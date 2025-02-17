Типы темперамента: есть ли на самом деле сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики?

Одни люди легко заводят знакомства, а другие предпочитают тишину и уединение. Кто-то моментально принимает решения, а кому-то нужно время, чтобы все обдумать. Эти различия не случайны — их объясняет теория о четырех темпераментах, которая уходит корнями в античность. Сегодня наука не рассматривает эту теорию буквально, но она по-прежнему остается удобным способом описания индивидуальных особенностей. Подробнее о четырех темпераментах — в материале «Газеты.Ru».

Что такое темперамент

Темперамент — это психофизиологические особенности человека, определяющие его эмоциональность, скорость реакций, уровень активности и манеру поведения в разных ситуациях. Он влияет на то, как человек переживает эмоции, взаимодействует с окружающими и адаптируется к внешним условиям. Хотя темперамент заложен природой, человек может развивать самоконтроль и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств. Это не достоинство и не недостаток, а уникальный набор характеристик, который важно учитывать в общении, работе и личностном развитии.

Определить свой тип темперамента можно, проанализировав свои реакции на стресс, скорость принятия решений, уровень общительности и устойчивость к переменам.

• Холерики — энергичны, импульсивны и легко загораются новыми идеями, но быстро устают от рутины.

• Сангвиники — общительные, оптимистичные и быстро переключаются между задачами, но могут быть поверхностными.

• Флегматики — спокойные, уравновешенные и терпеливые, но не любят спешки и резких изменений.

• Меланхолики — глубоко чувствуют, склонны к самоанализу и эмпатии, но подвержены тревожности.

Чтобы точнее определить свой темперамент, можно пройти специализированные психологические тесты, например, опросник Айзенка.

Одним из самых популярных современных опросников по типологии личности — тест Майерс-Бриггс (MBTI), который включает 16 типов. Эти типы делятся на четыре большие группы, каждая из которых подробно описывает различные аспекты личности. Методология MBTI частично основана на юнгианских архетипах, что делает ее достаточно целостной и структурированной. Однако этот тест не претендует на абсолютную научную точность. Его система построена так, что человек попадает в определенный тип без учета возможных промежуточных состояний. Например, если результаты опроса в равной мере соответствуют двум категориям, тест все равно определит только один доминирующий тип, не отражая возможной гибкости личности.

16 типов личности по MBTI: какие они бывают и стоит ли доверять тесту Майерс-Бриггс Стремление заглянуть в свой внутренний мир, открыть себя с неожиданной стороны и ответить... 15 апреля 16:22

Теория о четырех темпераментах и кто ее придумал

Теория о четырех типах темперамента считается одним из самых древних подходов к пониманию характера человека. Известный древнегреческий врач Гиппократ, живший в V–IV веках до нашей эры, положил начало концепции, которая оказалась столь жизнеспособной и удобной, что перешагнула века и до сих пор остается на языке у специалистов в психологии и медицине, рассказал «Газете.Ru» психолог Егор Борисов.

Суть учения — в организме циркулируют разные жидкости: кровь, желтая желчь, черная желчь и флегма (слизь). Гиппократ считал, что преобладание одной из них определяет не только физическое здоровье, но и некоторые психологические особенности личности. Согласно теории, темперамент — базовая врожденная настройка человека.

Гиппократ не придумывал теорию темпераментов, а рассматривал ее с точки зрения медицины. Как врач, он говорил о том, что в теле человека присутствуют четыре основные жидкости: кровь, лимфа, желтая и черная желчь. Он описывал их влияние на организм, в том числе на здоровье и болезни, и объяснял, как их недостаток или избыток может сказываться на самочувствии. Единственное, что он отмечал в связи с этим, — это влияние преобладания той или иной жидкости на настроение человека, но не на его темперамент или тип личности. Гиппократ понимал, что личность может меняться, и связывал это с изменением баланса этих жидкостей в организме. Егор Борисов психолог

close Портрет Гиппократа, Моргадо де Сетубал, 1787 г. Wikimedia Commons

Идеи Гиппократа стали основой для развития теории четырех темпераментов. Например, кровь соотнесли с сангвиническим темпераментом, лимфу — с флегматическим, желтую желчь — с холерическим, а черную — с меланхолическим. Однако сам античный ученый не использовал этих терминов. Его представления были не результатом психологических исследований, а скорее медицинскими наблюдениями.

