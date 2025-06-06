6 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве

6 июня в России и мире празднуют День русского языка, приуроченный ко дню рождения Пушкина. Мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Курбан-байрам — одно из двух главных религиозных событий года. По старинным славянским поверьям, в этот день нельзя срывать цветы шиповника — считалось, что это может привести к разлуке с любимым человеком. Какие еще праздники и исторические события пришлись на 6 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 июня

День русского языка и Пушкинский день

Праздник имеет двойной статус: он отмечается и на международном уровне, и на национальном в России. ООН учредила его в 2010 году, поскольку русский входит в число шести официальных языков организации, каждый из которых имеет свой памятный день. В России праздник получил статус государственного (хотя и не является выходным) и неофициальное название — Пушкинский день. Дата 6 июня выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество во многом сформировало современный русский литературный язык. В этот день по всей стране проходят литературные чтения, выставки и образовательные мероприятия, напоминающие о важности сохранения языкового наследия.

Всемирный день борьбы с вредителями

Дата посвящена проблеме, которая затрагивает и здоровье людей, и экономику. Вредители — от комаров и саранчи до грызунов — ежегодно наносят ущерб, исчисляющийся миллиардами долларов и тысячами жизней. Одна из самых опасных угроз — распространение заболеваний. Комары, например, переносят малярию, лихорадку денге и вирус Зика. Не менее разрушительны последствия для сельского хозяйства. Полчища саранчи за считаные дни способны уничтожить посевы и оставить целые регионы без урожая. Всемирный день борьбы с вредителями призван донести информацию о важности контроля за этими существами для защиты здоровья людей и продовольственной безопасности.

Какие праздники и памятные даты отмечают 6 июня в других странах

Фестиваль роз — Болгария. Мероприятие проходит ежегодно в первое воскресенье июня в городе Казанлык, расположенном в знаменитой Долине роз. Этот праздник посвящен розе дамасской (Rosa Damascena), которая является символом Болгарии и основой для производства ценного розового масла. Во время праздника устраивают шествия в национальных костюмах, танцы и выборы «Королевы роз». Гости фестиваля могут посетить Музей розы и принять участие в мастер-классах по производству розового масла.

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Национальный день Швеции — Швеция. Праздник посвящен двум важным для страны событиям: избранию Густава Вазы королем в 1523 году, что ознаменовало независимость страны выход Швеции из Кальмарской унии , и принятию новой конституции в 1809 году. Традиционно в этот день проходят церемонии с участием королевской семьи в Скансене — музее под открытым небом в Стокгольме.

День слабовидящих людей — Германия. Цель события — привлечение внимания к проблемам людей с нарушениями зрения и продвижение идей инклюзивного общества. В этот день проводятся информационные кампании, семинары и мероприятия, направленные на повышение осведомленности о потребностях слабовидящих и улучшение условий их жизни.

Религиозные праздники 6 июня

Курбан-байрам

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из двух главных мусульманских праздников. В 2025 году он начался после захода солнца 5 июня, а 6-го — основной день празднования. История Курбан-байрама восходит к кораническому повествованию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который проявил абсолютную покорность Аллаху, согласившись принести в жертву сына. В последний момент Всевышний заменил жертву на барана, что стало символом милосердия и веры.

Традиционно праздник длится три дня. Верующие совершают утреннюю молитву, облачаются в лучшую одежду, посещают родных и раздают милостыню. Главный обряд — жертвоприношение животного, мясо которого делят на три части: для семьи, родственников и нуждающихся. Курбан-байрам подчеркивает ценности единства, щедрости и покорности Божьей воле.

Открытки и поздравления с Курбан-байрамом в 2025 году Курбан-байрам, один из самых важных для мусульман дней в году, традиционно отмечают 10-го числа... 05 июня 08:08

Преподобный Никита, столпник Переяславский

Преподобный Никита жил в XII веке в городе Переславле-Залесском. Будучи сборщиком налогов, он долгое время злоупотреблял своим положением, обирая жителей города. Однажды, услышав в церкви слова пророка Исаии о покаянии, Никита был глубоко потрясен и решил изменить свою жизнь. Он ушел в монастырь, где принял монашеский постриг и начал суровый подвиг столпничества — непрерывной молитвы и покаяния на столпе. За свое искреннее раскаяние и подвиги Никита получил от Бога дар исцеления. Слух о его святости распространился далеко за пределы Переяславля. Однажды к нему обратился за помощью черниговский князь Михаил Всеволодович, страдавший от болезни. Преподобный передал ему свой посох, и князь был исцелен.

Преподобный Никита скончался мученической смертью: разбойники, приняв его железные вериги за серебряные, убили святого, надеясь на поживу. Его мощи были обретены в 2000 году и ныне покоятся в Никитском монастыре в Переславле-Залесском.

6 июня Русская православная церковь также чтит память • мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми;

• преподобного Викентия Леринского;

• преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, пресвитера;

• блаженной Ксении Петербургской.

Ксения Петербургская — одна из самых необычных святых в православии. Чем она известна? Русская православная церковь 6 февраля отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Ее... 06 февраля 14:25

Народные праздники и приметы 6 июня

Шипoвникoв дeнь (Cвoбopинoe дepeвo)

В народном календаре отмечается Шиповников день, также известный как Свобориное дерево. Шиповник, или дикая роза, считался у славян магическим растением. Его колючие ветви ассоциировались с защитой от злых духов, а цветы — с любовью, молодостью и красотой. Считалось, что с 6 июня, когда шиповник начинал цвести, наступало настоящее лето: «Шиповник цветет — румянец года ведет».

