Платоническая любовь — миф или реальность? Почему людей устраивают отношения без секса

Что такое платоническая любовь и как ее распознать

Любовь бывает разной — со страстью, драмой или ипотекой. А бывает такая, которая не требует секса, не предполагает бытового симбиоза и не завязана на гормональных бурях. Ее называют платонической. И она может оказаться одной из самых крепких форм привязанности. Подробнее о том, что такое платоническая любовь, чем она отличается от романтической, и какого типа люди более склонны к такому проявлению чувств — в материале «Газеты.Ru».

Что такое платоническая любовь и ее типы

Любовь между мужчиной и женщиной, особенно на начальном ее этапе, обычно ассоциируется со страстью и бурей гормонов. На этом фоне платоническая любовь кажется чем-то, о чем писали в романах XIX века. При этом со сменой эпох понятие никуда не ушло, и сегодня такое проявление чувств встречается чаще, чем может показаться. Платоническая любовь — это когда тянет к человеку не телом, а душой. Внешность и сексуальная привлекательность не имеют значения, с ним просто хочется быть рядом, говорить, слушать, смеяться часами, поддерживать и восхищаться.

С психологической точки зрения, платоническая любовь — это форма нематериальной привязанности, при которой между людьми отсутствует или исключается физическое влечение. Это не дружба, но и не роман в классическом понимании. Здесь нет секса, но есть эмоции. Есть нежность, тепло, интеллектуальная близость. Это любовь, в которой нет чувства собственности, но есть сильная ментальная связь.

Выделяют несколько типов платонической любви:

Духовно-интеллектуальная — основана на общем взгляде на мир, общих интересах и ценностях. Часто возникает между людьми, которых связывают книги, идеи, разговоры «до утра» и стремление понимать друг друга на глубоком уровне.

Братская (фратернальная) — напоминает отношения между близкими родственниками. Это может быть друг детства или человек, с которым вы прошли через серьезные испытания. Между вами — привязанность, забота, но не страсть.

Идеализированная (восхищенная) — когда человек становится символом, образом, вдохновением. Не всегда с ним можно вообще поговорить — это может быть актер, музыкант, писатель или даже вымышленный персонаж. Но при этом чувство настоящее.

Неосуществимая — возникает в ситуациях, когда обстоятельства не позволяют развить отношения в романтическую сторону: один из партнеров в браке, слишком большая разница в возрасте или статусе. Но эмоции никуда не пропадают — просто принимают платоническую форму.

Ассиметричная — когда один человек испытывает платоническую любовь, а другой — нет. Это может быть односторонняя привязанность, при этом без требований, без давления, с уважением к границам.

Как появился термин «платоническая любовь»

Истоки понятия уходят в глубину античной философии, рассказала «Газете.Ru» психолог Галина Красноруженко. В диалоге «Пир» Платон описывает иерархию любви. На нижней ступени — телесная страсть, чуть выше — эстетическое восприятие красоты, а вершина — любовь к идее, к истине, к божественному. Именно такая любовь, по Платону, делает нас лучше. В ней нет вожделения, она не про обладание. Она — про стремление к прекрасному, одухотворенному.

close Данте Алигьери и Беатриче Портинари, худ. Чезаре Саккаджи Wikimedia Commons

По философии Платона истинная любовь — это стремление к познанию истины и красоты через общение с другим человеком. Это — форма глубокой эмоциональной связи между людьми, в основе которой лежат уважение, доверие и понимание. Эта любовь свободна от физического желания и страсти. Галина Красноруженко психолог

Интересно, что сам Платон не был пуританином. Своим учением он не запрещал физическую близость, просто считал ее не самой главной. Настоящая любовь, с его точки зрения, — это когда один человек помогает другому приближаться к истине. То есть любовь — как трамплин в развитии, а не повод купить новые простыни и нижнее белье.

Позднее, в Средние века и особенно в эпоху Возрождения, идея платонической любви была переосмыслена. В трактатах Леона Геберта и Марсилио Фичино она стала романтизироваться: речь шла о любви к Прекрасной Даме, которую рыцарь воспевает и идеализирует, но никогда не обнимает — та самая куртуазная любовь. Именно тогда понятие приобрело черты современной трактовки — любовь без телесного контакта.

