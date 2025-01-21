«Это не про деньги, а про любовь»: что такое брачный договор и в чем его плюсы

Как составить брачный договор в 2025 году и какие права супругов он может защитить

В России растет популярность брачных договоров. По данным Федеральной нотариальной палаты, только в первом полугодии 2024 года россияне заключили более 50 тыс. таких соглашений. Этот показатель выше, чем в предыдущие годы. Преимуществ у брачного договора много: он помогает распределить имущество супругов и заранее упорядочить финансовые вопросы. Что должно быть прописано в брачном договоре, как его составить и какие нюансы зафиксировать — в материале «Газеты.Ru».

Что такое брачный договор

Брачный договор — это двустороннее имущественное соглашение между супругами. Обычно во время расторжения брака все нажитое делится пополам. В брачном договоре семейная пара может предусмотреть, какое имущество кому из супругов принадлежит лично, а что является совместным. Регулирует эту норму статья 40 Семейного кодекса РФ.

Заключить брачный договор можно как до государственной регистрации брака, так и в любое время, пока супруги женаты. Этот документ оформляется в письменной форме и в обязательном порядке требует нотариального удостоверения.

В первом полугодии 2024 года в топ-5 регионов по количеству заключенных брачных договоров вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. В Федеральной нотариальной палате отмечают, что дополнительную привлекательность этим соглашениям придала возможность подписать их дистанционно.

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Брачный договор — абсолютно незаменимая вещь, считает адвокат Адвокатской палаты Московской области, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Зуй.

Очень печально бывает видеть, когда супруги из-за ложных страхов стесняются оформлять такой документ. Не устану повторять: брачный договор — это не про деньги, а про любовь. Заключив его, стороны дают себе возможность при любых обстоятельствах сохранить человеческие отношения. У них уже все урегулировано, им нечего делить. Это очень важно, ведь ничто так не губит брак, как имущественные споры. Ирина Зуй адвокат Адвокатской палаты Московской области

Что регулирует брачный договор

Брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения.

Совместно нажитое имущество. В брачном договоре супруги указывают, каким образом распределяется движимое и недвижимое имущество.

Пример 1 Жена получила на работе внушительный годовой бонус и решила приобрести машину. По умолчанию такая покупка в браке будет считаться совместной собственностью и при разводе подлежать разделу. Однако в брачном договоре можно закрепить за авто статус личной собственности.

Добрачное личное имущество. Документ дает возможность зафиксировать, с каким имуществом каждый из супругов вступил в брак. Сюда относятся машины, квартиры, накопления, ценные вещи.

Пример 2 Еще до свадьбы муж приобрел квартиру, а в браке продал ее. Если в брачном договоре было указано, что эта квартира является его личной собственностью, он имеет полное право самостоятельно распоряжаться деньгами.

Денежные обязательства. В брачном договоре можно зафиксировать порядок погашения кредитов после развода. Ирина Зуй рекомендует прописывать в документе режим раздельной собственности в отношении обязательств каждого из супругов.

Пример 3 Муж взял кредит, потратил его на личные нужды, а вскоре развелся. Три года спустя он выплатил банку долг и имеет полное право потребовать в судебном порядке от жены возврата половины суммы уплаченных по кредиту средств. Чтобы жене застраховать себя от таких сюрпризов, достаточно указать в брачном контракте, что денежные обязательства несет тот супруг, на имя которого они оформлены.

Доходы. Брачный договор дает возможность детально прописать право собственности на доходы супругов из разных источников.

Пример 4 Муж, помимо основной работы, ведет блог и зарабатывает на нем. А жена в свободное от работы время дает частные уроки музыки. В брачном контракте супруги могут прописать, например, что дополнительный доход супруги — личный, а мужа — семейный.

«Смысл брачного договора заключается в том, чтобы указать на бумаге в письменном виде режим имущества супругов в браке и после развода. Например, популярным решением в таком документе является установка специального режима собственности. В брачном договоре прописывают, что имущество принадлежит на праве личной собственности тому из супругов, на имя которого оно зарегистрировано. Тогда решаются все вопросы», — пояснила Ирина Зуй.