Девушки в этот день умывались росой, собранной с лепестков шиповника, чтобы сохранить молодость и красоту; знахари собирали цветы шиповника для приготовления лечебных отваров и настоев, а мужчины отправлялись на рыбалку, считая, что цветение шиповника сулит хороший клев окуня. Кроме того, люди верили, что, поделившись с кустом своими бедами, можно избавиться от печалей и найти решение проблем.

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Однако рвать цветы шиповника в этот день запрещалось — считалось, что это может привести к разлуке с любимым человеком. Также в этот день не давали деньги в долг — это могло привести к финансовым трудностям; избегали ссор и конфликтов. Помимо этих запретов, существовало еще одно поверье: на Шиповников день не следовало проводить длительные водные процедуры — якобы вода может смыть удачу и благополучие.

Приметы

Если шиповник зацвел — заморозков больше не будет.

Сильный аромат травы предвещает дождь.

Дождь в этот день сулит обилие грибов.

Цветущие калина и земляника вместе с шиповником — к богатому урожаю сыроежек.

Какие исторические события произошли 6 июня

1664 год — английский флот под командованием полковника Ричарда Николса прибыл в гавань Нового Амстердама и потребовал сдачи голландской колонии Новые Нидерланды. Губернатор Питер Стейвесант, не получив поддержки от жителей, капитулировал. Город был переименован в Нью-Йорк в честь герцога Йоркского, будущего короля Якова II.

1761 год — во время прохождения Венеры по диску Солнца русский ученый Михаил Ломоносов наблюдал световое явление, которое он интерпретировал как наличие атмосферы у планеты.

close Портрет Михаила Ломоносова (1711-1765) кисти неизвестного художника Российская академия наук в Москве/РИА Новости

1882 год — американец Генри Сили получил патент на электрический утюг. Его устройство использовало электрический ток для нагрева, что стало значительным шагом в развитии бытовой техники. Ранние модели были тяжелыми и медленно нагревались, но изобретение Сили положило начало эре электрических утюгов.

1937 год — в Арктике начала работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс — 1». Ее возглавил Иван Папанин, а в состав экспедиции вошли Евгений Федоров, Петр Ширшов и Эрнст Кренкель. За 274 дня дрейфа станция прошла более 2800 километров, а участники экспедиции были удостоены звания Героев Советского Союза.

1957 год — в Москве на Лубянской площади открылся магазин «Детский мир», ставший крупнейшим детским универмагом в СССР. Здание было спроектировано архитектором Алексеем Душкиным и стало символом послевоенного восстановления и заботы о детях. В последующие годы магазины с таким названием появились во многих городах страны.

Дни рождения и юбилеи 6 июня

В 1599 году родился Диего Веласкес — испанский художник, ведущий мастер придворной живописи эпохи барокко. Родился в Севилье, обучался у Франсиско Пачеко. Стал придворным живописцем короля Филиппа IV. Его наиболее известное произведение — «Менины» (1656), которое считается шедевром западного искусства. Веласкес оказал значительное влияние на последующих художников, включая Пикассо и Дали.

В 1844 году родился Константин Савицкий — российский художник-передвижник, академик живописи. Известен своими жанровыми картинами, отражающими жизнь простого народа, такими как «Ремонтные работы на железной дороге».

В 1868 году родился Роберт Скотт — британский морской офицер и полярный исследователь. Руководил двумя антарктическими экспедициями: «Дискавери» (1901–1904) и «Терра Нова» (1910–1913). Во второй экспедиции его команда достигла Южного полюса 17 января 1912 года, но погибла на обратном пути. Скотт стал национальным героем Великобритании и символом мужества.

В 1872 году родилась Александра Федоровна — последняя императрица России, супруга Николая II. Родилась как принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, внучка королевы Виктории. После замужества приняла православие и имя Александра Федоровна. После революции была расстреляна вместе с семьей в 1918 году. Канонизирована Русской православной церковью в 2000 году.

В 1903 году родился Арам Хачатурян — советский композитор, армянского происхождения, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Известен балетами «Гаянэ» и «Спартак».

В 1967 году родился Владимир Левкин — российский поп-певец. В 1990-х годах стал солистом группы «На-На», с которой достиг популярности. В 1998 году покинул группу и начал сольную карьеру. Долгое время боролся с раком, скончался в 2024 году.

close Владимир Левкин (6 июня 1967 — 17 ноября 2024) Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кто отмечает дни рождения

84 года исполняется Алексею Бородину — российскому театральному режиссеру, народному артисту РСФСР. Родился в Циндао (Китай). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1985) и премии Президента РФ (2016).

78 лет исполняется Бари Алибасову — советскому и российскому музыкальному продюсеру, заслуженному артисту РФ. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на». В 1999 году удостоен звания заслуженного артиста России.

73 года исполняется Павлу Когану — российскому скрипачу и дирижеру, народному артисту РФ. С 1989 по 2022 год был художественным руководителем и главным дирижером Московского государственного симфонического оркестра.