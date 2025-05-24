24 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 мая в России и некоторых странах Восточной Европы отмечают День славянской культуры и письменности. В этот же день православная церковь чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. По народным приметам, сегодня нельзя браться за новые дела, не закончив старые. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 24 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 мая

День славянской письменности и культуры

Дата приурочена к церковному Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. Кроме России, праздник отмечают в Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Украине, Чехии. Согласно научным исследованиям, славянская письменность зародилась в 863 году благодаря двум братьям-монахам — Кириллу и Мефодию. Они создали азбуку и перевели с греческого языка богослужебные книги: апостольские послания, Псалтырь и избранные чтения из Евангелия. День славянской письменности и культуры — единственный государственно-церковный праздник в России. Общественные и государственные организации проводят его совместно с РПЦ.

День славянской письменности и культуры: история и традиции праздника Ежегодно в конце мая в России и многих восточноевропейских странах отмечается День славянской... 23 мая 17:31

Всемирный день видеоигр

В этот день в 1972 году американская компания Magnavox представила первую в мире домашнюю игровую консоль — Magnavox Odyssey. Приставка подключалась к телевизору и имела два игровых контроллера. Обладатели приставки могли сыграть в Pong — двухмерный симулятор настольного тенниса: две линии по разным сторонам экрана перемещались вертикально и отбивали точку, перемещающуюся слева направо. К приставке также прилагалось световое ружье и накладки-мишени на экран телевизора — игра напоминала стрельбу в тире. Эти видеоразвлечения стали прародителями современных шутеров и спортивных симуляторов, они породили множество клонов по всему миру и вывели игровую индустрию на новый технологический уровень.

close Magnavox Odyssey Wikimedia Commons

Европейский день парков

Дата выбрана в честь создания первых национальных парков в Европе — 24 мая 1909 года в Швеции. Цель Европейского дня парков — привлечь внимание к защите и сохранению национальных парков и заповедников, повысить престиж заповедных зон. Праздник символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий. Среди российских регионов, этот праздник обычно отмечают в государственных национальных парках Карелии: Паанаярви, Водлозерском и Калевальском. На их территориях организуют экскурсии, детские мероприятия и фестивали.

Всемирный день осведомленности о шизофрении

Дата была учреждена в 1998 году для повышения осведомленности о людях, живущих с одним из самых тяжелых психических расстройств в мире. Страдающие от шизофрении обычно тяжело интегрируются в общество. Так как они погружены в свой внутренний мир, общение с окружающими им дается непросто. Таким людям нужна помощь профильных специалистов — психиатров. Среди симптомов шизофрении — спутанность сознания, бред, слуховые и зрительные галлюцинации. Но главный — нарушение мышления из-за расщепления сознания больного, раскола личности. По данным ВОЗ, около 24 млн человек в мире болеют шизофренией — это один человек из 300.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 мая в других странах

День независимости в Эритрее. В этот день в 1991 году эритрейские повстанцы вошли в столицу страны Асмэру, восстановив независимость Эритреи от эфиопского военного режима. В апреле 1993 года в стране прошел референдум, положивший конец 30-летней национально-освободительной войне. В мае того же года ООН приняла Эритрею в свой состав.

Религиозные праздники 24 мая

День памяти Кирилла и Мефодия

Братья-миссионеры из города Салоники оказали значительное влияние на распространение христианства. Во второй половине IX века византийский император Михаил III послал их в Моравию (занимала часть территории современных Чехии и Венгрии), чтобы упорядочить письменность для славянских языков. Братья создали первую славянскую азбуку — глаголицу, перевели Евангелие и другие церковные книги. За свой вклад Кирилл и Мефодий стали именоваться равноапостольными, а позже были канонизированы в православной и католической церквях.

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День памяти священномученика Мокия (Мокея) Амфипольского

Святой Мокий жил в III веке и был пресвитером в Амфиполе (греческий город на северном побережье Эгейского моря). Он проповедовал христианство среди язычников, за что в итоге подвергся суровым испытаниям. По легенде, его пытались сжечь в печи, но оттуда Мокий вышел невредимым, после этого святого подвергли колесованию, а затем бросили львам, но мученик по-прежнему оставался целым и невредимым. Люди, ставшие свидетелями этих чудес, требовали отпустить Мокия, однако в конце концов святому отсекли голову.

Народные праздники и приметы 24 мая

Мокей (Мокий) Мокрый

Наши предки называли этот день Мокей (Мокий) Мокрый, так как народный праздник совпадал с церковным днем памяти святого Мокия Амфипольского. Считалось, что в этот день дождь обладал целебными свойствами — под него старались попасть, чтобы получить здоровье и красоту. В этот народный праздник также предписывалось отправиться в церковь и помолиться о хорошем урожае.

Приметы

Нельзя браться за новые дела, не закончив старые.

Незамужним девушкам в этот день не следует мести пол, чтобы не вымести из дома женихов.

Если кошки спят животом кверху — погода в ближайшее время будет жаркой.

Какие исторические события произошли 24 мая

863 год — появление славянской азбуки, созданной братьями Кириллом и Мефодием.

1800 год — в Санкт-Петербурге состоялись похороны генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

1883 год — в Нью-Йорке открылся Бруклинский мост, один из крупнейших подвесных мостов в мире.

1900 год — в Санкт-Петербурге император Николай II лично спустил на воду крейсер «Аврора».

1943 год — летчику Александру Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза.

1956 год — в швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс песни «Евровидение», а 24 мая в 2008 году на нем победил российский певец Дима Билан.

close Лис Ассия – первая в истории победительница «Евровидения» imago stock&people/Global Look Press

2000 год — Израиль завершил 22-летнюю оккупацию части Ливана, выведя из страны свои войска.

2003 год — Пол Маккартни дал свой первый концерт в России, выступление состоялось на Красной площади в Москве.

Дни рождения и юбилеи 24 мая

В 1743 родился Жан-Поль Марат — французский революционер.

В 1905 году родился Михаил Шолохов — советский писатель, автор романа-эпопеи «Тихий Дон».

В 1940 году родился Иосиф Бродский — русский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Кто отмечает день рождения

84 года исполняется Бобу Дилану — американскому музыканту, лауреату Нобелевской премии по литературе.

80 лет исполняется Присцилле Пресли — единственной жене Элвиса Пресли и киноактрисе.

53 года исполняется Майе Санду — премьер-министру Молдавии.

34 года исполняется Евгению Баженову — YouTube-блогеру, автору канала Badcomedian.