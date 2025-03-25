Приметы ни при чем: почему горят уши с медицинской точки зрения

Врачи объяснили, из-за чего возникает ощущение горящих ушей и как от него избавиться

«Если горят уши — значит, тебя ругают!» — гласит народная примета. Однако на самом деле это ощущение сигнализирует совсем о другом. У горящих ушей есть сугубо медицинское объяснение: целый ряд физиологических и психологических факторов. Какие причины заставляют уши гореть и как облегчить это состояние — «Газете.Ru» рассказали врачи.

Почему горят уши

Ощущение горячих или «горящих» ушей сопровождается приливом тепла, жжением или покалыванием в верхней части ушной раковины. Это состояние нередко имеет визуальный симптом: уши меняют цвет, розовеют и даже становятся алыми. Неприятные ощущения могут наблюдаться в одном ухе или сразу в обоих. Как правило, ощущение горящих ушей накатывает на человека стремительно.

Вопреки многочисленным приметам, ощущение горячих ушей имеет под собой сугубо медицинскую почву. Все дело в том, что температура ушей тесно связана с микроциркуляцией крови и вегетативной нервной системой, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

Ушная раковина состоит в основном из хрящевой ткани, а в ней содержится огромное количество сосудов. Это густоразветвленная сеть мелких сосудов, потому что хрящевую ткань надо питать. Огромное количество капилляров. В зависимости от факторов внешней среды эти сосуды расширяются или сужаются. Кроме того, в них может ускоряться или замедляться кровоток. Поэтому ощущение горения в ушах часто связано с воздействием каких-то психоэмоциональных или физических факторов. Павел Бережанский доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета

Физиологические причины горящих ушей

Ощущение, что уши горят, редко связано с серьезными заболеваниями, но может доставлять дискомфорт, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рауль Тен.

Среди физиологических причин этого состояния, по словам врача:

Физическая активность . В это время мышцы требуют больше кислорода, вследствие чего сердце усиливает кровообращение. Активно поступает кровь, в том числе и к ушным раковинам.



. В это время мышцы требуют больше кислорода, вследствие чего сердце усиливает кровообращение. Активно поступает кровь, в том числе и к ушным раковинам. Перепад температур . На холоде сосуды сужаются, а при переходе в тепло расширяются. Резкие перепады температур вызывают усиленный приток крови к более охлажденным участкам тела: таким как нос, щеки и ушные раковины.



. На холоде сосуды сужаются, а при переходе в тепло расширяются. Резкие перепады температур вызывают усиленный приток крови к более охлажденным участкам тела: таким как нос, щеки и ушные раковины. Острая пища и алкоголь . В специях, которые придают пище острый вкус, содержится капсаицин (алкалоид, присутствующий в различных видах стручкового перца) , а в алкогольных напитках — этанол. Оба эти вещества способны временно расширять сосуды и усиливать приток крови к ушным раковинам.



. В специях, которые придают пище острый вкус, содержится капсаицин , а в алкогольных напитках — этанол. Оба эти вещества способны временно расширять сосуды и усиливать приток крови к ушным раковинам. Терморегуляция . Еще одна физиологическая причина «горящих ушей» — их участие в терморегуляции. Уши, как конечности, участвуют в охлаждении тела. При перегреве кровь направляется к периферии, чтобы отдать избыток тепла.



. Еще одна физиологическая причина «горящих ушей» — их участие в терморегуляции. Уши, как конечности, участвуют в охлаждении тела. При перегреве кровь направляется к периферии, чтобы отдать избыток тепла. Редкий случай. В медицине также описывается состояние, при котором жжение возникает без очевидных причин, часто на фоне мигрени или неврологических нарушений, это состояние называется «синдром красного уха» (англ. Red Ear Syndrome) .

Психологические причины и другие факторы

У возникновения ощущения горящих ушей могут быть и психологические аспекты, добавил Рауль Тен. Чаще всего это ощущение провоцируют стресс или смущение.

«Эмоциональное напряжение активирует симпатическую нервную систему, вызывая выброс адреналина. Это приводит к расширению сосудов кожи, включая ушные раковины», — пояснил оториноларинголог.

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Из внешних факторов Рауль Тен выделил две основные причины: температурные воздействия и механические раздражители.

При длительном нахождении под солнцем можно получить солнечный ожог. Ультрафиолет повреждает кожу, вызывая покраснение и жжение. В зимний же период возрастает риск получить обморожение. При низких температурах капилляры сужаются, а при согревании резко расширяются, что сопровождается болью и жаром.



Механическими раздражителями могут выступать наушники и головные уборы. При трении с ними может произойти повреждение кожных покровов наружного уха.



Травмировать ухо также может контакт с аллергенами, содержащимися в косметике или металле сережек.

Патологические причины жжения ушей

У горящих ушей могут быть и патологические причины. В этих случаях ощущение является симптомом заболевания:

Различные инфекции . Например, наружный отит – воспаление слухового прохода или рожа – бактериальное поражение кожи.



. Например, наружный отит – воспаление слухового прохода или рожа – бактериальное поражение кожи. Дерматологические заболевания или аллергия . Например, этот симптом присутствует при контактном дерматите, экземе, крапивнице и псориазе.



. Например, этот симптом присутствует при контактном дерматите, экземе, крапивнице и псориазе. При заболеваниях, сопровождающихся сосудистыми нарушениями , таких как артериальная гипертензия или вегетососудистая дистония, также наблюдается покраснение и ощущение жжения в области ушей.



, таких как артериальная гипертензия или вегетососудистая дистония, также наблюдается покраснение и ощущение жжения в области ушей. Неврологические расстройства, такие как невралгия ушного узла или мигрень.

«В большинстве случаев горящие уши — временная реакция на внешние или эмоциональные раздражители. Однако если симптом возникает часто, сопровождается болью или другими нарушениями, необходимо исключить патологии. Своевременная диагностика и коррекция образа жизни помогут сохранить здоровье», — напомнил Рауль Тен.

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Методы облегчения состояния

При физиологических причинах приложите прохладный компресс на 5–10 минут. Избегайте триггеров: острой пищи, алкоголя, резких перепадов температур.

При стрессе помогут дыхательные упражнения, например, диафрагмальное дыхание. Можно принимать седативные препараты на растительной основе, но только после консультации врача.

При солнечных ожогах используйте кремы с пантенолом, защищайте уши головным убором.

При аллергии принимайте антигистаминные препараты и постарайтесь исключить контакт с аллергеном.

Для профилактики горячих ушей Рауль Тен рекомендует: