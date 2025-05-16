Дни памяти Николая Чудотворца в 2025 году: кем был святой и как он связан с Санта-Клаусом

Когда отмечают День памяти святителя Николая в православии и какие традиции и обычаи с ним связаны

Святитель Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых святых в православии, защитник путешественников и моряков. Дни его памяти отмечаются трижды в год: в мае, августе и декабре. Каковы традиции этих праздников и почему святого Николая считают прототипом Санта-Клауса — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают дни памяти святого Николая

Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, является одним из самых значимых святых в христианстве. Его память православная церковь почитает трижды в течение года, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). Это обусловлено различными календарями и событиями, связанными с его жизнью.

22 мая отмечается как перенос мощей святого Николая Угодника из города Мир Ликийских в Бари, который произошел в XI веке.



отмечается как перенос мощей святого Николая Угодника из города Мир Ликийских в Бари, который произошел в XI веке. 11 августа святого вспоминают в предполагаемый день его рождения.



святого вспоминают в предполагаемый день его рождения. 19 декабря отмечается день памяти, приуроченный к кончине Николая Угодника (праздник в этот день в православии считается наиболее значимым).

«11 августа — достаточно новый праздник, его раньше никогда не было. Это просто день, который греки считают днем рождения святого Николая, однако точных свидетельств нет. Такое предположение появилось совсем недавно. Всегда праздновали основной, главный праздник — зимний, 19 декабря по новому стилю. Вообще раньше дни рождения не праздновали — праздновали дни святых именин», — уточнил священник.

19 декабря святой Николай почитается как великий угодник Божий, в этот день священники проводят специальные службы, а верующие молятся о помощи и заступничестве святого.

Кто такой Николай Чудотворец: жизнь и служение святого

close «Житие Николая Чудотворца». Страница из рукописной книги последней четверти XVI века В. Шияновский/РИА Новости

Церковь называет святого Николая «защитником всех, утешителем скорбящих, прибежищем для страдающих, столпом благочестия и поборником верующих». Христиане верят, что он и по сей день совершает множество чудес, помогая тем, кто обращается к нему с молитвой.

Николай Чудотворец родился в греческой колонии римской провинции Ликия в городе Миры (ныне территория Турции) около 270 года. Он был священником, а затем архиепископом города Миры Ликийские. С ранних лет он был известен своей благочестивостью и добротой. По преданию, он дожил до глубокой старости, и в период своего служения совершал чудеса, избавляя людей от бед, несчастий и напастей.

Во времена своего паломничества в Иерусалим святой Николай услышал просьбы отчаявшихся путников и с помощью молитвы успокоил разбушевавшееся море. Еще одним из самых известных событий в его жизни является история о спасении трех невиновных мужчин, которых ошибочно осудили и приговорили к смерти. Святой Николай, по преданию, пришел на суд и избавил их от страшной гибели. Это событие стало не только символом справедливости, но и проявлением неизменной веры и милосердия святого.

Святитель Николай остановил казнь, которая несправедливо была наложена на неповинных людей. Он осмелился остановить это, несмотря на то, что вступать в конфликт с властью было очень опасным делом. Николай Савченко (отец Николай) священник

Святитель Николай скончался 6 (19) декабря 345 года в пожилом возрасте, а его тело было погребено в соборном храме города Мир. Его мощи остались нетленными и источали чудотворное миро, от которого, как считается, исцелилось множество людей.

В 1087 году мощи Николая Чудотворца были перенесены в итальянский город Бари, где они находятся до сих пор.

Не все церкви отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца. По словам Николая Савченко, если в России православная церковь отмечает это событие 22 мая, то греческое православие не признает эту дату праздником.

«В Греции не отмечают день, когда мощи святителя Николая были забраны из Мир Ликийских и вывезены в город Бари. Событие произошло, когда был крестовый поход, и рыцари сделали это насильно. Они силой, незаконно забрали эти мощи. Греки всегда считали это не перенесением, а похищением и воровством. Эту дату они никогда не признавали», — рассказал священник.

Как святой Николай стал Санта-Клаусом

Легенды о жизни Николая Чудотворца послужили основой для создания образа Санта-Клауса, который стал символом Рождества в Западной Европе и Америке.

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Образ Санта-Клауса, хоть и функционально отделен от религиозных традиций, тем не менее связан со святым. В частности, рождественский волшебник наследует некоторые черты Николая Чудотворца, такие как щедрость, доброта и заботливость к детям.

Согласно легенде, в III веке святой Николай прославил свое имя, совершая добрые дела. Многие европейские традиции встречи Нового года и Рождества перекликаются с преданием о святом. Особенно известна история о трех сестрах. У их отца не было денег на приданое, и он уже подумывал отдать дочерей в публичный дом. Святой Николай, узнав о горе этой семьи, несколько ночей подряд подбрасывал к их дому мешочки с золотом. Так он спас семью от позора.

В народе Николай Чудотворец прославился больше всего своей щедростью. Его главным чудом стало то, что он накопил с церковных пожертвований деньги и втайне помогал нуждающимся. Хозяин дома [и отец трех дочерей] после третьего подарка в темноте догнал святого Николая и обнаружил, что это был именно он. Тогда деяния Николая Угодника стали известны всем. Николай Савченко (отец Николай) священник

По другой версии, святой Николай подбрасывал нуждающейся семье золотые монеты через дымоход. Монеты оказывались в башмаках и сушившихся чулках трех дочерей. Так, при праздновании католического праздника Дня памяти святого Николая возник обычай ставить башмаки у двери и вешать носки и чулки у камина в ожидании подарков.

