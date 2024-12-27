Собака боится салютов — что делать? Полное руководство для владельцев

Когда приближаются праздники, особенно такие, как Новый год, у многих собаководов появляется серьезный повод для беспокойства: как их питомцы перенесут оглушительные залпы фейерверков? Почему собаки так пугаются салютов и как успокоить животных — читайте в материале «Газеты.Ru».

Почему собаки боятся фейерверков

Собаки обладают более тонким слухом, чем люди. Звуки, которые нам кажутся просто громкими, для них могут быть оглушающими. Резкий взрыв, свист летящей петарды, треск залпов — все это звучит для собаки громче и может вызвать приступ паники. Представьте, если бы вы вдруг очутились в комнате, где музыка играет в десятки раз громче, чем ваша любимая песня в наушниках. Вы наверняка оказались бы в стрессе и постарались поскорее убежать оттуда. Примерно то же самое испытывают собаки, только они не понимают, что происходит, и не могут самостоятельно найти «кнопку» для выключения этого шума.

Во-вторых, помимо громких и пугающих звуков, собаки часто ощущают вибрации и запахи, сопровождающие фейерверки. Порох, дым, колебания воздуха — все это может быть для животного дополнительным фактором стресса. У собак обостренное обоняние, поэтому запах гари, который для нас почти незаметен, может пугать и настораживать их так же сильно, как и сам звук.

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Третья причина — резкость и непредсказуемость. Фейерверк, в отличие от музыки или звуков машин, к которым собака может привыкнуть, «выстреливает» резко, без предупреждения, а порой еще и сопровождается яркими вспышками и счастливыми криками людей. Для животного важна стабильность окружающего мира: привычная территория, знакомые люди, понятные правила. Неожиданный залп рушит это чувство безопасности и дает понять собаке, что ситуация ей не подконтрольна.

Еще один аспект — отсутствие опыта и правильной социализации. Если собака растет в среде, где ей никто не объясняет, что громкие звуки ничем не угрожают ей, у нее закономерно формируется страх перед ними. Особенно это характерно для щенков, которые только познают мир. Так, в первый раз, услышав залпы, пес просто испугался, а дальше этот страх подкрепился поведенческими ошибками владельцев: например, если вы тоже нервничали или проявляли тревогу и брали животное на руки пожалеть, собака «считала» ваше состояние как знак опасности.

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Кроме того, на формирование страха может влиять генетическая предрасположенность. У некоторых пород более высокая возбудимость, они склонны к пугливости или тревожности. Это не означает, что такие собаки обречены бояться салюта всю жизнь, но с ними может потребоваться больше терпения и правильного подхода к обучению.

Наконец, травматический опыт. Если когда-то в прошлом собака сильно испугалась взрыва петарды прямо рядом с ней или пострадала от шумового эффекта, это может стать причиной глубоко укоренившегося страха. Воспоминания об этом событии сигнализируют: «Когда-то мне было больно и страшно, лучше спрятаться». После этого каждая встреча с похожим раздражителем (громкий звук, вспышка) возвращает собаку в то самое стрессовое состояние.

Как научить щенка не бояться фейерверков

Когда в вашем доме появляется щенок, хочется оградить его от всех возможных стрессов. И действительно, в раннем возрасте собаке особенно важно получать позитивный опыт, чтобы вырасти уверенным, дружелюбным и спокойным питомцем. Именно поэтому период щенячества — лучшее время, чтобы приучить собаку не бояться громких и резких звуков.

Постепенная социализация и знакомство со звуками. Самое важное — показать собаке, что в шуме нет ничего страшного, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» кинолог Ирина Соловьева. Начните с обычных повседневных шумов: включайте телевизор, музыку, пылесос, чтобы щенок привыкал к разнообразным звукам в контролируемой обстановке. Постепенно добавляйте более громкие шумы: запись дверного звонка, лай чужих собак. Вы можете воспользоваться записями фейерверков на низкой громкости. Главное — делать это постепенно, чтобы у щенка не возникла резкая паника. Если он пугается, уменьшайте громкость, а потом, когда собака успокоится, снова включайте, но чуть тише.

Отличная идея — гулять в местах, где фейерверки можно услышать издалека. Не стоит направляться в эпицентр событий, где это запрещено, например, туда, где собираются подростки и могут запускать петарды прямо рядом с нами. Когда слышатся звуки, мы не обращаем на них внимания, продолжая играть, заниматься и развлекаться. Если собака начинает уделять шуму больше внимания, мы спокойно говорим: «Пойдем, ничего страшного не происходит». Вы — старший член семьи, и именно вы демонстрируете правильные эмоции и поведение, помогая питомцу чувствовать себя в безопасности. Ирина Соловьева кинолог

Создание ассоциаций с чем-то приятным. Любой громкий звук, в том числе и звук салюта, можно «перепрограммировать» в голове щенка как нечто положительное. К примеру, когда вы включаете запись фейерверка на низкой громкости, одновременно дайте щенку любимое лакомство или займитесь с ним веселой игрой. Пусть в его сознании звук свяжется с чем-то очень приятным. Постепенно щенок начинает воспринимать залпы как сигнал «сейчас будет что-то классное».

Короткие, но регулярные тренировки. Вместо того чтобы утомлять щенка долгими «уроками», устраивайте ему короткие сессии: 2–3 минуты знакомства со звуками пару раз в день. Чем чаще вы повторяете подобные тренировки, тем быстрее крепнет позитивная ассоциация. При этом следите за состоянием щенка: если он начинает беспокоиться, подайте сигнал к завершению занятия на позитивной ноте. Никогда не подгоняйте его, не пытайтесь «переломить» страх через силу.

Уверенность владельца. Щенок очень хорошо считывает ваше настроение. Если вы спокойно реагируете на громкий звук и угощаете малыша лакомством, то он будет чувствовать: «Мне здесь ничего не угрожает». Избегайте нервных и резких движений, не ругайте питомца за испуг. Будьте образцом спокойствия, и тогда щенок быстрее научится доверять окружающему миру.

«Отлично если рядом есть более взрослая собака, которая не боится салютов. Во время прогулки, когда вы встречаете ее, и она спокойно реагирует на звуки фейерверков, ваша собака наблюдает за ее примером и учится вести себя так же. Подражание поведению спокойной собаки, как и уверенного человека, работает очень эффективно», — дополнила кинолог.

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Позитивное подкрепление и похвала. Важно хвалить щенка, когда он демонстрирует спокойное поведение при звучащем салюте или шуме. Если питомец остается на месте, старается понять, что происходит, или с интересом поворачивает уши на звук — это уже победа. Хвалите его мягким голосом, гладьте, давайте угощение. Так он укрепится во мнении, что ничего страшного не происходит.

Отслеживание сигналов дискомфорта. Несмотря на желание приучить щенка к шумам как можно раньше, не забывайте следить за его состоянием. Понурый хвост, дрожащие лапы, прижатые уши, постоянная зевота и активный поиск укрытия — это сигналы, что щенку страшно или некомфортно. Если видите, что он слишком волнуется, лучше прекратить тренировку, успокоить щенка и вернуться к этому позже.

Безопасное пространство. Постарайтесь, чтобы у щенка всегда было место, где он может чувствовать себя в безопасности. Это может быть мягкая лежанка в уголке комнаты, где нет резких сквозняков. Если во время салюта или тренировки со звуками щенок начинает искать укрытие, не принуждайте его выходить. Позвольте ему оставаться в своем «убежище» и предложите там лакомство или игрушку, чтобы поддержать спокойную атмосферу.

Как помочь взрослой собаке меньше реагировать на фейерверк

Если вы взяли собаку из приюта или упустили момент приучения к громким звукам в щенячьем возрасте, не стоит отчаиваться. Взрослой собаке тоже можно помочь справиться со страхом перед салютами, хотя этот процесс может потребовать чуть больше времени и терпения. Однако стоит понимать, что фобия с вашей собакой теперь навсегда.

Работа с уже сформировавшимся страхом. У взрослой собаки страх фейерверков может быть «укоренившимся». Возможно, она не просто пугается громких звуков, а у нее есть неприятные ассоциации и даже панические проявления. Важно понимать, что на преодоление такого страха может уйти не одна неделя и не один месяц. Главное — быть последовательными и не сдаваться, даже если дело идет медленно.

