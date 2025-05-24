25 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 мая в мире отмечают День профилактики болезней щитовидной железы, а в России на сегодня приходятся два профессиональных праздника — химиков и филологов. Народные приметы советуют незамужним девушкам просить хорошего жениха у цветущей рябины. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 25 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 мая

День химика в России

Профессиональный праздник всех, кто работает в российской химической и нефтехимической промышленности. Его отмечают в последнее воскресенье мая, в 2025 году оно выпадает на 25-е. Праздник появился в 1980 году, когда его официально утвердили в СССР. Цель Дня химика — показать, как важна эта наука, и заинтересовать ею как можно больше людей. Химия сегодня — целая индустрия, без которой невозможно производство лекарств, еды, одежды и многих других обычных для нас вещей. С этой отраслью связаны десятки тысяч человек самых разных специальностей. В этот день устраивают концерты, чествуют лучших работников химической отрасли, в университетах проходят лекции, семинары о последних достижениях и открытиях в области химии.

День филолога в России

Профессиональный праздник людей, посвятивших себя филологии. Отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. В День филолога поздравления принимают студенты, преподаватели и выпускники профильных факультетов. В вузах в этот день устраивают праздничные концерты и неформальные посиделки, на которых чествуют преподавателей и ученых за их труд и вклад в сохранение и развитие языкового и культурного наследия страны.

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Международный день пропавших детей

Идея посвятить проблеме пропавших детей специальный день появилась в США. 25 мая 1979 года пропал шестилетний американский школьник Эвиан Пейтс, которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. Позже его стали отмечать по всему миру. Целью мероприятий, которые проводятся ежегодно в этот день, является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправных действий.

Всемирный день щитовидной железы

Отмечается ежегодно в России и других странах. Его учредили в 2008 году по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации(тиреоидология — область медицины, специализирующаяся на диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы). Цель — рассказать людям о заболеваниях щитовидной железы, методах их лечения, диагностики и профилактики. Такие болезни могут возникнуть из-за дефицита йода в организме, и чаще всего их можно предотвратить. Многие думают, что нехватка этого элемента сказывается лишь на размере железы, но на самом деле нет. Например, у беременной женщины йододефицит может привести к необратимым изменениям в нервной системе будущего ребенка.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 мая в других странах

День Африки. Праздник учрежден 25 мая 1963 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе при создании Организации африканского единства, куда вошли 30 на тот момент независимых стран континента. Праздник символизирует освобождение от колониального гнета, его цель — укрепить единство африканских народов для совместного развития континента.

Религиозные праздники 25 мая

День прославления святого Ермогена (Гермогена), патриарха Московского

Церковь чтит святого, который отстаивал православную веру во времена Смуты (период в истории России с 1598 по 1613 год). Святой Ермоген стал главным вдохновителем двух народных ополчений. Он рассылал грамоты по городам с призывами восстать против чужеземцев и наставлял руководителей народных войск. Ермоген ушел из жизни в земляной темнице Чудова монастыря в Москве, не дожив до освобождения столицы Мининым и Пожарским.

close Памятник патриарху Московскому Гермогену в Александровском саду в Москве SC Image/Shutterstock/FOTODOM

День памяти святителя Епифания Кипрского

Святитель Епифаний по происхождению считается финикийцем, жил в IV веке. В молодости он обратился к христианской вере после знакомства с монахом, который отдал нищему свою одежду. Епифаний принял крещение и удалился в Египет, где вел отшельнический образ жизни, практикуя аскезу. Был поставлен епископом кипрского Саламина. Епифаний считается одним из ранних отцов церкви, он прославился значительными обличениями ереси. Причислен к лику святых в православной и католической церкви.

Народные праздники и приметы 25 мая

Епифанов день

В честь Епифания Кипрского этот день в народе называли Епифановым. По народным поверьям, расцветающая в это время рябина обладает магической силой. Незамужние девушки ходили к цветущему дереву и просили хорошего жениха. Принято было в это время с той же целью надевать красные бусы, напоминающие ягоды рябины. Домой приносили веточку рябины и ставили в воду. Считалось, что чем дольше она не засохнет, тем дольше у семьи будет удача в делах. Также существовала традиция высаживать под окном саженцы рябины, чтобы деревья оберегали жилье от несчастья.

Приметы

Если рябина пышно цветет — урожай будет богатым.

Красный восход солнца в этот день — к жаркому лету.

Много майских жуков — лето будет засушливым.

Какие исторические события произошли 25 мая

1682 год — начало Стрелецкого бунта в Москве.

1989 год — на I Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран председателем Верховного Совета СССР.

1989 год — на экраны вышел первый фильм франшизы «Звездные войны» режиссера Джорджа Лукаса.

2003 год — мультфильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане» признан лучшим мультфильмом всех времен на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио.

close стоп-кадр из мультфильма «Ежик в Тумане»/Союзмультфильм

Дни рождения и юбилеи 25 мая

В 1913 году родился Доналд Маклейн — британский дипломат, бывший также агентом советской разведки, член «Кэмбриджской пятерки».

В 1931 году родился Георгий Гречко — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

В 1941 году родился Олег Даль — советский актер театра и кино, поэт, драматург.

Кто отмечает день рождения

83 года исполняется Александру Калягину — советскому актеру, основателю и худруку театра Et Cetera.

86 лет исполняется Иэну Маккелену — британскому актеру театра и кино (Гэндальф из «Властелина колец» и «Хоббита»).

54 года исполняется Кристине Орбакайте — звезде российской эстрады, дочери Аллы Пугачевой.

49 лет исполняется Киллиану Мерфи — ирландскому актеру («28 дней спустя», «Дюнкерк», «Оппенгеймер»).