«Святитель Николай был бескорыстным — он собирал пожертвования для того, чтобы оказывать помощь. И помощь эту он оказывал всегда втайне», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

С XIV века дети получали подарки от имени этого седого старца, представляя его, как веселого и доброго дедушку с посохом и мешком. Постепенно традиция дарения подарков переместилась на Рождество. Имя святого Николая преобразовалось в Синтерклаас на голландский манер, а позже в Санта-Клауса.

«Санта-Клаус в красном одеянии — это и есть святитель Николай, который преобразился через века. В те времена красный цвет ассоциировался с чем-то дорогим, красивым, ярким и праздничным. Но, на самом деле, Николай Чудотворец не дарил подарки — он помогал сильно нуждающимся людям. Тем не менее в народном сознании это все сильно преломилось и дало традицию, которая до сих пор существует по всему миру. Причем традиция считается греческой, но она завоевала Запад и пустила корни в их традиции», — рассказал священник.

Кстати Образ Санта-Клауса, каким мы его знаем сейчас, был создан американским художником в начале XIX века, а с появлением персонажа в рекламе Coca-Cola он приобрел еще большую популярность. От канонического образа святого Николая он отличается довольно сильно.

Связан ли Дед Мороз со святым Николаем и Санта-Клаусом?

Что касается Деда Мороза, изначально он был зловещим духом, приносящим холод и стужу. Северные народы не ждали от него подарков, а сами задабривали его подношениями. Исторически русский Дед Мороз не был аналогом Санта-Клауса. Но глобализация и влияние западной культуры сделали этих двух персонажей похожими.

Дед Мороз и сегодня остается во многом отдельной фольклорной традицией. Но в его образе есть черты, приписываемые Николаю Чудотворцу.

К слову У каждого народа есть свой Дед Мороз с уникальным именем и традициями: во Франции — Пэр Ноэль, в Дании — Юлеманден, в Колумбии — Папа Паскуаль, в Словакии — Микулаш, а в Финляндии — Йоулупукки.

Традиции празднования

Ежегодно Русская православная церковь проводит 19 декабря службы и праздничные молебны. Верующие принимают участие в богослужениях, просят святого о заступничестве, читают молитвы, жертвуют продукты или деньги на нужды церкви.

close Сергей Пятаков/РИА Новости

Традиции празднования в мире варьируются от региона к региону, но основной смысл остается неизменным — это проявление доброты и милосердия, а также и почитание деяний святителя. В некоторых странах популярны обряды, связанные с раздачей сладостей детям, что символизирует щедрость святого Николая.

В Италии День памяти святого Николая празднуется с особенной торжественностью. В городе Бари, где хранятся мощи святого, проходят религиозные обряды и устраивают процессии, которые привлекают тысячи паломников.

Николая Чудотворца любили, и эта любовь прошла через века. Его праведный образ завоевал сердца многих верующих по всему миру. Николай Савченко (отец Николай) священник

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Молиться Николаю Чудотворцу можно о многом. Верующие обращаются к нему с просьбами о защите, исцелении, помощи в трудных ситуациях и для избавления от зла. Святой Николай часто считается покровителем путешествующих, моряков, а также детей, и его молитвы могут касаться как физических, так и духовных нужд.

Среди наиболее распространенных молитв можно выделить: просьбу о помощи в противостоянии видимым и невидимым врагам, о здоровье, благополучии, о помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Часто верующие зажигают свечи в храмах, молясь Николаю о благословении, заступничестве и поддержке.

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.



Аминь.



Молитва Николаю Чудотворцу на удачу О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков.



Аминь.



Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.



На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.



Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.



Аминь.

Что можно и нельзя делать в этот день

День памяти Николая Чудотворца — важное событие для миллионов верующих по всему миру. Чудеса святого, его щедрость и доброта вдохновляют христиан на совершение хороших поступков и служение ближним, подчеркнул священник. Празднование этого дня напоминает о важности сострадания, милосердия и любви к людям, а также о необходимости объединять усилия на благо общего дела.

Что можно (и нужно) делать:

Молиться и посещать церковь. Участие в богослужениях и молитвах очень важно в этот день.

Добрые дела. Важно помогать тем, кто нуждается, будь то пожертвования или поддержка близких.

Заниматься благотворительностью. Участие в акциях помощи, сбор денег или вещей для благотворительных организаций будет всегда поощряться.

Что нельзя делать:

Устраивать ссоры и конфликты. Это день мира и любви, и конфликтные ситуации неуместны.

Игнорировать нужды окружающих. Святой Николай был известен своей щедростью и добротой, и в этом ему стоит подражать.

Приметы и обычаи

С днем памяти Николая Чудотворца 19 декабря связано множество примет и обычаев.

Считалось, что погода в этот день показывает, какой будет зима оставшаяся. Если день выдался морозным и ясным, то зима будет холодной и снежной, а если дождливым и теплым — зима будет мягкой.

В этот день принято было заботиться о близких — делать добрые дела, раздавать милостыню, что символизировало заботу о семье и процветание. Существовало поверье, что если в День святого Николая помочь нуждающимся, то в доме будет счастье и достаток.

Многие верят, что сны, увиденные в ночь на 19 декабря (6-е по старому стилю), вещие.

Считается, что в этот день нельзя никого обманывать или лукавить, так как святой Николай, как защитник праведности, будет наказывать за нечестные поступки.

В этот день верующие произносят молитву святому Николаю, прося о защите, помощи в трудных ситуациях и благополучии семьи.