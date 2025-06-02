3 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 июня в мире отмечают день одного из самых экологичных видов транспорта — велосипеда и праздник алкогольного напитка из ферментированного яблочного сока — сидра. У православных верующих в России в этот день начинается самый продолжительный Великорецкий крестный ход, кроме того, церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери. Какие еще исторические события и праздники пришлись на 3 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 июня

Всемирный день велосипеда

Официальный праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года, чтобы подчеркнуть универсальность велосипеда как простого, доступного, надежного и экологичного средства передвижения. Цель даты — популяризация велосипедного транспорта как альтернативы автомобилям и пропаганда здорового образа жизни. Велосипед не загрязняет воздух, поездки на нем помогают укрепить мышцы и снизить стресс. Кроме того, это доступный практически для всех вид транспорта. Сегодня в мире насчитывается более 1 млрд велосипедов, а в некоторых странах, таких как Дания и Нидерланды, — это одно из основных средств передвижения.

Всемирный день сидра

Всемирный день сидра впервые отметили в 2013 году по инициативе Ассоциации производителей яблочного вина и фруктовых соков в немецком Гессене. Этот праздник посвящен многовековым традициям производства сидра — напитка, создаваемого путем ферментации яблочного сока, а также его культурной значимости в разных странах мира. История сидра насчитывает более двух тысячелетий: первые письменные свидетельства о его изготовлении датируются 55 годом до н.э., когда римские легионеры, прибывшие в Британию, обнаружили, что местные кельты уже владели технологией его производства.

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День прогульщика

Неофициальный праздник, посвященный идее позволить себе на один день отложить дела и насладиться отдыхом. Где и как появился этот праздник, точно не известно. Есть версия, что он зародился в студенческой среде, а дата приходится на начало лета, потому что погода в это время особенно располагает к тому, чтобы отлынивать от важных дел.

Какие праздники и памятные даты отмечают 3 июня в других странах

День объявления независимости — Черногория. В этот день в 2006 году Черногория официально провозгласила свою независимость. Этому предшествовал референдум, на котором 55,5% избирателей поддержали отделение от государственного союза с Сербией. Хотя основным национальным праздником считается День независимости, отмечаемый 21 мая, в день проведения референдума, 3 июня остается важной датой в истории страны.

close Праздничный салют в городе Будвы, Черногория Olena Znak/Shutterstock/FOTODOM

День Мабо — Австралия. 3 июня 1992 года Верховный суд Австралии вынес решение по делу «Мабо против Квинсленда», признав существование «родового титула», то есть прав коренных народов на землю, и опровергнув доктрину terra nullius («ничейная земля»), согласно которой до прибытия британцев земля не принадлежала никому. Главным инициатором дела был Эдди Койки Мабо, уроженец острова Мер (Мюррей) в Торресовом проливе. Его десятилетняя борьба за признание прав своего народа на земли привела к значительным изменениям в австралийском законодательстве и общественном сознании.

День мучеников — Уганда. День мучеников в Уганде посвящен памяти 45 христиан (22 католиков и 23 англикан), казненных между 1885 и 1887 годами по приказу короля Мванги II за отказ отречься от своей веры. Самая массовая казнь произошла 3 июня 1886 года в Намугонго, где были сожжены заживо 32 молодых человека. Двое из них — Чарльз Лванга и 14-летний подросток Кизито — впоследствии были канонизированы католической церковью.

Церковные праздники 3 июня

Великорецкий крестный ход

Великорецкий крестный ход — один из древнейших и самых продолжительных православных крестных ходов в России. Его история начинается в 1383 году, когда крестьянин Семен Агалаков на берегу реки Великой обнаружил чудотворную икону святителя Николая. Согласно преданию, икона обладала целительной силой, и вскоре на месте ее обретения была построена часовня. В 1392 году икону перенесли в город Хлынов (ныне Киров) для сохранности, но жители дали обет ежегодно возвращать ее на место явления, что и стало началом традиции крестного хода.

close Священники во время службы у храма у реки Великой во время Великорецкого крестного хода в Кировской области Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Изначально крестный ход совершался по рекам Вятке и Великой на лодках и плотах. В 1778 году по указу Вятского епископа Лаврентия был установлен сухопутный маршрут, который сохраняется до сих пор. В советское время крестный ход был запрещен, но полностью паломничество не прекращалось. В 1989 году традиция была официально возрождена, и с 1993 года крестный ход вновь совершается по историческому маршруту.

Маршрут Великорецкого крестного хода Крестный ход начинается в городе Кирове и проходит через села Макарье, Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, Медяны и Филейское, достигая села Великорецкого. Общая протяженность маршрута составляет около 150 км. Паломники совершают молитвы и молебны в каждом населенном пункте на пути следования. Ночлеги организуются в полевых условиях, часто под открытым небом.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Русской православной церкви. Согласно преданию, она была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедали Иисус, Богородица и Иосиф Обручник. В XII веке икона была привезена на Русь и помещена в Богородичном монастыре в Вышгороде. Позднее князь Андрей Боголюбский перенес ее во Владимир, где она получила свое название.

День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение православного праздника Владимирская икона Божьей Матери — один из самых почитаемых образов в русской христианской... 27 мая 16:40

3 июня отмечается в память о чудесном спасении Москвы в 1521 году от нашествия хана Мехмед-Гирея. Согласно преданию, после молитв перед Владимирской иконой хан увидел во сне Богородицу во главе небесного воинства и отступил от столицы. В этот день во всех православных храмах совершаются торжественные литургии и молебны перед Владимирской иконой. Верующие молятся о защите семьи, исцелении от болезней, прощении грехов и укреплении веры.