Также, по словам адвоката, в брачном договоре можно установить конкретный перечень имущества, указав, что именно принадлежит супругу, а что — супруге.

Особенно важный пункт в брачном договоре — денежные обязательства. Ирина Зуй рекомендует в обязательном порядке прописывать в документе режим раздельной собственности на обязательства супругов, если они не являются совместными. Например, если муж брал кредиты на личные нужды, будет логично, что и отвечать по таким обязательствам он будет лично.

«Если же это совместный долг супругов, например, на совместный отдых или ремонт, то стороны вправе договориться, каким образом они этот кредит выплачивают», — подчеркнула адвокат.

Важно! В брачном договоре стороны не могут урегулировать никакие вопросы, кроме имущественных. В документе нельзя прописать порядок общения с детьми или алиментные обязательства.

Как составить брачный договор

Брачный договор можно составить несколькими способами:

взять типовой бланк брачного договора и самостоятельно отредактировать его пункты под свои нужды,



обратиться за помощью к юристу,



составить текст у нотариуса, который затем и заверит его.

«Брачный договор может составить нотариус, но лучше приходить к нему с готовым проектом текста. К сожалению, очень часто нотариусы не обладают должным опытом в практической реализации условий брачного договора в судебном порядке при наличии споров. Поэтому правильнее, если условия документа будет писать для сторон адвокат», — рассказала Ирина Зуй.

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В отличие от нотариуса, адвокат, который специализируется в вопросах семейного, наследственного и бракоразводного права, всегда знает, как те или иные условия брачного договора будут восприняты в суде.

Мне приходилось видеть проблемы в суде после того, как нотариус недостаточно четко сформулировал условия брачного договора. Иногда бывало так, что один пункт противоречил другому. Результатом такой не совсем качественной работы нотариуса являлось то, что стороны понесли большие судебные и репутационные издержки. Суды шли по нескольку лет. Ирина Зуй адвокат Адвокатской палаты Московской области

Как проверить, что брачный договор составлен правильно

Как проверить, что права второго супруга не нарушаются? Ответ на этот вопрос прост: обращаться за помощью к профильному адвокату.

Ирина Зуй отмечает, что любой грамотный человек может вникнуть в положения Семейного кодекса, но это не даст ему экспертную квалификацию.

«Для того, чтобы верно оценить текст брачного договора, необходимо хорошо знать судебную практику. Этим может похвастаться только профессиональный адвокат, который постоянно участвует в такого рода судебных процессах», — подчеркнула она.

Нюансы брачного договора

В случае расторжения брака брачный договор не только определяет режим собственности нажитого имущества, но и является основанием для совершения регистрационных действий.

Например, если квартира была приобретена в браке и зарегистрирована на жену, а в брачном договоре указано, что эта недвижимость в случае расторжения брака будет являться личной собственностью мужа, то муж может обратиться с брачным договором в Росреестр, где зарегистрируют переход права собственности.

Еще один важный момент касается урегулирования споров о разделе имущества в браке.

«Супруг, который считает, что его право нарушено, может обратиться с иском о разделе совместно нажитого имущества, написав в просительной части те требования, которые он заявляет. Например, попросить признать такую-то квартиру личной собственностью мужа, а не жены. А вот дачу — личной собственностью жены. В качестве доказательства следует предоставить брачный договор, из которого следует, что супруги договорились именно о таком режиме собственности в отношении совместно нажитого имущества», — пояснила адвокат.

Эксперт подчеркивает, что раздел имущества можно провести даже без расторжения брака.

Как дополнить брачный договор или расторгнуть его

В любое время супруги могут внести изменения в брачный договор. Чтобы изменить условия документа, понадобится заключить дополнительное соглашение у нотариуса. Если в договоре будет фигурировать ранее не указанное имущество, потребуется предоставить на него документы.

Расторгнуть брачный договор можно также в любое время. Для этого понадобится подготовить соглашение о расторжении и обратиться к нотариусу.

Если инициатива расторгнуть брачный договор принадлежит только одному из супругов, потребуется обратиться в суд.

В Федеральной нотариальной палате обращают внимание, что если между супругами нет единства касательно расторжения брачного договора, разорвать его можно только в судебном порядке.

По закону суд может расторгнуть брачный договор, если: