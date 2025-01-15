Когда будет ретроградный Меркурий в 2025 году и что он означает на самом деле?

Что такое ретроградный Меркурий с точки зрения науки и почему им пугают астрологи

Понятие «ретроградный Меркурий» сегодня ассоциируется у среднестатистического человека в первую очередь с астрологией. Оно вошло и в массовую культуру: так говорят, зачастую с сарказмом, о периоде в жизни, когда все идет не так без видимых предпосылок. Однако у этого понятия есть и вполне научное объяснение. Что такое ретроградный Меркурий с точки зрения астрономии, когда он будет в 2025 году и почему астрологи считают эти периоды неблагоприятными — в материале «Газеты.Ru».

Что такое ретроградный Меркурий — научная версия

Ретроградный Меркурий с научной точки зрения — оптическая иллюзия, которая возникает, когда мы наблюдаем движение этой планеты с поверхности Земли, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Хотя термин «ретроградный» буквально указывает на его движение «назад», в реальности Меркурий — как и любая другая планета Солнечной системы — никогда не меняет направления своего движения по орбите вокруг Солнца. Иллюзия возникает потому, что Земля и Меркурий вращаются вокруг Солнца с разными скоростями и по разным орбитам.

Меркурий вращается вокруг своей оси, как и Земля. Когда мы смотрим на Меркурий, мы видим, как он вращается относительно точки наблюдения. Из-за сложения движений Земли и Меркурия мы замечаем ретроградное движение. Но все они, конечно же, двигаются вокруг Солнца. Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

Меркурий, будучи ближайшей к Солнцу планетой, совершает один оборот вокруг него за 88 земных суток. Земля же проходит полный круг за 365 дней и движется по более широкой орбите с меньшей скоростью. В определенные периоды, когда Земля «догоняет» Меркурий или «обгоняет» его, нам кажется, что он замедляется, останавливается, а затем начинает движение в обратную сторону. Наблюдать эту оптическую иллюзию непросто из-за близости Меркурия к Солнцу, но если условия благоприятны и планета видна на утреннем или вечернем небе, то можно уловить эту «обратность».

Такие периоды ретроградности Меркурий проходит примерно три-четыре раза в год, и каждый из них длится около трех недель.

С научной точки зрения здесь нет никакой мистики: в действительности все планеты продолжают двигаться по своим орбитам вокруг Солнца всегда в одном и том же направлении.

Наблюдение ретроградного Меркурия можно сравнить с ситуацией, когда вы едете на автомобиле и обгоняете движущееся более медленно относительно вас транспортное средство. В это время вам кажется, что впереди идущий автомобиль начинает двигаться назад, хотя на самом деле оба продолжают движение вперед. Точно так же и с планетами: различие в орбитальных скоростях создает иллюзию обратного движения.

Ретроградный Меркурий в 2025 году: даты

В 2025 году иллюзию того, что Меркурий меняет направление и начинает двигаться в обратную сторону, можно будет наблюдать трижды:

15 марта — 7 апреля 2025 года;

18 июля — 11 августа 2025 года;

10 ноября — 29 ноября 2025 года.

Почему астрологи опасаются ретроградного Меркурия

В астрологи Меркурий связывают с такими сферами человеческий жизни, как общение, мышление, технологии, торговля и путешествия. Считается, что раз планета «меняет» направление движения, то и в этих областях ничего хорошего ждать не стоит. Астрологи традиционно призывают быть осторожнее в периоды ретроградного Меркурия, суля конкретные проблемы и приводя следующие аргументы:

Нарушение коммуникаций. Так как считается, что Меркурий управляет общением и обменом информацией, период ретроградности обещает возникновение недоразумений и ошибок в передаче мыслей и сложные ситуации в межличностных отношениях как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Технические сбои. Меркурий также «отвечает» за технологии и транспорт, поэтому астрологи полагают, что во время ретроградности увеличивается вероятность сбоев в работе техники, проблем с интернет-соединениями, а также задержек и отмен рейсов.

Путешествия и передвижения. Путешествия во время ретроградного Меркурия, если верить толкователям, могут сопровождаться задержками, отменами или другими неприятностями. Астрологи рекомендуют тщательно планировать поездки, резервировать билеты и жилье заранее, а также иметь запасные планы на случай изменений.

Пересмотр дел и рефлексия. Ретроградный период считается временем для переоценки и анализа. Вместо начала новых проектов астрологи советуют сосредоточиться на завершении уже начатых дел, пересмотре планов и обдумывании прошлых решений. Это время подходит для самоанализа и улучшения существующих процессов.

Заключение контрактов и сделок. Подписание важных документов или начало новых бизнес-проектов во время ретроградного Меркурия считается рискованным. Астрологи предлагают откладывать такие действия до окончания ретроградного периода, чтобы избежать возможных юридических или финансовых осложнений.