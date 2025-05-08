Открытки и поздравления с 9 Мая: что пожелать в День Победы

Что пожелать в День Победы родным и близким: картинки и поздравления своими словами

День Победы — один из главных российских праздников. 9 Мая мы вспоминаем подвиг тех, кто ценой невероятных усилий и жертв подарил нам мир. «Газета.Ru» подготовила открытки и текстовые поздравления, которые можно отправить родным и близким в мессенджерах и социальных сетях.

Открытки-поздравления ко Дню Победы

«Газета.Ru» подготовила уникальные картинки-поздравления к празднику Победы, которые можно отправить близким в социальных сетях.

close «Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

close «Газета.Ru»

Поздравления с 9 Мая своими словами

Картинку с поздравлениями можно сопроводить теплыми и искренними пожеланиями на словах. Ниже — 10 идей, что пожелать в День Победы ветеранам, а также близким и друзьям.

С Днем Победы! Вечная память героям, вечная слава их подвигу!

Поздравляю с великим праздником Победы! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.

С Днем Победы! Пусть в сердце каждого сохраняется память о подвиге предков и ничто не омрачит мирных дней.

Гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее! С Днем Великой Победы!

С Днем Великой Победы! Пусть в вашей семье царят покой, уют и тепло, а небо над головой будет ясным и мирным.

В этот день мы чтим подвиг и мужество! Желаю, чтобы ваша отвага передавалась будущим поколениям. С праздником великой Победы!

Поздравляю с главным праздником страны! Желаю, чтобы у нас всегда был повод гордиться Родиной и нашими героями. С 9 Мая — праздником великой Победы!

С 9 Мая! Пусть в этот светлый день радость победы согревает ваше сердце.

С праздником мужества и верности своей Родине! Спасибо за ваш подвиг и трудную службу. С 9 Мая!

9 Мая — день, который объединяет нас всех. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда были мир, любовь и гордость за нашу историю!

История праздника

В ночь на 9 мая 1945 года по московскому времени окончательно вступил в силу Акт капитуляции Германии, подписанный в Берлине накануне — 8 мая по среднеевропейскому летнему времени. Именно поэтому в большинстве стран бывшего СССР День Победы отмечают 9 мая, тогда как в Европе и США его празднуют 8-го.

Учреждение праздника в СССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы» был издан 8 мая 1945 года и сразу объявил этот день выходным. В тот же день был учрежден орден «За победу над Германией» как высшая награда за участие в разгроме гитлеровского режима.

Первые торжества

Впервые 9 Мая отпраздновали в 1945 году праздничным салютом. Позже, 24 июня 1945 года, состоялся Парад Победы на Красной площади в Москве. В первые десятилетия после войны День Победы воспринимался скорее как день памяти и скорби, а выходной 9 мая в 1947 году и вовсе отменили. Массовые торжества начали проводить с 1965 года (тогда же этот день снова стал выходным), а военные парады и салюты стали неотъемлемым атрибутом праздника.

Традиции и символы Дня Победы • Парад на Красной площади с участием войск и ветеранов — ключевое событие Дня Победы.



• Вечерний салют, символизирующий победу над врагом, обычно проводится во всех крупных городах страны.



• Минуты молчания и возложения венков к мемориалам павших солдат стали неотъемлемой частью памятных мероприятий.



• «Бессмертный полк», когда люди проходят с фотографиями своих родственников-ветеранов, появился в 2012 году и быстро стал всенародной акцией.

