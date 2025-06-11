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Открытки и поздравления на День России — 2025

20+ поздравлений с Днем России: в картинках и своими словами
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости
День России — праздник единства, патриотизма и гордости за нашу страну. Хотите поздравить друзей, коллег или близких, но не знаете, как красиво выразить свои чувства? «Газета.Ru» приготовила подборку с открытками и текстовыми поздравлениями с Днем России.

Открытки-поздравления ко Дню России 15 поздравлений с Днем России своими словами Когда отмечается День России и почему выбрали именно эту дату

Открытки-поздравления ко Дню России

Эти картинки к празднику можно отправить в качестве поздравления родным, друзьям и близким в социальных сетях или мессенджере.

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

15 поздравлений с Днем России своими словами

  • Поздравляю с Днем России! Пусть каждый день будет давать повод гордиться нашей страной и вдохновит для новых побед.

  • С Днем России! Желаю мира, процветания и крепкого здоровья всем нашим соотечественникам.

  • Пусть триколор счастья развевается в твоем сердце, а каждый день дарит радость и новые возможности.

  • С праздником! Пусть сила традиций и единство народа ведут нас к прекрасному будущему.

  • Поздравляю с Днем России! Желаю оптимизма в построении нового завтра.

  • Пусть в этот день звучит гимн, который объединяет миллионы сердец, и каждый из нас почувствует свою причастность к общему делу.

  • С Днем России! Пусть наша страна всегда остается свободной, сильной и независимой.

  • Желаю, чтобы чувство патриотизма согревало душу и вдохновляло на добрые дела на благо Родины.

  • Пусть День России станет для тебя праздником единства, дружбы и взаимоподдержки!

  • От всей души поздравляю! Пусть наша страна процветает, и каждый чувствует себя важной частью огромной семьи.

  • С праздником! Желаю мира на улицах, гармонии в сердцах и торжества справедливости в стране.

  • Пусть этот день напомнит о великих свершениях прошлого и заложит фундамент для новых побед.

  • С Днем России! Поздравляю вас с гордостью за нашу Родину и верой в ее светлое будущее.

  • День России — символ единства и силы! Желаю процветания нашей стране, а вам — счастья, здоровья и благополучия!

  • Поздравляю с праздником! Пусть День России подарит яркие эмоции, теплые встречи и вдохновение для свершений.

Когда отмечается День России и почему выбрали именно эту дату

День России официально отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Именно этот документ стал с юридической точки зрения отправной точкой независимой российской государственности.

В 1991 году 12 июня впервые сделали нерабочим днем, чтобы стимулировать явку на первых прямых выборах президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. А с 1992 года по постановлению Верховного Совета этот день получил статус государственного праздника.

История праздника

Праздник изначально назывался «Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» и позиционировался как «День независимости России». Официальное переименование в «День России» произошло только в 2002 году.

В первые годы праздник носил скорее политический характер, но постепенно приобрел более широкий общенациональный смысл. Сегодня во всех городах страны 12 июня устраивают народные гулянья, общественные развлекательные мероприятия и концерты: самый масштабный — на Красной площади в Москве. С 1995 года в Кремле в этот день президент стал вручать государственные премии — за достижения в науке, культуре, технологиях и правозащите.

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