Тревожный тип привязанности: что это значит и как такие люди ведут себя в отношениях

Представьте, что ваши отношения — это тонкая веревка, которую вы держите с замиранием сердца, переживая, что малейшее напряжение заставит ее порваться. Вам кажется, что если вы не будете достаточно красивы, внимательны, заботливы и вовлечены, то партнер перестанет любить вас. Это реалии людей с тревожным типом привязанности, для которых отношения — не просто источник радости, а постоянный экзамен на собственную значимость. Почему так происходит и можно ли вырваться из этого порочного круга, разбиралась «Газета.Ru».

Тревожный тип привязанности: что это такое

Американский психиатр Джон Боулби в своем фундаментальном труде «Привязанность и утрата» (1969—1980) выдвинул гипотезу о том, что качество ранних взаимодействий с родителями или другими опекунами формирует «внутренние рабочие модели» — устойчивые представления о себе и о мире. Если ребенок регулярно сталкивается с непоследовательным откликом на его потребности в заботе и защите, в будущем формируется ожидание, что близкий человек может быть доступен, но только эпизодически — как правило, во время истерик или болезней , подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» психолог Владимир Богданов. А значит, постоянная тревожная настороженность — единственный путь «управлять» вниманием значимого взрослого.

Канадско-американский психолог Мэри Эйнсворт провела эксперимент «Незнакомая ситуация» в конце 1960-х — начале 1970-х. В ходе исследования ребенок последовательно переживал ситуации разлуки и воссоединения с матерью, а также контакт с незнакомцем в специально оборудованной комнате с игрушками. На основе реакции малыша на уход и возвращение матери выделили три основных стиля привязанности: надежный, тревожный (амбивалентный) и избегающий, а позже в список вошел четвертый — дезорганизованный. Дети с тревожной привязанностью проявляли сильнейшие переживания при расставании с матерью и не успокаивались даже после ее возвращения. Другими словами, малыш как будто не был до конца уверен, останется ли мама рядом с ним.

Согласно классическим данным, около 50—55 % людей счастливые обладатели надежного или безопасного типа привязанности, еще порядка 20% — тревожного, около 25 % — избегающего и оставшиеся несколько процентов (по некоторым данным, до 5 %) относятся к «дезорганизованному» типу.

Безусловно, эти цифры могут варьироваться в зависимости от метода оценки и конкретной выборки. Однако в общемировом научном сообществе за отправную точку берут именно эти пропорции.

Тревожный тип привязанности характеризуется сильной потребностью в близости и одобрении со стороны значимого человека при одновременном страхе быть отвергнутым и покинутым. Тревожник словно «зависает» между двумя полюсами: ощущение острой потребности в другом — для ощущения безопасности, признания и подтверждения собственной ценности; страх, что эта близость может исчезнуть — партнер бросит, предаст, отвергнет или не поймет.

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Именно из-за постоянной внутренней тревоги люди с такой привязанностью склонны к повышенной эмоциональной реактивности. У них в голове как будто работает фоновое радио, которое повторяет одну и ту же фразу каждый день: «Он/она точно любит меня по-настоящему? Нет! Если я не буду достаточно хорош(а), меня обязательно заменят». Они могут часто проверять телефон в ожидании сообщений от партнера, «примерять» на себя чужие проблемы, ловить гиперфиксацию на каком-то человеке и гиперболизировать возможные последствия мелких ссор. В отношениях проявляют склонность к чувству ревности или к контролю — человеку важно убедиться, что партнер остается рядом.

Самые известные персонажи с тревожным типом привязанности Росс Геллер — сериал «Друзья» (Friends). Росс часто волновался, что о нем думают возлюбленные. Его самооценка колебалась в зависимости от того, как складывались отношения. После болезненного развода с Кэрол он начал проявлять еще большую тревожность в романтических связях. Он боялся повторения сценария ухода, постоянно стремился к подтверждению, что его любят и принимают. Росс нередко проваливался в эмоциональную яму, когда ему казалось, что отношения находятся под угрозой (как в эпизоде, когда он узнает про список Рейчел с его «недостатками»).



