День славянской письменности и культуры — 2026: история и традиции праздника

Ежегодно в конце мая в России и некоторых других странах отмечают День славянской письменности и культуры — праздник в честь святых Кирилла и Мефодия, подаривших народам письменность и литературную традицию. В городах проходят концерты, выставки старинных книг, научные дискуссии и конференции. Как появился праздник, какие традиции с ним связаны и почему он стал важной частью современной российской культуры — в материале «Газеты.Ru».

Когда и где отмечают День славянской письменности и культуры в 2026 году

Помимо России, День славянской письменности и культуры отмечается в Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Украине, Чехии. Дата празднования в нашей стране из года в год остается неизменной, так как она связана с церковным поминовением святых Мефодия и Кирилла.

24 мая отмечают День славянской письменности и культуры

В День славянской письменности и культуры вспоминают деяния святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей первой славянской азбуки, рассказала доцент Института социально-гуманитарного образования МПГУ Марина Кривенькая.

Появление глаголицы и затем кириллицы в IX веке, перевод на нее Библии с греческого языка и начало богослужений на старославянском языке открыло всем славянским народам путь к просвещению. Это день символизирует единство славянских народов, которое восходит прежде всего к единому культурному и духовному наследию. Марина Кривенькая доцент Института социально-гуманитарного образования МПГУ

По своему содержанию этот праздник является государственно-церковным. Общественные и государственные организации проводят его совместно с Русской православной церковью.

История праздника

История появления праздника уходит корнями в Х век, рассказала «Газете.Ru» доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.

«Именно в это время в Болгарии возникла церковная традиция почитания святых братьев солунских, которые создали славянскую азбуку в 863 году. Однако на государственном уровне праздник начали отмечать только с начала ХIХ века», — пояснила Лариса Микаллеф.

В Российской империи в 1863 году торжественно отметили тысячелетие с момента создания славянской азбуки, с этого времени праздник получил статус государственного.

К моменту принятия христианства у славян уже существовал язык, но не было собственной письменности, приспособленной для передачи славянской речи. Поэтому миссия братьев солунских создать пригодную азбуку для православных новообращенных христиан была величайшей. И когда она появилась, после Крещения Руси в 988 году князь Владимир начал распространять христианство через образование: прежде всего он отправлял детей учиться в церковные школы. Лариса Микаллеф доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ

Постепенно через обучение детей грамоте к письменной культуре приобщались и взрослые. Уникальность миссии Кирилла и Мефодия, по словам эксперта, заключается в том, что они создали первую письменность, адаптированную именно к славянскому языку. Ни греческий, ни латинский алфавит не могли точно передавать славянские звуки, поэтому братья разработали систему письма, способную отражать особенности славянской речи: например, звуки «ш», «щ» и другие.

«Кроме того, Кирилл и Мефодий перевели с греческого языка Священное Писание и богослужебные тексты на славянский язык. Благодаря этому вера стала понятной и доступной для славянских народов: люди получили возможность читать молитвы, участвовать в богослужении и обращаться к Богу на родном языке. Именно так начала формироваться славянская книжная и духовная традиция», — подчеркнула Лариса Микаллеф.

После установления советской власти в России о празднике позабыли, добавила Марина Кривенькая. В Советском Союзе он возродился в 1985 году уже с официальным названием — День славянской письменности и культуры.

Первый, еще не официальный, День славянской письменности и культуры в новейшей истории нашей страны прошел в Мурманске в 1986 году. А с 1991 года этот праздник имеет в России государственный статус.

Значение Дня славянской письменности и культуры

Кириллическая азбука, или кириллица, названная по имени одного из братьев, стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском, украинском, черногорском языках.

более 400 млн человек в мире разговаривают на языках славянской группы

Распространение разработанной Кириллом и Мефодием письменности дало толчок развитию культуры и литературы всех славянских народов, отметила в беседе с «Газетой.Ru» филолог и преподаватель Дипломатической академии МИД России Елена Шуванникова.

«Значение славянской письменности и культуры велико. Это неотъемлемая часть нашей истории и самосознания, потому что именно благодаря славянской письменности мы можем сохранять и передавать знания из поколения в поколение. Мы можем развивать свою литературу, искусство, науку, общаться и друг с другом на русском языке, и с народами других стран. И, конечно же, чувствовать свою связь с общим славянским корнем», — отметила Шуванникова.

Особенно важно показать подросткам, что День славянской письменности и культуры — это не «музейный» праздник, а живая часть современной культуры, считает психолог Родион Чепалов.

«Сегодня письменность — это не только книги, но и мемы, дизайн, интерфейсы, нейросети, эмодзи, видеоблоги, цифровое искусство. По сути, Кирилл и Мефодий когда-то сделали то, что сегодня делают создатели цифровых платформ: придумали систему, через которую люди могут понимать друг друга», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

С точки зрения психологии подростку важно не просто запомнить дату, а почувствовать связь с культурой через собственное действие, отмечает психолог. Например, один ребенок начинает интересоваться историей языка через каллиграфию, другой — через создание комиксов, третий — через нейросети и цифровой дизайн. Это формирует ощущение преемственности: культура не исчезает, а меняет форму.

Интересно, что сама славянская азбука была когда-то инновацией. Поэтому использование современных технологий для разговора о письменности вполне соответствует духу праздника. Если подросток делает арт с буквами кириллицы или создает видео о происхождении слов, это уже не «скучная история», а личный творческий опыт. В этом смысле День славянской письменности и культуры — не только про прошлое, но и про вопрос: каким языком и какими символами новое поколение будет общаться друг с другом в будущем. Родион Чепалов психолог

Традиции празднования Дня славянской письменности и культуры

Долгое время год центром торжественных мероприятий ежегодно выбирался один из городов России. Ими становились Вологда, Великий Новгород, Смоленск, Владимир, Белгород, Кострома.

Эта традиция прекратилась после 2010-го — с этого года основные праздничные события проходят в Москве.

Однако дату широко отмечают и в других российских городах. В храмах совершаются божественные литургии, посвященные памяти святых Кирилла и Мефодия. В некоторых регионах проходят крестные ходы.

В честь праздника проводятся научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия. С большим уважением к празднику относятся вузы.

«Отрадно, что в современной России традиция отмечать День славянской письменности и культуры, в том числе в образовательных организациях, развивается, отвечает культурному запросу современной молодежи, позволяет по-новому взглянуть на формирование исторической памяти. В Московском педагогическом государственном университете в течение последних десяти лет в эти майские дни проходит целая серия самых разных мероприятий под общим названием «Дни славянской письменности и культуры в МПГУ», — рассказала Марина Кривенькая.

Не менее важны в Дни славянской письменности и культуры мероприятия, в центре которых тематика славянского единства в годы испытаний, уроки истории и взгляд в будущее, считает эксперт.

Кстати С 25 по 27 мая в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина в Москве пройдет XXVII Международная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения». Мероприятие приурочено к весенней научной сессии «Филологический универсум».

«С 2009 года решением Священного синода Русской православной церкви по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла была учреждена ежегодная российская Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Она вручается с 2011 года и относится к значимым событиям в просветительской и духовной жизни», — отметила в разговоре с «Газетой. Ru» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат филологических наук Светлана Халевина.

По словам эксперта, символично и то, что на следующий день после Дня славянской письменности и культуры, 25 мая, в России отмечают День филолога. Это подчеркивает преемственность между историческим контекстом и современной наукой, подчеркивает она.