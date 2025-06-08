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Открытки и поздравления с Троицей в 2025 году: что пожелать родным и близким

Что можно пожелать на Троицу: 20+ поздравлений своими словами и открыток
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Нина Зотина/РИА Новости
Троица — один из важнейших праздников в православии, который отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2025 году она выпадает на 8 июня. Праздник, другое название которого — Пятидесятница, символизирует сошествие Святого Духа и считается днем рождения Церкви. «Газеты.Ru» подготовила открытки и варианты пожеланий, чтобы поздравить родных и близких с этим светлым днем.

Открытки на Троицу Поздравления на Троицу своими словами Когда отмечают Троицу в 2025 году: история и традиции праздника

Открытки на Троицу

«Газета.Ru» подготовила уникальные картинки к светлому празднику, которые можно отправить в качестве поздравления родным и близким в социальных сетях или мессенджере.

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

Поздравления на Троицу своими словами

  • Поздравляю с Днем Святой Троицы! Пусть в вашем доме воцарятся мир, любовь и благодать.

  • Желаю вам светлого праздника Троицы, душевного тепла и крепкой веры.

  • Пусть в этот день Святой Дух наполнит ваши сердца радостью и надеждой.

  • Поздравляю с Троицей! Пусть вера ведет вас к добру, а дом будет полон гармонии.

  • В светлый праздник Троицы желаю здоровья, благополучия и духовного обновления.

  • Пусть Божья благодать сопровождает вас каждый день после этого священного торжества.

  • С Днем Святой Троицы! Пусть воскресает надежда и умножается любовь между близкими.

  • Желаю вам мира в сердце, радости в душе и благословений свыше.

  • Пусть Пятидесятница принесет в ваш дом свет, тепло и истинное единение.

  • Сердечно поздравляю с Троицей — днем рождения Церкви и обновления духа.

  • Пусть в ваших домах звучат молитвы, а сердца наполняются спокойствием.

  • С праздником Святой Троицы! Пусть вера ваша будет крепка, а жизнь полна гармонии.

  • Желаю мудрости, вдохновения и благих дел во имя вечной истины.

  • Пусть Святой Дух проливает на вас дары своей благодати сегодня и всегда.

  • С праздником Троицы! Пусть каждый день будет для вас днем радости и духовного роста.

Когда отмечают Троицу в 2025 году: история и традиции праздника

Троица в 2025 году выпадает на воскресенье, 8 июня. Дата праздника привязана к Пасхе: в 2025-м ее отмечали на 20 апреля, а Пятидесятница всегда празднуется ровно через 50 дней.

Для православных христиан Троица символизирует «рождение» Церкви: сошествие Святого Духа дало апостолам силу проповедовать Евангелие по всему миру. Кроме того, праздник подчеркивает единство трех ипостасей Бога — Отца, Сына и Святого Духа — отражая основополагающий догмат Троицы, рассказывала «Газете.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталия Фоминых.

«Троица считается очень важным церковным событием и относится к двунадесятым (важнейшим после Пасхи) праздникам. В 381 году было утверждено учение о трех ипостасях Бога, которые существуют и по сей день, — Отец, Сын и Святой дух», — отметила религиовед.

В православии праздник стал одним из двунадесятых, то есть главных церковных торжеств после Пасхи. К XII-XIV векам сложились главные богослужебные и народные обычаи, связанные с этим днем.

Традиции на Троицу

  • Украшение храмов и домов. В храмах пол устилают свежескошенной травой и цветами, а иконы украшают березовыми ветвями, что символизирует обновление и жизнь.

  • Зеленые облачения. Священники надевают зеленые ризы, подчеркивая связь праздника с дарами Святого Духа и природным возрождением.

  • Народные обычаи. На Крещение Духа (понедельник после Троицы) принято ходить в гости, петь песни и готовить трапезу из новых даров лета.

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