Тед Мосби — сериал «Как я встретил вашу маму» (How I Met Your Mother). Тед быстро влюблялся и видел в каждой девушке ту самую «единственную». Нередко он явно бежал впереди паровоза, предлагая серьезные отношения или даже брак, не до конца узнав партнершу. Он вечно искал знаки судьбы и подтверждения чувств от своих возлюбленных. В противном случае он терял уверенность в себе. Тед будто бы зависел от наличия «второй половинки» и очень тревожился, что останется один, если выберет неправильную стратегию поведения.



Марианна Дэшвуд — роман Джейн Остин «Чувство и чувствительность». В отличие от более сдержанной сестры, Марианна бурно реагирует на малейшее проявление внимания или, напротив, отстраненности со стороны возлюбленного — Уиллоуби. Она видит в нем буквально идеального мужчину, не замечая очевидных сигналов, что он не всегда честен. Когда Марианна осознает, что Уиллоуби ее покидает, она заболевает от эмоциональной боли — падает духом, теряет интерес к жизни и замыкается в своих переживаниях.

Тревожный тип + избегающий тип = катастрофа?

Нельзя сказать, что тревожный тип привязанности «неправильный» или «болезненный». Он лишь отражает то, как человек адаптировался к взаимодействию с окружающим миром в условиях, где безопасность была под вопросом. Особенно это заметно, когда тревожный человек встречает избегающего. Дальше все идет по шаблону, как в старой шутке: «После этих слов начался сущий кошмар» — возникает токсичный цикл «преследования и отстранения», где один отчаянно стремится к близости, а другой — к дистанции. Тревожный человек впадает в маниакальную фазу, а в его голове красной пульсирующей точкой бежит одна установка — «мы должны стать единым целым».

Люди с тревожным стилем привязанности часто живут в постоянном страхе быть отвергнутыми. Им непросто верить в стабильность отношений, а любые мелочи могут вызвать волну переживаний и сомнений в чувствах партнера. Однако в здоровых отношениях все иначе: есть доверие и спокойствие. Партнеры знают, что они важны друг для друга и могут опираться на эту уверенность, не боясь внезапной потери близости. Вместо тревоги приходит ощущение безопасности и взаимного понимания. Владимир Богданов психолог

Тревожный партнер постоянно ищет подтверждения любви и боится отвержения, что заставляет его инициировать разговоры, проверки и эмоциональные всплески. Избегающий, напротив, видит такие попытки как удушающие и начинает дистанцироваться, уходя в себя, игнорируя сообщения или оправдываясь нехваткой времени. Это усиливает тревожность первого, который начинает требовать еще больше внимания, тем самым еще больше отталкивая избегающего. В итоге отношения превращаются в эмоциональные «качели», наполненные страхом, недопониманием и постоянным чувством неудовлетворенности для обоих.

Избегающий тип привязанности в отношениях: что это значит и какие признаки для него характерны Избегающий тип привязанности — это не просто черта характера, а глубоко укоренившаяся защитная... 30 января 08:16

Особенности человека с тревожным типом привязанности

Внутренний мир тревожника наполнен страхом потери, неуверенностью и постоянным анализом поведения партнера. Такие люди часто воспринимают отношения как главный источник стабильности и эмоционального комфорта, что делает их особенно чувствительными к любым признакам дистанции или холодности со стороны близких. Разобравшись в ключевых особенностях тревожного типа привязанности, можно лучше понять, как они воспринимают себя, партнеров и сам процесс взаимодействия в паре.

Высокая чувствительность к сигналам отвержения. Люди с тревожным стилем часто «сканируют» поведение окружающих в поисках малейших признаков дистанцирования или безразличия. Если, к примеру, партнер отвечает на сообщение не сразу или чуть дольше обычного, это может вызвать целую волну беспокойства: «Он сердится? Я сделал(а) что-то не так?» В отличие от надежного типа, где человек, скорее всего, спокойно дождется ответа, тревожный тип находится в состоянии постоянной готовности распознать угрозу.

