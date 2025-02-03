Что такое пенсионный коэффициент и как он влияет на размер пенсии

Как формируется и рассчитывается пенсия — этот вопрос волнует многих задолго до выхода на заслуженный отдых. Чтобы найти ответ на него, нужно разобраться в системе начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Что такое пенсионный коэффициент, откуда он взялся, на что влияет и по какой формуле рассчитывается — в материале «Газеты.Ru».

Что такое пенсионный коэффициент и откуда он появился

Последние десять лет страховые пенсии в России рассчитывают по новым правилам. Трудовую деятельность граждан оценивают по индивидуальным пенсионным коэффициентам. Подробно об этом показателе и системе подсчета пенсионных накоплений «Газете.Ru» рассказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

«Пенсионный коэффициент — это показатель, который используется для расчета размера страховой пенсии в России. Он зависит от стажа и уровня дохода человека за время его трудовой деятельности. Его ввели в 2015 году в рамках реформы пенсионной системы. Целью изменений было повысить прозрачность расчета пенсии. До введения пенсионного коэффициента размер пенсии зависел от стажа и дохода на момент выхода на пенсию», — пояснил Тимур Гилязов.





Как пенсионный коэффициент влияет на назначение пенсии

Чем больше пенсионный коэффициент, тем выше будет размер страховой пенсии по старости, подчеркивает эксперт. Чтобы получать страховую пенсию, нужно выполнить несколько условий:

достичь необходимого возраста (выйти на пенсию можно раньше, если у человека есть право на досрочную пенсию),



набрать необходимое количество баллов и иметь определенный стаж.

В 2025 и 2026 годах индивидуальный пенсионный коэффициент для получения страховой пенсии должен составлять не менее 30 баллов.

Для расчета пенсии и начислений индивидуального пенсионного коэффициента учитывается не только работа, но и иная деятельность. Например, 1,8 ИПК начисляются за год:

срочной службы,



пребывания в добровольческом формировании,



ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданами старше 80 лет.

Дополнительные ИПК начисляются за каждый год ухода за ребенком до 1,5 лет:

1,8 — если ребенок первый,



3,6 — если второй,



5,4 — если третий или четвертый.

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Как рассчитывается пенсионный коэффициент

Пенсионный коэффициент рассчитывается на основе уплаченных страховых взносов и длительности трудовой деятельности. Тимур Гилязов отмечает, что посчитать число баллов, заработанных за год, можно по формуле:

СВ/СВмз × 10 , где:

СВ ― сумма взносов по индивидуальному тарифу (зарплата за год × 0,1602);



СВмз ― сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная сумма страховых взносов × 0,1602).

Предельная сумма страховых взносов в 2025 году формируется с дохода работника в сумме 2,759 млн руб. накопительным итогом за год. В качестве примера руководитель направления СберНПФ приводит такой расчет:

Если ваша зарплата составляет 70 000 руб. в месяц (840 000 руб. в год), то за вас будут перечислены страховые взносы в размере 134 568 руб. (840 000 × 0,1602).



СВмз = 441 991 руб. (2,759 млн х 0,1602).



В итоге за год вы получите: (134 568 руб. / 441 991 руб.) × 10 = 3,04 балла.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: СП = ИПК × СИПК + ФВ, где:



СП — страховая пенсия;

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;

СИПК — стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии (145, 69 руб. — с 1 января 2025 года);

ФВ — фиксированная выплата (8 907,70 руб.).

Расчет пенсии в 2025 году выглядит следующим образом:

СП = ИПК × 145, 69 руб + 8 907,70 руб.

В качестве примера Тимур Гилязов предлагает такой расчет: к моменту выхода на пенсию индивидуальный пенсионный коэффициент составил 46 баллов. Тогда размер страховой пенсии будет равен 15 609,44 руб., то есть 46 × 145, 69 руб. + 8 907,70 руб.

Как узнать свой индивидуальный пенсионный коэффициент

Чтобы узнать количество начисленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, выполните следующие действия:

Зайдите в личный кабинет на Госуслугах.



Откройте раздел «Пенсии и пособия», перейдите в подраздел «Работа и пенсия».



Перейдите во вкладку «Пенсионные накопления». Здесь вы увидите ваш заработанный стаж, учитываемый для назначения пенсии, размеры пенсионных отчислений и пенсионные коэффициенты по годам.

Все страховые взносы до 2015 года, накопленные за годы работы, уже конвертированы ПФР в пенсионные баллы. Поэтому сейчас период после 2015 года отражается в личном кабинете Госуслуг отдельно.Величина индивидуального пенсионного коэффициента до 1 января 2015 года определялась на основании документов выплатного дела исходя из размера установленной трудовой пенсии (без учета фиксированного базового размера и накопительной части пенсии), разделенного на стоимость одного пенсионного балла по состоянию на 01.01.2015 (64,10 руб.).