В античные времена — в первую очередь из-за отсутствия инструментов и базы знаний — не проводили целенаправленные исследования, которые могли бы подтвердить существование четырех типов темперамента и их связь с «жизненными соками». Но концепции продолжали доверять почти до XIX века. Хотя некоторые скептики искали объяснение характера во влиянии космоса на человека или в телосложении индивида.

Разумеется, современная наука не воспринимает идею о жидкостях буквально, но сами виды темперамента в психологии сохранились как удобная и понятная классификация. Однажды ученые решили проверить, насколько различные теории личности, включая концепцию четырех темпераментов, научно обоснованны. В ходе масштабных исследований, охватывающих сотни тысяч человек, они провели всесторонние тестирования, чтобы выяснить, существуют ли четкие типологические различия между людьми.

Результаты показали, что большинство людей находятся где-то посередине шкалы и не обладают ярко выраженными чертами одного из четырех классических темпераментов. Обычно темпераменты изображают в виде координатной системы: по оси X располагается шкала экстраверсии-интроверсии, а по оси Y — уровень возбудимости нервной системы. Согласно этой модели, флегматики и сангвиники считаются менее возбудимыми, тогда как холерики и меланхолики — более возбудимыми. Интровертов чаще связывают с меланхоликами и флегматиками, а экстравертов — с холериками и сангвиниками. Егор Борисов психолог

Как отметил Борисов, чистых темпераментов практически не существует, и в современной науке теория темпераментов считается устаревшей . Хотя она все еще используется в популярной психологии и, возможно, в школьной практике для простых классификаций, профессиональные психологи в реальной работе на нее практически не ориентируются.

Характеристика холерика

Холерический тип темперамента происходит от слова cholé — желтая желчь. Гиппократ считал, что избыток этой жидкости провоцирует вспыльчивость, высочайшую энергетику и склонность к быстрым решениям. В современном понимании холерик — это яркий экстраверт, обладающий неуемной тягой к деятельности.

В обычной жизни холерики демонстрируют колоссальный энтузиазм и могут показаться неугомонными. Они первыми берутся за новые проекты, не боятся сложных задач и, главное, работают на энергии вдохновения, если им интересно. Психологи отмечают у холериков высокие показатели возбуждения нервной системы: такие люди бурно реагируют на события, часто жестикулируют, а их манера речи стремительна и эмоционально насыщенна.

«Холерики — энергичные, импульсивные люди, склонные к быстрым эмоциональным реакциям. Они легко возбуждаются, могут перебивать, не дослушивать и мгновенно делать выводы, но так же быстро переключаются, забывая о конфликте. Их характер часто ассоциируют с высокой активностью, вспыльчивостью и резкими сменами настроения, что напоминает поведение людей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности. — «Газета.Ru») или временные эмоциональные перепады. Однако в реальности каждый человек может проявлять холерические черты в определенных ситуациях, поэтому воспринимать этот темперамент как что-то строго фиксированное некорректно», — объяснил психолог Борисов.

У такой активности и реактивности существует и недостаток: холерики легко загораются, но могут резко остыть, столкнувшись с рутиной или непредвиденными препятствиями. Холерическому темпераменту свойственна импульсивность: люди этого склада в порыве чувств могут наговорить лишнего, а потом сожалеть об этом.

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Плюсы темперамента холерика

Ярко выраженное лидерство и способность быстро принимать решения.

Энтузиазм, который «заряжает» окружающих и способствует креативным прорывам.