Сильная зависимость самооценки от отношений. Личностная оценка человека с тревожным типом во многом зависит от оценок близких людей. Если партнер похвалил или выразил одобрение, настроение повышается, а самооценка растет. Напротив, любая критика, резкий комментарий или даже временная эмоциональная отстраненность могут восприниматься как подтверждение собственной «неполноценности» или «недостаточности».

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Зависимость может стать повышенной, когда человек начинает верить, что его счастье полностью зависит от партнера. Это легко перерастает в эмоциональную или даже психологическую зависимость. Но в здоровых отношениях все по-другому: каждый сохраняет свою индивидуальность и поддерживает собственные интересы. Благодаря этому партнеры растут и развиваются как личности, оставаясь при этом сильной и гармоничной командой. Владимир Богданов психолог

Сложность с распознанием собственных границ и потребностей. Тревожная привязанность предполагает сильную фокусировку на другом человеке — его настроении, потребностях, возможных проблемах. При этом собственные желания и чувства зачастую остаются на периферии внимания, не осознаются или игнорируются. В результате может возникать ситуация, когда человек «сгорает», стараясь приспособиться к партнеру.

Склонность к идеализации и быстрому «растворению» в другом. Люди с тревожной привязанностью могут изначально идеализировать объект своей любви, стремясь побыстрее наладить тесную эмоциональную связь. Они могут «подстраиваться» под партнера, перенимать его вкусы и привычки, лишь бы сохранить ощущение единства. Когда же реальность не соответствует этим фантазиям, разочарование может быть очень болезненным.

Контраст с другими типами привязанности. Сравнивая тревожный тип с избегающим, мы увидим полную противоположность в реагировании на близость: избегающий человек при угрозе эмоциональной боли или при конфликте может «закрываться» и отстраняться, а тревожный — наоборот, стремиться к еще большей близости, искать контакт и подтверждение. Люди с безопасным (надежным) стилем не испытывают столь интенсивной тревоги и проще выстраивают отношения, не опасаясь отвержения при каждом конфликте.

Психолог подчеркнул, что у людей может встречаться смешанный стиль привязанности , который включает элементы тревожного стиля, а также другие стили, такие как избегающий или надежный. Привязанность нельзя назвать константой, поэтому у разных людей могут наблюдаться различные комбинации стилей привязанности в зависимости от их жизненного опыта, отношений и обстоятельств.

Я считаю, что каждый человек уникален, и его стиль привязанности может быть сложным и многослойным. Понимание того, что у вас могут быть смешанные черты привязанности, может помочь лучше разобраться в своих чувствах и поведении в отношениях, а также работать над их улучшением с целью достижения большей эмоциональной стабильности и доверия. И, на мой взгляд, работа с психологом может быть особенно полезной для осознания и изменения моделей привязанности. Владимир Богданов психолог

Как и почему формируется тревожный тип привязанности

Роль раннего детства и взаимоотношений с родителями

Чаще всего тревожный тип привязанности формируется в семьях, где родители непредсказуемо реагируют на сигналы ребенка: то не обращают внимания на его плач, то неожиданно проявляют гиперопеку. В результате ребенок, находясь постоянно в неком психологическом насилии, усваивает парадоксальный паттерн: чтобы получить необходимую заботу, нужно «громче плакать», «быть заметным», постоянно держать в фокусе взрослого, потому что невозможно предсказать, когда именно он получит долгожданные поддержку и любовь.

Представьте себе ситуацию... Маленький мальчик с восторгом показывает родителям рисунок, над которым трудился весь вечер. Ему кажется, что это его шедевр — яркий, живой, полный фантазии. Но вместо ожидаемой похвалы он слышит: «Хорошо, но мог бы постараться больше» или «Почему тратишь время на ерунду? Лучше бы занялся чем-то полезным». Он чувствует, как внутри растет тревога: если он недостаточно талантлив, значит, его могут разлюбить или отвергнуть. Мальчик начинает стараться еще сильнее, цепляясь за любую возможность заслужить внимание — приносит лучшие оценки, угождает окружающим, занимает все первые места и выигрывает медали, подавляя свои истинные желания.



