыбы.

Дня тартана — Австралия и Новая Зеландия Праздник шотландского наследия, которое оставило заметный отпечаток в культуре обеих стран. Тартан — это знаменитая клетчатая ткань, символ кланов, истории и гордости Шотландии. Дата выбрана неслучайно: 1 июля 1782 года британский парламент отменил запрет на ношение шотландского национального костюма, действовавший после подавления якобитских восстаний. В Австралии и Новой Зеландии, где проживает немало потомков шотландских переселенцев, этот день отмечают парадами в килтах и танцами под волынки.

Религиозные праздники 1 июля

День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

1 июля православная церковь чтит память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, принявших смерть за веру в начале II века в финикийском городе Триполи. Леонтий был воином римской армии, отказавшимся поклоняться языческим богам. Его мужество вдохновило двух других воинов — Ипатия и Феодула — которые после бесед с ним уверовали во Христа и также приняли крещение. За веру они были преданы мучениям и казнены, но их подвиг остался в церковной памяти как образец стойкости и духовной силы. В иконографии Леонтия обычно изображают как воина с копьем — символом непоколебимости веры.

День преподобного Леонтия, канонарха Печерского

В этот день православные также вспоминают преподобного Леонтия Печерского, жившего в XII веке и прославившегося своим благочестием, кротостью и служением в Киево-Печерской лавре. Он был канонархом — церковным служителем, отвечающим за порядок церковного пения, чтения канонов и псалмов во время богослужений. Леонтий посвятил свою жизнь молитве и труду в монастыре, он был образцом монашеской строгости и духовной сосредоточенности. Мощи преподобного Леонтия покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, и к его гробнице ежегодно приходят паломники, прося о мире в душе и способности слышать свое сердце.

1 июля Русская православная церковь также чтит: • память священномучеников Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова, пресвитеров, преподобномученика Никанора (Морозкина), архимандрита;



• обретение мощей святителя Виктора (Островидова), исповедника, епископа Глазовского.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 1 июля

Ярилин день (Макушка лета)

В народном календаре 1 июля носит звучное название — Ярилин день, или Макушка лета. Считалось, что именно к этой дате солнце достигает своей наивысшей силы, природа вступает в фазу полного расцвета, а земля наполняется энергией. Недаром в старину говорили: «После Ярилы день клонится к осени».

Ярило — древний славянский бог солнца, плодородия и страсти. Ему приносили дары: венки из злаков, ягоды, свежий хлеб. Девушки плели венки и пускали их по воде — на суженого. А молодежь устраивала игры, хороводы и ночные посиделки у костра. В этот день запрещалось ссориться, жаловаться и лениться — считалось, что любое плохое слово или поступок отразятся на урожае и благополучии семьи.

Приметы

Яркое солнце с утра — к теплой и сухой второй половине лета.

Жаркий день без ветра — пшеница уродится обильной.

Гром на Ярилина дня — к долгому теплому августу.

Много росы утром — к доброму сенокосу.

Пчелы активны с самого рассвета — к ясной погоде на ближайшие дни.

Какие исторические события произошли 1 июля

1569 год — Польша и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую.

1798 год — Наполеон Бонапарт высадился в Египте и захватил Александрию.

1807 год — русская эскадра под командованием Дмитрия Сенявина разбила турецкий флот у Афона.

1859 год — впервые опубликована совместная работа Дарвина и Уоллеса о естественном отборе.

1882 год — в Петербурге, Москве, Одессе и Риге начали работать первые телефонные станции в России.

1911 год — биохимик Казимеж Функ впервые употребил слово «витамин».

1916 год — началась битва на Сомме — одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны.

1921 год — в Шанхае основана Коммунистическая партия Китая.

1944 год — в Бреттон-Вудсе открылась конференция, положившая начало созданию Международного валютного фонда и Всемирного банка.

1946 год — США провели первое после Второй мировой войны ядерное испытание на атолле Бикини.

1979 год — компания Sony представила первый в истории кассетный плеер Walkman.

1997 год — Гонконг официально возвращен Китаю после 156 лет британского правления.

2013 год — Хорватия стала 28-м государством — членом Европейского союза.

2018 год — сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив Испанию в серии пенальти.

close Марио Фернандес и Денис Черышев радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 2018 год Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Дни рождения и юбилеи 1 июля

В 1646 году родился Готфрид Вильгельм Лейбниц — немецкий философ, математик и изобретатель, один из создателей дифференциального исчисления.

В 1804 году родилась Жорж Санд (Амандина Аврора Дюпен) — французская писательница, носившая мужской псевдоним и брюки, дружившая с Шопеном и Гюго.

В 1873 году родилась Алис Ги-Блаше — французская режиссер, первая женщина в мире, ставшая кинопостановщиком и продюсером.

В 1902 году родился Уильям Уайлер — американский кинорежиссер, снявший «Бен-Гура» и «Лучшие годы нашей жизни», трижды лауреат «Оскара».

В 1916 году родилась Оливия де Хэвилленд — англо-американская актриса, сыгравшая Мелани Уилкс в «Унесенных ветром» и получившая два «Оскара».

В 1934 году родился Сидни Поллак — американский режиссер, актер и продюсер, автор фильмы «Тутси» и «Из Африки».

В 1961 году родилась принцесса Диана — леди Ди, принцесса Уэльская, символ благотворительности и человечности в британской монархии.

Кто отмечает день рождения

94 года исполняется Станиславу Грофу — чешско-американскому психиатру, одному из основателей трансперсональной психологии.

93 года исполняется Лесли Карон — французской балерине и актрисе, снявшейся в классических фильмах Голливуда.

64 года исполняется Карлу Льюису — американскому легкоатлету, девятикратному олимпийскому чемпиону.

58 лет исполняется Памеле Андерсон — американской актрисе и фотомодели канадского происхождения, известной по роли Си Джей Паркер в телесериале «Спасатели Малибу».

54 года исполняется Кларе Форлани — британской актрисе, известной по ролям в фильмах «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Мистер Бин на отдыхе».

48 лет исполняется Лив Тайлер — американской актрисе, известной по ролям в трилогии «Властелин колец» и фильме «Армагеддон».

40 лет исполняется Лее Сейду — французской актрисе, лауреатке «Пальмовой ветви» за фильм «Жизнь Адель», звезде «007: Спектр» и «Французского вестника».