Любовь к динамичным задачам: новые проекты, конкурсы, стартапы.

Минусы темперамента холерика

Склонность к раздражительности и вспыльчивости, которая мешает сохранить дружеские отношения.

Трудности с монотонной работой и долгими проектами, требующими усидчивости.

Сложности с самоконтролем в стрессовых ситуациях, что может приводить к конфликтам.

Чтобы эффективно использовать свои сильные стороны и минимизировать недостатки, холерикам полезно практиковать саморегуляцию :

Дыхательные техники и короткие паузы помогают снизить уровень возбуждения в моменты стресса.

Разделение крупных задач на маленькие этапы, что позволяет удерживать мотивацию и доводить проекты до конца.

Спортивную активность — бег, плавание, боевые искусства. Это помогает направить излишнюю энергию в конструктивное русло.

Осознанное общение и работу над эмоциональным интеллектом, что позволяет избежать конфликтов и улучшить взаимоотношения с окружающими.

Характеристика сангвиника

Сангвинический темперамент по Гиппократу соответствует избытку крови (sanguis). С тех времен сложилось мнение, что сангвиники — это жизнерадостные, общительные натуры с гибкой психикой, быстро приспосабливающиеся к новым условиям.

Человек-сангвиник обычно не испытывает проблем с коммуникацией: ему по душе большие компании, он легко заводит знакомства, умеет шутить и быть в центре внимания. Сангвиники выделяются жизнерадостностью и оптимизмом: они видят хорошее там, где другие только разводят руками. Сангвиники соотносятся с высокой экстраверсией и низким уровнем нейротизма — это значит, что настроение таких людей редко падает на дно, а если и падает, то ненадолго.

Сангвиникам сложно справляться с однообразной рутиной, так как их нервная система отличается медленным возбуждением и быстрым торможением. Из-за этого они с трудом вовлекаются в монотонные задачи, быстро теряют к ним интерес и начинают прокрастинировать. Им необходимы динамичные, увлекательные задания, которые стимулируют их активность и компенсируют неспособность долго фокусироваться на скучных процессах. Одна из главных сложностей сангвиников — склонность отвлекаться на более захватывающие стимулы, будь то разговор, интересное видео или любая другая внешняя активность. Однако именно эта особенность делает их креативными, энергичными и способными генерировать свежие идеи. Егор Борисов психолог

Сангвинику порой недостает глубины вникания в проблему. Его эмоции интенсивны, но поверхностны: он быстро переключается с одной темы на другую, а потому иногда не доводит начатое до завершения. Кроме того, есть риск, что сангвиник может показаться легкомысленным более серьезному человеку с аналитическим складом ума.

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Плюсы темперамента сангвиника

Искренняя открытость и умение быстро располагать к себе людей.

Устойчивый оптимизм и способность сохранять бодрый настрой.

Быстрое переключение с одной задачи на другую, гибкость мышления.

Минусы темперамента сангвиника

Склонность к поверхностности и распылению сил.

Недостаточная концентрация в долгосрочных проектах.

Возможный дефицит эмпатии к глубоким переживаниям других, если они не столь радостны.

Взаимодействовать с сангвиником довольно приятно: он не склонен к драматизации, быстро отходит от неудач и легко подстраивается под перемены. Но для крупных проектов, требующих тщательной проработки, ему порой нужна поддержка или партнер, способный успешно справляться с рутиной.

Чтобы использовать свои сильные стороны по максимуму, сангвиникам полезно :

Разбивать крупные задачи на небольшие этапы, это помогает удерживать внимание на важном.

Помнить о тайм-менеджменте (например, применять технику Pomodoro), чтобы структурировать рабочий процесс.

Работать в паре с человеком, который умеет доводить дела до конца — например, с флегматиком или меланхоликом.

Тренировать внимательность к деталям и осознанное слушание, чтобы глубже понимать окружающих.