Когда подобные ситуации повторяются снова и снова, ребенок усваивает ключевое послание: любовь нужно заслужить, а его ценность определяется тем, насколько он угоден другим. Он становится гиперчувствительным к настроению окружающих, постоянно боится быть отвергнутым и изо всех сил старается сохранить расположение значимых людей. Повзрослев, он будет слышать: «Ты такой заботливый и внимательный», но за этой внешней добротой скрывается неуверенность и постоянный страх потери.

С возрастом это переходит в привычку постоянно «сканировать» окружающих и проверять, достаточно ли они внимательны. Иными словами, тревожная привязанность возникает в условиях, когда базовая безопасность не сформирована системно, но периодически дается некий «оазис тепла», из-за чего ребенок верит, что близость возможна, однако закрепляется тревожная стратегия ее «удержания» и «проверки».

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Владимир Богданов подчеркнул, что тревожная привязанность может формироваться на фоне и других факторов:

гиперопеки, которая подрывает самостоятельность ребенка;

семейных конфликтов, способствующих тревоге и неуверенности;

необходимости заботиться об эмоциях родителей, что приводит к страху быть отвергнутым;

утраты близких, которая способствует страху перед близостью и потерей.

«Родитель с тревожной привязанностью часто очень токсичен, он гиперопекает своего ребенка, контролирует каждый его шаг, может манипулировать своим здоровьем, используя фразы: «Ты своим поведением меня в гроб сведешь», «Ты что, хочешь моей смерти», «У меня и так давление высокое» и т.п. Это вызывает у ребенка чувство вины и побуждает делать так, как хочет родитель, травмируя психику ребенка и развивая у него большое количество проблем в будущем. Также тревожный родитель много запрещает детям из-за своих собственных страхов, не позволяет ребенку ошибаться и часто идеализирует его», — уточнил психолог.

Роль нейробиологии

Нейробиология тревожного типа привязанности показывает, что определенные особенности работы мозга и гормональной системы формируют склонность к повышенной эмоциональной зависимости и страху потери. Главную роль играет миндалевидное тело, отвечающее за реакцию на угрозу, — у тревожных людей оно гиперактивно, что приводит к постоянному поиску признаков возможного отвержения и трудностям в успокоении. Если префронтальная кора, которая отвечает за контроль эмоций и рациональный анализ, слабо регулирует на тревожные реакции, то у человека растет склонность к избыточному анализу поведения партнера.

Другая важная особенность — повышенная активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), которая приводит к избыточному выбросу кортизола — гормона стресса, который в состоянии тревоги доводит человека до белого каления. Нарушение работы нейромедиаторных систем — в частности, гормонов окситоцина и дофамина — делает тревожных людей еще более чувствительными к социальной нестабильности и зависимыми от одобрения окружающих.

Современные исследования подтверждают, что биологические особенности ребенка вносят свою лепту. Одни дети от природы более чувствительны к стрессу и отвержению, другие — спокойнее. Тем не менее, большинство специалистов сходятся во мнении, что ключевыми факторами формирования тревожной привязанности остаются окружение и опыт взаимоотношений с родителями. Но важно понимать, что не только значимые взрослые влияют на общую картинку, в этом процессе могут участвовать и другие важные для маленького человека личности — например, тренеры и учителя.

Роль личностных особенностей

Темперамент также оказывает влияние на формирование тревожной привязанности. Дети с врожденной повышенной чувствительностью к окружающей среде и высоким уровнем эмоциональной реактивности более склонны к развитию тревожного стиля, особенно если сталкиваются с непоследовательностью в поведении родителей. Кроме того, нельзя игнорировать влияние культурных факторов: в некоторых обществах, например, коллективистских, где эмоциональная экспрессивность и взаимозависимость поощряются, тревожный стиль может восприниматься как «нормальная» форма взаимодействия. Однако общий механизм остается схожим: если в детстве не было твердой уверенности в доступности взрослого, ребенок усваивает модель тревожного поведения во взаимоотношениях.

