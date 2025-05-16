22 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 мая в мире отмечают День Шерлока Холмса, а в России — День основания Третьяковской галереи. Ровно 15 лет назад была совершена первая покупка за биткоины: программист Ласло Хейниц заплатил 10 тыс. монет за две пиццы — и это теперь тоже празднуют. По народным приметам, дождь в этот день обещает хороший урожай летом. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 22 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 мая

Международный день биологического разнообразия

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к проблеме безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. Он напоминает о важности охраны редких видов растений и животных, а также ответственном отношении к природе и заботе об экологии. Ведь сегодня, по данным ООН, примерно миллион видов флоры и фауны находятся на грани исчезновения.

День Шерлока Холмса

В этот день в 1859 году родился сэр Артур Конан Дойль, английский писатель и создатель этого культового персонажа. К его дню рождения и приурочена дата праздника. В разных странах существуют десятки сообществ, музеев и памятников, посвященных Шерлоку Холмсу. Согласно данным из книги рекордов Гиннесса, этот литературный герой получил больше киновоплощений, чем любые другие выдуманные персонажи.

День биткоин-пиццы

В этот день в 2010 году американский программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов, что стало первой реальной сделкой с использованием криптовалюты в качестве инструмента оплаты. Неофициальный праздник служит напоминанием о длительном пути развития первой криптовалюты и символизирует веру ранних энтузиастов в перспективы биткоина как средства платежа в будущем. Этот день — хороший повод наконец разобраться, как работают криптовалюты, заказать пиццу и вспомнить историю Хейница и его сделок.

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День основания Третьяковской галереи

Датой основания Третьяковской галереи принято считать 22 мая (10 мая по старому стилю) 1856 года. В этот день начинающий коллекционер Павел Третьяков приобрел свою первую картину — работу русского художника Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Покупка этого произведения считается началом коллекции, ставшей основой будущей галереи. Сегодня в экспозициях и запасниках Третьяковки насчитывается более 180 тыс. предметов искусства.

close Василий Худяков, «Стычка с финляндскими контрабандистами», 1853 г. Из собрания Третьяковской галереи

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 мая в других странах

День национального единства, или День объединения, — Йемен. 22 мая 1990 года после слияния Северного и Южного Йемена (Йеменской Арабской Республики и Народной Демократической Республики Йемен) была образована современная Йеменская Республика. Объединение в одно государство не стало основой для стабильного мира — в ближневосточной стране вспыхивали междоусобные конфликты, происходили теракты и антиправительственные выступления.

Религиозные праздники 22 мая

День перенесения мощей Николая Чудотворца

22 мая церковь празднует День перенесения в 1087 году мощей святителя Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский город Бари. Это было сделано для спасения святыни от возможного поругания.

Родился Святитель Николай в III веке нашей эры в греческой колонии Ликии (ныне территория Турции) в христианской семье. Когда родителей не стало, он раздал все свое имущество бедным и отправился в город Миры, где был рукоположен в сан архиепископа. Боролся с язычниками и еретиками и совершил немало чудес, помогая больным и нуждающимся. Николай Чудотворец прожил до глубокой старости, а после смерти тело его начало мироточить, и к его захоронению со всего мира начали стекаться паломники, чтобы попросить о помощи и исцелении. В России Николай Чудотворец всегда был одним из самых почитаемых святых, а на Западе считается прообразом Санта-Клауса.

close Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, Радул (1673–1674), Печский Патриархат, Сербия Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 22 мая

Никола Вешний (Летний)

Николай Чудотворец был одним из самых любимых в народе святых. Его почитание началось почти сразу после крещения Руси. В народном представлении греческий святитель продолжал дело языческого божества Велеса — покровителя земледелия и домашних животных. По народным поверьям, Николай Угодник охранял скот: незаметно для пастуха святой приходил в стадо, чтобы защитить его от диких зверей и лихих людей. Кроме того, с Николы Вешнего для крестьян начинались сытые времена. Трава на пастбищах шла в рост, поэтому не приходилось опасаться, что скоту не хватит корма.

Приметы

Дождь в этот день обещает богатый урожай летом.

Если отказать просящему в помощи, то придут семь лет болезней и невзгод.

Цветущая рябина предвещает короткую осень.

Какие исторические события произошли 22 мая

1906 год — братья Райт получили патент на улучшенную модель самолета.

1940 год — указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена золотая медаль «Серп и Молот» как знак отличия Героя Социалистического Труда.

1995 год — Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «Наш дом — Россия», из которого впоследствии возникла партия «Единая Россия».

Дни рождения и юбилеи 22 мая

В 1813 году родился Рихард Вагнер — немецкий композитор, реформатор оперного искусства, автор цикла опер «Кольцо нибелунга».

В 1907 году родился Лоуренс Оливье — один из самых знаменитых британских актеров всех времен и обладатель четырех «Оскаров».

В 1924 году родился Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения.

В 1942 году родился Теодор Качинский — американский математик и террорист, занимавшийся рассылкой бомб по почте. Также известен как Унабомбер.

Кто отмечает день рождения

55 лет исполняется Наоми Кэмпбелл — самой знаменитой чернокожей топ-модели 90-х.

53 года исполняется Евгений Ревенко — бывшему ведущему «Вестей» и политику.

49 лет исполняется Сергею Жукову — российскому музыканту, участнику группы «Руки вверх!».

48 лет исполняется Александру Яценко — российскому актеру («Оттепель», «Фишер», «Аритмия»).