Характеристика меланхолика

Меланхолия в античные времена связывалась с избыточным количеством черной желчи (melan cholé), что, по мнению Гиппократа, провоцировало печаль и тревожность. В современной психологии меланхолик — это человек с повышенной чувствительностью и некоторой замедленностью эмоциональной реакции.

Меланхоликов отличает глубина переживаний: если сангвиник радуется или огорчается «на бегу», то меланхолик может долго «переваривать» события внутри себя, склонен анализировать не только факты, но и собственные мысли и эмоции. Это часто приводит к высокой эмпатии: люди этого склада легко проникаются чужими проблемами, умеют слушать и оказывать поддержку.

«Меланхолики отличаются высокой эмоциональной чувствительностью: они быстро возбуждаются, но медленно успокаиваются. Если меланхолик чем-то расстроен, он надолго застревает в этом состоянии и с трудом переключается на что-то другое, в отличие от холерика, который легко меняет настроение. Когда меланхолик возбудился — все, он едет на этой эмоции», — отметил Егор Борисов.

В то же время у меланхоликов нередко встречаются побочные эффекты чувствительности: повышенная тревожность, неуверенность и зависимость от настроения. Любая критика способна ввергнуть их в уныние, а высокая восприимчивость делает их уязвимыми к стрессу. Психиатры и клинические психологи отмечают, что люди меланхолического темперамента при затяжных кризисах могут чаще сталкиваться с депрессивными состояниями и нуждаться в дополнительной психологической помощи.

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Плюсы темперамента меланхолика

Богатый внутренний мир, развитая эмоциональная сфера и эмпатия.

Склонность к творчеству: многие художники и писатели были меланхоликами.

Умение глубоко вникать в суть сложных вопросов.

Минусы темперамента меланхолика

Переживание событий «через себя», что увеличивает стресс-нагрузку.

Застревание в негативных эмоциях и чрезмерный самоанализ.

Необходимо длительное время для адаптации к переменам.

Чтобы помочь меланхолику чувствовать себя комфортнее и увереннее, важно учитывать его особенности:

Деликатность в общении — мягкий тон и продуманная обратная связь помогут избежать ненужной тревожности.

Уважайте их личное пространство, ведь меланхолики ценят возможность побыть наедине с мыслями.

Нужна четкая структура задач: пошаговый план снижает неопределенность и дает ощущение контроля.

Поощряйте меланхолика. Напоминание о достижениях помогает меланхолику не зацикливаться на неудачах.

Характеристика флегматика

Флегматический тип в античной традиции связывали с преобладанием слизи (phlegma), что трактовалось как медлительность, спокойствие и уравновешенность. Современные научные работы часто подтверждают, что флегматики действительно демонстрируют более низкий уровень возбудимости нервной системы, предпочитают равномерный ритм жизни и не любят резких перемен.

Флегматик, если говорить о внешнем проявлении темперамента, обычно выглядит сдержанным и невозмутимым. Он редко бурно выражает чувства, особенно на людях, но это вовсе не означает безразличие. Просто эмоциональные реакции у флегматиков протекают тише и также медленно затухают.

Флегматики — это спокойные, уравновешенные интроверты, которые говорят тихо и размеренно, даже когда испытывают раздражение. Их эмоции редко проявляются ярко, поэтому, например, холерик может даже не заметить, что флегматик чем-то недоволен. Егор Борисов психолог

Этот тип темперамента ценен своей стабильностью: флегматики не склонны к вспышкам гнева или эйфории, что делает их надежными партнерами в долгосрочных проектах. Они могут кропотливо выполнять однообразную работу, не теряя качества результата. Однако в случае неожиданных перемен флегматику требуется время, чтобы «раскачаться» и принять нововведения. В командной работе такой человек может казаться недостаточно активным, особенно если сравнивать его с более инициативными холериками и сангвиниками.

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Плюсы темперамента флегматика

Высокая устойчивость к стрессу и конфликтам, способность оставаться спокойным и уравновешенным.