Как проявляется тревожный тип в отношениях

Взрослые с тревожным типом привязанности переносят свои детские переживания и страхи в сферу романтических и социальных отношений, что накладывает отпечаток на их поведение и эмоциональное восприятие партнера. Тревожный тип привязанности в отношениях, не важно рабочих или романтических, легко вычислить по основным признакам.

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Им сложно выстраивать долгосрочные отношения, потому что их часто бросает из стороны в сторону из-за высокой эмоциональности, они всегда ищут подвох в партнере и не доверяют, тем самым могут провоцировать конфликты, основанные на ревности, придирках и даже претензиях. Не получая нужного количества внимания и любви, они могут первыми завершать отношения, чтобы не оказаться брошенными. Владимир Богданов психолог

Стремление к постоянному контактированию

Людям с тревожным типом часто нужно много времени проводить вместе, получать регулярные подтверждения любви — звонки, сообщения, физический контакт. Любой дефицит внимания может расцениваться как сигнал потенциального разрыва отношений. Отсюда частая инициатива: «Давай проведем выходные вместе», «Почему ты не ответил(а) сразу?» и т. д.

Эмоциональные качели

Малейшее проявление заботы способно вызвать у человека с тревожным типом привязанности бурю восторга и эйфорию, словно он парит на седьмом небе от счастья. Однако любое изменение в поведении партнера, — например, сдержанность или временная дистанция, — мгновенно рушит его настроение, запуская канитель тревожных мыслей и сомнений. Та самая девушка, которая по десять раз пересказывает подругам детали недавнего разговора с парнем, пытаясь разгадать его истинные чувства, — яркий представитель тревожного типа привязанности.

Ревность и повышенный контроль

Тревога насчет возможного ухода партнера зачастую трансформируется в попытки проверить: «Где ты? С кем ты? Почему в соцсетях виден твой лайк другому человеку?» Часто это не проявление злобной паранойи, а именно страх быть обманутым или покинутым. Однако внешне это может выглядеть навязчиво и даже агрессивно.

Склонность к быстрому сближению

Человек с тревожной привязанностью часто стремительно сближается с потенциальным партнером, испытывая острую потребность в близости и эмоциональной поддержке. Однако такая интенсивность чувств и ожиданий может отпугнуть человека, ведь он начинает ощущать давление, граничащее с гиперопекой. Это приводит к дисбалансу в отношениях.

Самообвинения и повышенное чувство вины

При любом конфликте тревожный партнер может начать винить себя: «Это я недостаточно красивый(ая)», «Я должен(на) был(а) сделать иначе», «Зря я ей/ему это наговорил(а)». Такое поведение может быть связано с глубокой убежденностью, что, если кто-то не хочет или не может дать ответную любовь, значит, проблема кроется во мне.

Как строить отношения с человеком с тревожным типом привязанности

Строить отношения с человеком с тревожным типом привязанности — это задача, требующая терпения, понимания и эмоциональной устойчивости. Важно не только учитывать их потребности, но и находить баланс, чтобы сохранить здоровые границы и избежать взаимного эмоционального выгорания.

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Открытая коммуникация и валидация чувств

Важно, чтобы партнер человека с тревожным типом осознавал его ранимость и потребность в стабильном подтверждении чувств. Не нужно считать это «капризом». Скорее, это — базовая необходимость, обусловленная глубинным страхом, поэтому частый диалог, проговаривание тревог и регулярные сигналы поддержки («Я с тобой», «Я тебя слышу») могут существенно снизить уровень тревожности.

Установление границ

В то же время чрезмерное подстраивание под тревожные ожидания может превратить отношения в болезненные, если человек не учится работать со своей тревогой. Еще хуже — это обернется созависимостью. Важно аккуратно, но уверенно выстраивать границы: «Я не могу отвечать на сообщения каждые пять минут, но я люблю тебя и буду на связи, как только освобожусь».