В Новое время термин «платоническая любовь» прочно вошел в культурный оборот и стал использоваться как антоним страстной, эротической любви. В английском языке выражение «platonic love» стало устойчивым и вошло в психологическую и философскую литературу как обозначение «чистой» любви без секса.

Примеры платонической любви в жизни и кинематографе

Платоническая любовь — любимый сюжет писателей и сценаристов. Ведь она — источник внутренней драмы, тонкой игры чувств, которые невозможно реализовать, но не получится и игнорировать. Но в реальной жизни можно найти подобные примеры.

Данте Алигьери и Беатриче Портинари. С этими именами связана одна из самых романтических историй эпохи Средневековья, ставшая символом возвышенной любви. Данте познакомился с Беатриче, когда они оба были детьми, и сохранил любовь к ней до конца жизни, сделав своей музой, хотя близости между ними никогда не было, а девушка была выдана замуж за другого впрочем, историки искусства до сих пор спорят, насколько Беатриче была реальна, а насколько это художественный образ .

Иммануил Кант и Шарлотта фон Кнебель. Великий философ всю жизнь оставался холостяком, но, по мнению биографов, испытывал сильную и стойкую симпатию к Шарлотте. Он писал ей письма, заботился и называл ее «единственным человеком, перед которым я не боюсь быть настоящим». Их отношения так и не переросли в роман — но были пронизаны уважением и душевной близостью.

Софи Шолль и Вилли Граф. Члены действовавшей в нацистской Германии подпольной группы сопротивления «Белая роза» подают исторический пример платонической любви, основанной на уважении, общих идеалах и готовности жертвовать собой.

Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер. Несмотря на то, что фанаты до последнего пытались поженить их, между ними всегда была именно платоническая, дружеская любовь — чистая, искренняя, братско-сестринская.

close FilmStills.net/Global Look Press

«Границы между влюбленностью и платонической любовью индивидуальны и зависят от восприятия каждого человека. В случае влюбленности без секса сохраняется физическое притяжение, хотя оно остается нереализованным. В платонических отношениях такого влечения нет вовсе . Влюбленность предполагает романтические моменты, а платонические отношения про дружбу и поддержку. Влюбленные без секса не исключают возможность развития отношений, в том числе физическую близость. В платонических отношениях таких ожиданий нет», — объяснила психолог.

Кому свойственна платоническая любовь

Платоническая любовь может случиться с каждым — вне зависимости от пола, возраста или социального статуса. Но психологи выделяют определенные личные особенности, при которых такая форма привязанности особенно вероятна.

Такое состояние может возникать между друзьями, родственниками или даже коллегами, между ментором и наставляемым, между тренером и спортсменом. Когда люди чувствуют себя комфортно и уверенно рядом друг с другом, делятся своими мыслями и переживаниями, поддерживая друг друга в трудные моменты, идут к определенной цели вместе. Это про эмоциональную поддержку, про доверие и открытость, про совместное интеллектуальное и личностное развитие. Галина Красноруженко психолог

Люди с тревожным типом привязанности

Они боятся быть покинутыми, постоянно ищут подтверждение любви, но в глубине души не верят, что ее заслуживают. Для них платоническая любовь — это способ находиться в близости, не рискуя быть отвергнутыми на телесном уровне. Такие люди могут тянуться к идеализированным, недоступным объектам любви или вступать в связи, где нет шанса на романтику, но есть эмоциональное тепло.

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Люди с избегающим типом привязанности

Противоположность тревожным. Эти личности избегают глубоких связей, боятся утраты контроля и уязвимости. Платоническая любовь дает им безопасный формат отношений: она позволяет быть с кем-то, не теряя автономии. Для них важно сохранить дистанцию, и платонический формат прекрасно решает эту задачу.

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Подростки и молодые люди

В этот период особенно сильны идеализация и стремление к «большой любви». Платонические чувства могут возникать к одноклассникам, преподавателям, интернет-кумирам. Это способ учиться любви, не погружаясь сразу в сложность сексуального взаимодействия.

Люди после травматических отношений

После болезненного разрыва или абьюзивных связей часто наступает период эмоционального закрытия. При этом потребность в близости никуда не исчезает. Платоническая любовь — своего рода реабилитация: она дает тепло и поддержку без риска повторной боли.