Терпение, умение планомерно доводить дело до конца.

Постоянство интересов и отсутствие склонности к резким сменам курса.

Минусы темперамента флегматика

Медлительность в принятии решений, которая может тормозить рабочие процессы.

Им тяжело быстро включаться в новые задачи, есть некое сопротивление резкой перестройке планов.

Склонность «уходить в себя», если нет сильного внешнего стимула.

Чтобы флегматик чувствовал себя комфортно и максимально раскрывал свой потенциал, важно соблюдать некоторые правила:

Как и меланхоликам, флегматикам жизненно необходимы четкие и понятные инструкции. Им нужно ясное понимание целей и структуры работы.

Дайте им время на адаптацию, чтобы они смогли комфортно влиться в новый проект или сменить привычный уклад.

Поощряйте их активность: иногда флегматикам полезно напоминать о необходимости проявлять инициативу.

Спокойное, но мотивирующее общение. Флегматики не любят давления, но ценят логичные аргументы.

Развитие теории и ее критика

Теория четырех типов темперамента по Гиппократу — одна из первых попыток систематизировать психологические различия между людьми. Однако она во многом упрощена и не отражает сложного взаимодействия факторов, о которых ученые узнали только за последние столетия. Современная психология трактует темперамент как совокупность врожденных свойств нервной системы, связанных со скоростью возбуждения и торможения, особенностями полушарий мозга, гормональным фоном и генетическими предпосылками.

В XIX–XX веках эти представления значительно расширились. Так, российский нейрофизиолог Иван Павлов изучал «сильные» и «слабые» типы нервной системы и их уравновешенность. Он выявил, что люди с высокой возбудимостью, как правило, ближе к холерикам и сангвиникам, в то время как «слабый» тип чаще совпадает с меланхолическим складом. Павлов также показал, что процессы возбуждения и торможения могут компенсировать друг друга. Он объяснил, почему мы редко встречаем «идеально чистые» темпераменты: большинство людей проявляют смешанные черты.

Немецкий психиатр Эрнст Кречмер связал типы темперамента с конституциональными особенностями телосложения, пытаясь выявить связь между определенным строением тела и психическими расстройствами. В свою очередь швейцарский психолог Карл Юнг и британский ученый-психолог Ганс Айзенк сосредоточились на измерении экстраверсии, интроверсии и нейротизма, заложив основу для современных личностных тестов. Эти исследования показали, что сведение разнообразия человеческой психики к «четырем жидкостям» не дает полной картины.

В XXI веке психологи призывают аккуратно пользоваться любой типологией, в том числе и гиппократовской. Поведение человека определяется не только физиологией, но и социокультурной средой, воспитанием, индивидуальным опытом. Тем не менее классификация Гиппократа по-прежнему полезна для быстрого понимания того, как выстраивать общение в семье или коллективе.

Тип темперамента оказывает слабое влияние на поведение человека в стрессовых ситуациях и межличностных отношениях. Он во многом связан с врожденными особенностями нервной системы, но ключевую роль в формировании личности играют воспитание, социальная среда, зона ближайшего развития (по Выготскому) и внутренние конфликты (по Фрейду). Человек не ограничен своим темпераментом: флегматик, например, может стать экстравертом, если его окружение и жизненный опыт способствовали развитию коммуникативных навыков. Он также может научиться быстро реагировать на стимулы, проявляя признаки высокой возбудимости, если того требуют обстоятельства. Гибкость психики позволяет адаптироваться, и темперамент не является жестко фиксированной характеристикой. Егор Борисов психолог

С практической точки зрения знание основных темпераментов помогает распределять роли в команде, предотвращать конфликты и раскрывать сильные стороны каждого. Например, руководитель может давать энергичному холерику заниматься стартом проекта, поручать рутинные процессы флегматику, а в сфере креативных задач опираться на оптимизм сангвиника или глубину меланхолика.