Постепенное приближение к проблемам вместо тотальной конфронтации

Если человек с тревожным стилем требует постоянного присутствия, а его партнер — с избегающим стилем, может возникать «преследователь—дистанциатор» паттерн. Иногда полезнее идти на небольшие компромиссы (например, звонить в обеденный перерыв) и обсуждать потребности спокойно, чем резко обрывать контакт. Постепенное согласование, где каждый учится понимать, что важно другому, помогает найти общий знаменатель, если есть заинтересованность с обеих сторон.

Поддержка в проработке внутренних убеждений

Большую роль играет понимание, что за тревожностью стоят глубокие детские переживания. Партнер может поддерживать человека в поиске психотерапевтической помощи, саморазвития и рефлексии. Речь не о «спасании» или «исправлении», а именно о возможности создать условия, где человек будет чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы менять свою модель поведения.

Забота о себе для обоих партнеров

Тревожные люди часто ставят нужды другого выше собственных. Однако, чтобы отношения оставались здоровыми, важно придерживаться равновесия: партнеру нужно личное пространство, а человеку с тревожной привязанностью — собственные ресурсы, хобби и друзья. Если вся жизнь сосредоточена только вокруг отношений, это может усиливать зависимость и страх потери.

Как проработать тревожный тип привязанности

Проработка тревожного типа привязанности направлена на развитие уверенности в себе и способности выстраивать здоровые отношения. Для таких людей жизненно важно осознать свои паттерны поведения, научиться справляться с тревожностью и постепенно укреплять чувство внутренней безопасности.

Индивидуальная психотерапия. Это один из наиболее эффективных способов проработки тревожного типа привязанности, который позволяет глубже понять причины тревожности и изменить устоявшиеся модели поведения. В процессе работы с квалифицированным специалистом человек учится распознавать и оспаривать иррациональные страхи, связанные с отвержением и зависимостью от одобрения партнера. Особенно эффективны методы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), а также психодинамическая терапия, направленная на осознание глубинных эмоций и детско-родительских паттернов.

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Работа над осознаванием своих реакций. В моменты, когда возникает волна страха или паники, полезно задавать себе вопросы: «Что именно сейчас меня пугает?», «Является ли реальной угроза, которую я себе представляю, или я преувеличиваю?», «Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы позаботиться о себе?». Хорошо помогают ослабить тревогу регулярное ведение дневника и техники майндфулнес.

Практики самоподдержки и самоэмпатии. Люди с тревожной привязанностью часто страдают от внутреннего критика. Практики самоэмпатии («Я имею право на ошибку», «Я заслуживаю бережного отношения к себе») и развитие уверенности в собственных возможностях снижают остроту ощущений покинутости. Полезны также телесно-ориентированные методики: дыхательные упражнения, растяжка, легкие физические нагрузки. Все это способствует регуляции уровня гормонов стресса (кортизола, адреналина) и помогает вернуться в сбалансированное состояние.

Терапевтические группы и группы поддержки. Общение в безопасном окружении, где участники могут поделиться схожими проблемами и почувствовать поддержку, играет большую роль в снятии чувства одиночества и «странности» своих переживаний. Групповая терапия предоставляет возможность приобрести новый опыт надежной привязанности в безопасной атмосфере «здесь и сейчас».

Работа над детско-родительскими отношениями (если это актуально). Иногда глубинное исцеление требует пересмотра не только взрослой жизни, но и отношений с родителями. Разговоры по душам, расставление границ, прощение и признание боли прошлого — все это важная часть исцеления. Разумеется, не всегда родители доступны или готовы к диалогу, но зачастую даже внутреннее принятие и «отпускание» обид несут за собой лечебный эффект.

Формирование надежного окружения. Постарайтесь окружить себя людьми, которые уважают ваши чувства и готовы к честному открытому взаимодействию. Это не означает, что нужно избегать любых конфликтов — напротив, конструктивное разрешение спорных моментов с пониманием эмоций друг друга помогут развить более безопасный тип привязанности.