Интроверты и высокочувствительные личности

Им сложно выдерживать бурю страстей, физическую и эмоциональную перегрузку, свойственную романтическим отношениям. Они часто находят радость в тихой, доверительной связи, где важны беседы, взгляды, общие ритуалы, а не физическая страсть. Платоническая любовь для них — способ быть в отношениях, не теряя себя.

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Люди с ярко выраженным интеллектуальным влечением

Сапиосексуальность — это не выдумка. Есть те, кто влюбляется в ум, в мышление, в формулировки. Их влечение возникает не из внешности или запаха, а из мысли, взгляда, аргумента. Сексуальная сторона может для них вообще не иметь значения — зато эмоционально-интеллектуальная связь может быть очень сильной.

Люди, практикующие религиозный или духовный целибат

Для монахов, послушников и просто людей, сознательно отказывающихся от секса в силу веры или личных принципов, платоническая любовь может быть единственным допустимым способом выражения привязанности. Такие чувства могут быть очень сильными, но при этом полностью сдержанными.

Платоническая любовь — это не странность и не эмоциональный дефицит, а одна из форм зрелой привязанности. В ней нет места манипуляциям, но есть глубина, искренность и готовность быть рядом без расчета на вознаграждение. И именно в этом — ее особая сила.

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Реальна ли платоническая любовь и когда она возможна

С точки зрения психиатрии и нейропсихологии, платоническая любовь — это не выдумка романтиков, а вполне осязаемая форма человеческой привязанности. Ее реальность подтверждается как поведенческими наблюдениями, так и исследованиями мозга. Американский нейропсихолог Лиза Фельдман Барретт отмечает, что эмоциональные связи между людьми могут вызывать такой же выброс дофамина и окситоцина, как и сексуальные отношения. Это значит, что платоническая любовь вполне способна обеспечивать человеку эмоциональное насыщение.

Исследования с помощью функциональной МРТ, проведенные в Университете Стони-Брук (США) под руководством Хелен Фишер, показывают, что при платонической привязанности активируются те же участки мозга — в том числе прилежащее ядро и вентральная тегментальная область — что и при романтической любви. Это говорит о том, что мозг буквально «не различает» любовь платоническую и романтическую в плане химии удовольствия.

Психиатр и нейроученый Дональд Винникотт говорил, что привязанность без сексуального подтекста может быть важным этапом в формировании психоэмоциональной зрелости личности. Он рассматривал платонические отношения как безопасную зону, где человек может испытывать близость без страха быть отвергнутым, объектом вожделения или эмоционального насилия.

Профессор психиатрии Гарвардского университета Роберт Уолдлингер, возглавляющий знаменитое Гарвардское исследование взрослой жизни (которое длится уже более 80 лет), подчеркивает, что именно эмоционально насыщенные и стабильные отношения — не обязательно сексуальные — являются ключевыми предикторами счастья и долголетия. То есть платоническая любовь способна удовлетворить базовые потребности человека в любви и принадлежности.

Платоническая любовь возможна и устойчива при соблюдении нескольких условий:

оба человека признают характер своих чувств и не пытаются «переделать» отношения под романтический сценарий;

присутствует высокая степень эмпатии и эмоционального интеллекта с обеих сторон;

нет чувства неудовлетворенности или подавления сексуального желания — то есть физическое влечение либо отсутствует, либо не является ключевым;

отношения строятся на уважении границ и понимании, что любовь — это не всегда про обладание;

социальные или культурные ограничения (например, возраст, статус, этика профессии) могут создать условия, в которых платоническая любовь расцветает как единственно возможная.

Платоническая любовь — это не компромисс и не подмена. Это отдельный формат близости, у которого есть свои нейрофизиологические и психоэмоциональные основания, а еще часто — свое, особое счастье. И, пожалуй, самое важное: платоническая любовь учит тому, что любовь — это не про обладание, а про присутствие и внимание. Иногда этого достаточно, чтобы почувствовать: ты не один в этом мире.

«Есть множество примеров, когда мужчины и женщины поддерживали тесную платоническую связь долгими годами. Они ценят обоюдную поддержку, спрашивают советов относительно партнеров, с которыми состоят в отношениях, опираясь на доверие, уважение, ценя мнение и взгляды «платонического друга». Однако важно понимать, что платоническая любовь требует усилий и осознанности», — резюмировала психолог.