Фотограф назвал два правила для хороших селфи

Фотограф Владимир Широков рассказал о двух правилах, которые помогут сделать эффектные селфи.

По его словам, для фотосъемки необходимо выбрать подходящий свет.

«30 лет снимая портреты звезд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет – это дневной», — заявил фотограф в эфире «Первого канала».

Широков отметил, что также важна правильная точка съемки. Эксперт не рекомендует опускать камеру и делать фото снизу, так как такие кадры окажутся некрасивыми, а если поднять камеру выше, то человек сразу станет выглядеть лучше.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Австрийский турист во время селфи изувечил скульптуру сестры Наполеона