Отличия между разными типами пенсии

Государственная пенсия

Ее выплачивают из бюджета, но лишь некоторым гражданам. Например, военным, чиновникам или космонавтам. А еще государство выплачивает социальную пенсию тем, кто нуждается в финансовой поддержке, но не получил права на страховую пенсию. Например, детям до 18 лет при потере кормильца или тем, кто не заработал страховой стаж или выслугу лет, при достижении возраста 70 и 65 лет (для мужчин и женщин соответственно). Полный список — в законе о государственном пенсионном обеспечении.

Страховая пенсия

Выплачивается по страховому принципу и компенсирует гражданину доход, которого он лишился по возрасту, инвалидности или потере кормильца. Страховая пенсия формируется из отчислений работодателя. Раз в месяц он переводит 22% от зарплат, премий и компенсаций работникам в Социальный фонд России. Эти деньги не вычитают из зарплаты — для работодателя это дополнительные расходы. Страховая пенсия делится на две части: фиксированную и индивидуальную.

«Размер фиксированной части ежегодно устанавливает правительство. Индивидуальную часть начисляют на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем больше стаж — тем больше пенсия», — подчеркнул Тимур Гилязов.

Средства накопительной пенсии

С 2002 по 2013 год из отчислений работодателей также формировались средства накопительной пенсии, которые были частью обязательного пенсионного страхования. По умолчанию эти деньги хранятся в СФР, но их можно перевести в негосударственный пенсионный фонд. Размер средств накопительной пенсии увеличивается за счет дохода от инвестиций. С 2024 года россияне могут перевести эти деньги в программу долгосрочных сбережений. С ее помощью можно накопить средства, чтобы в будущем:

потратить их на обучение детей,



внести первый взнос на покупку жилья,



использовать их как дополнительный доход к будущей пенсии.

Негосударственный пенсионный фонд будет инвестировать средства гражданина, чтобы приумножить сбережения.

Негосударственная пенсия выплачивается из взносов физических лиц и работодателей. Формировать ее помогают негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Копить на пенсию самостоятельно можно с индивидуальным пенсионным планом. Вы заключаете договор с фондом и пополняете свой пенсионный счет. Фонд организует инвестирование ваших взносов, чтобы увеличить размер будущей пенсии. Тимур Гилязов руководитель направления СберНПФ

close Максим Блинов/РИА Новости

Если работодатель готов участвовать в накоплениях, можно оформить корпоративную пенсионную программу. Она помогает работодателям мотивировать сотрудников и снижать налог на прибыль. Условия участия и выплаты по программе зависят от правил, которые установит работодатель.

Как увеличить свою пенсию

Пенсия — это будущий доход гражданина. Чтобы увеличить его и эффективно им управлять, нужно использовать все уровни пенсионной системы с максимальной выгодой, подчеркнул эксперт.

«Чем раньше вы начнете это делать, тем больше у вас времени и возможностей, чтобы обеспечить свой комфорт после завершения карьеры. Здесь можно использовать сразу несколько стратегий», — обратил внимание Тимур Гилязов.

Например, чтобы увеличить страховую пенсию от государства можно:

Работать официально с «белой» зарплатой. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов начисляется, что напрямую влияет на размер пенсии. Конечно, есть лимит по количеству баллов, которые можно получить за год, но официальное трудоустройство — фундамент для получения максимальной страховой пенсии.



Докупить баллы или стаж. Для того чтобы восполнить недостающие коэффициенты, можно заключить договор с Социальным фондом и покупать дополнительные баллы, что поможет увеличить сумму будущей пенсии. Однако это можно сделать только до выхода на пенсию.

Чтобы получать дополнительный доход на пенсии из других источников, собеседник «Газеты.Ru» советует:

1. Участвовать в корпоративной пенсионной программе.

В некоторых компаниях предлагают корпоративные пенсионные программы, например, для сотрудников, которые остаются в команде на определенный срок. Благодаря корпоративной пенсии ваш будущий доход может вырасти на 25–30 тыс. рублей в месяц. Его размер, конечно, будет напрямую зависеть от ваших взносов и типа программы, которую предлагает ваш работодатель.

2. Участвовать в программе долгосрочных сбережений.

Это позволяет получать софинансирование от государства (до 360 тыс. руб. за 10 лет), а также налоговые вычеты. Кроме того, в программу можно перевести средства накопительной пенсии: так получится увеличить сумму. За счет сбережений по программе можно получить, например, дополнительные 20–30 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет. Размер выплат и их срок зависят от ваших взносов и предпочтений.

Пенсионный коэффициент в международной практике

В международной практике пенсионные коэффициенты также широко используются. Как отметил Гилязов, они часто связаны с пенсионными баллами или «кредитами», которые человек накапливает за счет своей трудовой деятельности или взносов в пенсионные системы.

«Например, в Германии используется система пенсионных баллов, где каждый год работы прибавляет определенное количество баллов в зависимости от заработной платы. Таким образом, чем выше доход, тем больше пенсионных баллов накапливается. В странах с развитыми пенсионными системами важнейшим принципом является связь размера пенсии с уровнем заработка и продолжительностью трудовой деятельности», — резюмировал эксперт.