21 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 мая в мире отмечают День чая и День культурного разнообразия, в России профессиональный праздник у военных переводчиков и полярников. Православные христиане сегодня чтут память Иоанна Богослова, а народные приметы должны подсказать, будет ли грибным это лето. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 21 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 мая

Международный день чая

Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году провозгласила 21 мая Международным днем чая. Праздник учрежден для привлечения внимания к проблемам производства и сбыта чая, к положению работников этой отрасли, а также для того, чтобы напомнить, насколько полезен и вкусен этот напиток. Заваривать его начали примерно в III веке до н.э. в Китае, с тех пор он распространился по всей планете. Сегодня чай — один из самых популярных напитков, в мире существуют сотни его разновидностей и десятки способов приготовления.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Праздник был учрежден в 2002 году Генеральной Ассамблеей ООН для установления диалога между различными нациями, этносами и общинами по всему миру. В эту дату проводятся образовательные мероприятия и просветительские форумы, посвященные теме мирного сосуществования и взаимодействия представителей разных культур.

Международный день космоса

Неофициальный праздник, посвященный красоте и величию просторов Вселенной. В 1998 году американский астронавт Эндрю Томас, находясь на борту орбитальной станции «Мир», предложил учредить дату, которая объединит поклонников космической отрасли и станет поводом для проведения научных мероприятий на эту тему. В этот день в очередной раз поздравляют всех, кто причастен к изучению космического пространства. Предыдущий повод для поздравлений был недавно, 12 апреля, в день полета первого человека в космос, который отмечается официально в мире и в России.

День военного переводчика в России

В 1929 году в этот день был подписан приказ «Об установлении звания для начальствующего состава РККА Рабоче-Крестьянской Красной Армии «Военный переводчик». Так были заложены нормативно-правовые основы профессии, которая существовала в русской армии практически на всем протяжении ее истории. В современной России профессиональный праздник у военных переводчиков появился по инициативе выпускников Военного института иностранных языков в 2000 году.

День полярника в России

Праздник установлен указом президента России Владимира Путина в 2013 году в знак признания заслуг людей этой профессии. Дата выбрана в честь старта первой дрейфующей экспедиции «Северный полюс-1» в Арктике, которая началась 21 мая 1937 года.

close GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

День образования Тихоокеанского флота ВМФ России

Дата праздника выбрана в честь учреждения Охотского военного порта 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года — первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта стали начальным звеном в зарождении морских сил страны в этом регионе.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 мая в других странах

Национальный день борьбы с терроризмом — Индия. 21 мая 1991 года в результате террористического акта погиб Раджив Ганди — индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1984–1989 годах и старший сын Индиры Ганди.

Пировассия — Греция. Праздник отмечают с 21 по 23 мая. Его справляют в северной части страны, где проживает анастенарийцы — греческий субэтнос. Пировассия переводится как «огнехождение». Греческая православная церковь считает этот праздник языческим, однако жители севера страны утверждают, что Пировассия восходит к христианским традициям. Праздник предполагает ритуал, в ходе которого местные жители возносят покаянные молитвы и танцуют. При этом повсюду зажигаются костры, которые оставляют после себя раскаленные угли. Затем верующие босиком идут по углям, держа над головами иконы. По окончанию ритуала они демонстрируют, что ожогов на ступнях не возникло.

Религиозные праздники 21 мая

День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов считается автором одного из четырех канонических Евангелий, книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет. По преданию, в этот день на его могиле находится в городе Сельчук в 2,5 км от Эфеса на протяжении многих столетий происходили чудеса — выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления всякому, кто с верою обращался к святому. Согласно легенде, прах поднимался будто от дыхания апостола, сошедшего в землю живым. Игумен Даниил, первый русский паломник, посетивший святое место, оставил такое описание: «Тут находится гроб Иоанна Богослова, и исходит в день его памяти земная пыль святая, ее берут люди на исцеление всех болезней...».

close Икона святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Maxssyd/Shutterstock/FOTODOM

День памяти преподобного Арсения Печерского

Преподобный Арсений жил в ХIV веке. Он был монахом в пещерах Киево-Печерской обители. Согласно преданию, всю жизнь Арсений не знал праздности: все время он проводил либо в трудах, либо в молитвах, а пищу принимал только после захода солнца. За это святой получил дар чудотворения и был прозван Трудолюбивым.

Народные праздники и приметы 21 мая

Иван Долгий

По православному календарю 21 мая — дата почитания памяти апостола Иоанна Богослова. В народе «Долгим» праздник назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день, начинались с самой зари и продолжались до темноты. На Руси в этот день наступала пора сеять пшеницу. Также в эту дату хозяйки пекли пироги из пшеничной муки и угощали ими странствующих людей, бедствующих и нищих. Считалось, что соблюдение этой традиции привлечет в дом благополучие и достаток.

Приметы

Дождливое утро — к богатому урожаю грибов и ягод.

Воробьи закапываются в песок — к сильному ветру.

Красное небо на закате — к теплу и ясной погоде.

Какие исторические события произошли 21 мая

1502 год — португальский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены в Атлантическом океане.

1731 год — указом императрицы Анны Иоанновны была учреждена Охотская военная флотилия на Дальнем Востоке.

1904 год — в Париже основана Международная федерация футбола (FIFA).

1937 год — полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР высадила научную станцию «Северный полюс-1» прямо на дрейфующий лед Арктики.

1979 год — состоялся первый концерт Элтона Джона в России — в Ленинграде.

2017 год — вышел третий сезон культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс».

close Элтон Джон во время выступления в Большом концертном зале «Октябрьский». СССР. Ленинград Игорь Сабадаш/ТАСС

Дни рождения и юбилеи 21 мая

В 1921 году родился Андрей Сахаров — советский физик-теоретик, член Академии наук СССР, диссидент и правозащитник. Один из создателей первой советской водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира.

В 1924 году родился Борис Васильев — советский писатель, автор повестей «В списках не значился», «А зори здесь тихие».

В 1934 году родился Глеб Панфилов — советский и российский режиссер и сценарист. Народный артист РСФСР, известный по фильмам и сериалам «В огне брода нет», «Романовы. Венценосная семья», «В круге первом».

В 1949 году родилась Любовь Полищук — народная артистка Российской Федерации («Интердевочка», «Моя прекрасная няня»).

В 1972 году родился Notorious B.I.G. — один из самых прославленных американских рэперов в истории, чьи альбомы распроданы десятками миллионов копий.

Кто отмечает день рождения

70 лет исполняется Сергею Шойгу — российскому государственному и военному деятелю, секретарю Совета безопасности РФ, бывшему министру обороны.

74 года исполняется Юрию Чайке — заслуженному юристу Российской Федерации и бывшему генеральному прокурору.

59 лет исполняется Лизе Эдельштейн — американской актрисе, наиболее известной по одной из главных ролей в сериале «Доктор Хаус».

34 года исполняется Никите Преснякову — певцу, музыканту и актеру, сыну Владимира Преснякова — младшего и Кристины Орбакайте.