3 июня Русская православная церковь также чтит память • равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены;

• благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев;

• обретение мощей блаженного Андрея Симбирского (Огородникова);

• преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца;

• мученика Дмитрия Ивановича Угличского.

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Народные праздники и приметы 3 июня

Еленин день, или Олена — длинные льны

В народном календаре Еленин день символизирует переход от весенних посевов к летним. Считалось, что посев льна в этот день обеспечит хороший урожай. Святая Елена почиталась как покровительница льноводства, и в ее честь проводились различные обряды и ритуалы, направленные на обеспечение плодородия и благополучия.

3 июня начинали сеять лен, коноплю, позднюю пшеницу, овес, просо и гречиху. Существовало поверье, что посев в этот день обеспечит богатый урожай. Для посева льна выбирали самого высокого человека в деревне, чтобы лен вырос таким же высоким. Женщины собирали вареные яйца и клали их в мешок с семенами льна. Мужчины, отправляясь на посев, съедали эти яйца, а скорлупу приносили домой, где ее толкли и добавляли в корм курам, чтобы те лучше неслись.

Приметы



Если кукушка много поет — к хорошей погоде.

Душный воздух предвещает ухудшение погоды.

Увидеть радугу — хорошая примета, сулит крепкое здоровье.

Жаркая погода предвещает засуху и неурожай.

Если выпала роса — жди ранних заморозков.

Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году не будет.

Какие исторические события произошли 3 июня

1785 год — французский воздухоплаватель Жан-Пьер Бланшар провел демонстрацию парашюта, сбросив с воздушного шара собаку, оснащенную экспериментальным образцом изобретения. Это стало одним из первых шагов в развитии парашютного дела и показало возможность безопасного спуска с высоты. Позднее Бланшар сам использовал парашют для спасения при аварии воздушного шара в 1793 году.

1927 год — в Москве снесены Красные ворота — триумфальная арка, построенная в XVIII веке по проекту архитектора Дмитрия Ухтомского в честь победы в Полтавской битве. Снос был обусловлен расширением Садового кольца и модернизацией городской инфраструктуры. Несмотря на протесты архитекторов и общественности, ворота были демонтированы, а некоторые элементы переданы в музей.

1954 год — в районе Бейт-Халлаф в Сахаре археологи обнаружили гробницу, предположительно принадлежащую фараону Санахту, правившему в период III династии (около 2570 года до н. э.). Останки, найденные в гробнице, принадлежали человеку необычайного роста (почти 2 метра, хотя рост людей в то время редко превышал 170 см), что позволило исследователям предположить наличие у него гигантизма — это может быть самый ранний известный случай этого заболевания.

1962 год — в аэропорту Орли в Париже произошла катастрофа самолета Boeing 707 рейса Air France 007. При попытке взлета самолет не смог подняться в воздух и разбился, в результате чего погибли 130 человек, включая 106 жителей Атланты (США), возвращавшихся с культурного тура по Европе. Это была первая катастрофа реактивного самолета с более чем 100 погибшими.

1965 год — астронавт Эдвард Уайт совершил первый в истории США выход в открытый космос во время миссии Gemini 4. Он провел вне корабля 23 минуты, используя ручной маневровый пистолет для перемещения.

close Астронавт Эдвард Уайт (слева) и командир корабля Джеймс Макдивитт, 1 июня 1965 год Global Look Press

1980 год — в США произошел сбой в компьютерной системе NORAD, который ошибочно сообщил о запуске советских ядерных ракет. В результате была объявлена ядерная тревога, и стратегические силы были приведены в повышенную готовность. Через несколько минут было установлено, что тревога ложная, вызванная неисправностью микросхемы в компьютере. Около 10 минут мир находился на грани ядерной войны.

Дни рождения и юбилеи 3 июня

В 1808 году родился Джефферсон Дэвис — американский военный и политический деятель, первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки (1861–1865) во время Гражданской войны в США. После окончания войны был арестован и провел два года в заключении, но так и не был осужден.

В 1843 году родился Климент Тимирязев — российский ботаник и физиолог, один из основоположников русской школы физиологии растений. В 1871 году защитил диссертацию по спектральному анализу хлорофилла. Активно пропагандировал идеи Чарльза Дарвина в России, лично встречался с ним в 1877 году.

В 1876 году родился Николай Бурденко — русский и советский хирург, основоположник советской нейрохирургии. Участвовал в Русско-японской, Первой мировой, Советско-финской и Великой Отечественной войнах. С 1937 по 1946 год был главным хирургом Красной армии. Академик АН СССР с 1939 года, первый президент Академии медицинских наук СССР (1944–1946).

В 1908 году родилась Надежда Надеждина — советская балерина и хореограф, народная артистка СССР. В 1948 году основала ансамбль «Березка», известный своим уникальным стилем «плавного скольжения» танцовщиц по сцене.

В 1953 году родилась Лоалва Браз — бразильская певица, солистка группы Kaoma, исполнительница хита «Lambada». В 1989 году песня принесла ей мировую известность. Была убита в 2017 году в Бразилии, ее тело нашли в сгоревшем автомобиле.

Кто отмечает дни рождения

73 года исполняется Юрию Скуратову — российскому правоведу и политику, бывшему Генеральному прокурору РФ (1995–1999). В 1999 году оказался в центре скандала после появления компрометирующего видео, что привело к его отстранению от должности. В 2000 году баллотировался на пост президента России.

49 лет исполняется Екатерине Скулкиной — российской актрисе и телеведущей. С 2006 года — участница шоу Comedy Woman на канале ТНТ.

45 лет исполняется Юлии Барановской — телеведущей и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, от которого у нее трое детей.