QR-код для въезда в Россию: кому он нужен и как его получить через «Госуслуги RuID»

Правила въезда в РФ с 30 июня 2025 года: что изменится
С 30 июня 2025 года въезжающие в Россию по безвизовому режиму иностранные граждане будут обязаны пройти цифровую регистрацию как минимум за 72 часа до прибытия. Это нужно будет сделать в приложении «Госуслуги RuID». В экстренных случаях (например, при болезни или смерти близкого родственника) разрешается подать заявление в более короткий срок — за четыре часа до прибытия.
После подачи заявки в приложении сформируется специальный QR-код, который станет обязательным для предъявления при въезде на территорию России.
Новые правила въезда коснутся граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и других государств, с которыми Россия заключила соглашения о безвизовом режиме.
Чтобы правильно сформировался код, иностранцам необходимо заполнить данные о себе в личном кабинете приложения «Госуслуги RuID», загрузить фотографию и указать срок пребывания в стране. Также с 30 июня во всех пограничных пунктах России будут собирать биометрические данные: фото и отпечатки пальцев. Эта практика уже распространена в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на КПП «Маштаково» в Оренбургской области.
Если с момента подачи заявления о въезде прошло 90 дней, а иностранец так и не въехал в Россию, то получать QR-код нужно заново.
Как оформить QR-кода для въезда в РФ: пошаговая инструкция
- Зарегистрируйтесь в приложении «Госуслуги RuID» (оно появится в магазинах мобильных приложений ближе к 30 июня).
- Заполните личный профиль, укажите свои данные и загрузите фотографию.
- Заполните электронную заявку на въезд, укажите цель и срок пребывания в России. Это нужно сделать не позже, чем за трое суток до предполагаемой даты въезда.
- Дождитесь, пока сформируется QR-код и на всякий случай сделайте снимок экрана. На пограничном пункте могут быть проблемы с интернетом.
- Предъявите на границе QR-код и паспорт (или другой разрешенный документ, удостоверяющий личность).
- Пройдите биометрические процедуры на въезде: вас попросят сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.
Что такое «Госуслуги RuID»
Приложение «Госуслуги RuID» начали разрабатывать в 2024 году как инструмент для контроля миграции. Позже из него решили сделать некий аналог российского портала «Госуслуг» для иностранцев на момент публикации материала «Госуслуги RuID» еще не заработали и скачать приложение было невозможно.
Пользователи приложения смогут онлайн сообщить в МВД о визите в Россию, оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) или российскую SIM-карту. В будущем функционал планируется расширять. Предполагается, что через платформу можно будет оформить разрешение на работу, сообщить о трудоустройстве или продлить срок пребывания в России.
«Госуслуги RuID» будут синхронизироваться с базами МВД и ФСБ России. Власти через него смогут вести учет прибывших в Россию иностранцев, особенно трудовых мигрантов. По плану, новое приложение должно снизить нагрузку на пограничные пункты, упростить документооборот и помочь выявить нелегальных мигрантов.
Программа призвана сделать более прозрачной ситуацию со въездом в РФ. Сегодня нередки ситуации, когда иностранец узнает о запрете на въезд только на пограничном контроле. Через «Госуслуги RuID» статус можно будет проверить заранее.
Кому не нужен QR-код: исключения из новых правил
Новая система с QR-кодом не затронет несколько категорий иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом режиме. Среди них:
- граждане Белоруссии;
- дипломатические работники и члены их семей, а также главы диппредставительств и их родственники;
- дети до 6 лет.
Для детей в возрасте от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны. При этом у подающего уже должно быть действующее разрешение на въезд в Россию.
Также оформлять QR-код не нужно тем, кто въезжает в страну по визе, с разрешением на временное проживание или с видом на жительство.
Возможные причины отказа во въезде
Прохождение регистрации в приложении и получение QR-кода не дает 100%-ной гарантии на въезд в Россию. Финальное решение примут сотрудники погранслужбы на пропускном пункте. Если вы не подавали предварительную электронную заявку через «Госуслуги RuID» и не получили QR-код, вас в страну не пустят. Равно как и при получении отказа во въезде через приложение.
Также во въезде могут отказать в случае несовпадения биометрических данных.
Если иностранный гражданин состоит в реестре контролируемых лиц или уличен в грубых нарушениях общественного порядка, то в Россию его не пустят.
С 2025 года изменились и правила пребывания: с 1 января иностранцы без визы могут находиться в России не более 90 дней в течение календарного года (ранее они могли пребывать в стране 90 дней за 180 суток).