Если ваша собака уже взрослая и сильно боится салютов, то мы имеем дело с фобией. Полностью избавиться от нее может быть сложно, но облегчить состояние вполне возможно. Работать с фобией, научить собаку принимать правильные решения — это реально. В первую очередь важно организовать жизнь таким образом, чтобы не оказываться в эпицентре событий. Во время новогодних праздников мы обязательно гуляем недалеко от дома, чтобы у собаки было куда уйти — например, в подъезд, магазин или обратно домой. Если собака совсем боится и не выходит из дома, мы выбираем прогулки только в светлое время суток. Ирина Соловьева кинолог

Десенсибилизация звуками в записи. Как и в случае с маленькими собаками, вы можете использовать записи салютов, чтобы приучить взрослую собаку к шуму. Начните с очень тихого звука. Например, включите ролик на минимальной громкости и следите за реакцией собаки. Если она смотрит настороженно, но не паникует — это хороший знак. В этот момент дайте ей лакомство или предложите занятие, которое она любит (игра в мяч, объятья, легкая дрессировка). Постепенно, очень плавно, увеличивайте громкость. Всегда учитывайте состояние пса: если видите, что он начинает дрожать, лихорадочно бегать и искать укрытие — сделайте шаг назад, вернитесь к более тихому уровню.

Контроль собственного поведения. Взрослые собаки, которые уже получили негативный опыт, особенно чутко реагируют на состояние хозяина. Если вы начинаете сами переживать и торопить события, собака может подумать: «Хозяин тоже боится, значит, действительно все очень плохо». Сохраняйте спокойный и уверенный тон, говорите доброжелательно и мягко, не ругайтесь. Старайтесь, чтобы собака видела: «Мой человек не реагирует на звук как на угрозу, значит, и мне не стоит бояться».

Создание «гнезда безопасности». В момент, когда где-то за окном начинаются залпы салюта, дайте собаке возможность спрятаться в удобном и знакомом месте. Можно оборудовать специальный уголок: положить туда мягкий коврик, любимую игрушку, включить приглушенный свет. Некоторые собаки любят забираться под стол, в ванную или даже под кровать — если это безопасно для животного, не мешайте ему. Главное, чтобы пес чувствовал себя под защитой.

Фоновый шум. Когда фейерверки слышны из окна, вы можете включить какую-нибудь музыку или «белый шум», чтобы заглушить резкие хлопки. Также можно закрыть все окна и двери. Спокойная, негромкая классическая музыка или звуки природы могут действовать успокаивающе. Некоторые владельцы включают телевизор или аудиокнигу. Цель в том, чтобы у собаки не было ощущения абсолютной тишины, которую вдруг нарушает залп, — тогда переход не такой резкий, поэтому напряжение животного снижается.

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Использование успокаивающих средств. Если страх очень сильный, ветеринар или зоопсихолог могут посоветовать специальные препараты или феромоны (к примеру, ошейники с феромонами, диффузоры со специальными составами). Есть также натуральные успокаивающие добавки на травах. Но не занимайтесь самолечением — обязательно консультируйтесь со специалистом, чтобы подобрать подходящее и безопасное средство именно для вашей собаки.

«Существует множество различных средств для собак, помогающих справиться с фобиями. Например, наушники для собак и флисовые снуды могут значительно облегчить состояние питомца. Флисовый снуд не только защищает от громких звуков, но и создает ощущение объятия, что способствует успокоению. Кроме того, существуют различные технологии, такие как оборачивание собаки шарфом или специальными повязками, которые помогают снизить тревожность при любых фобиях. Если у вас есть собака с фобией, важно внимательно подбирать те средства, которые подходят именно вашему питомцу. Сейчас доступно множество товаров, способных облегчить жизнь вашей собачке и сделать ее более комфортной и спокойной», — отметила кинолог Соловьева.

Переключение внимания. Когда грохочут залпы, попробуйте отвлечь собаку занятиями, которые ей нравятся: научите выполнять несложные команды (например, «дай лапу», «поклонись», «принеси игрушку»), предложите интерактивную игрушку с лакомством внутри. Задача в том, чтобы собака сконцентрировалась не на шуме за окном, а на интересном деле и общении с вами. Конечно, если страх уже достиг пика паники, переключение может не сработать сразу. Но при регулярной практике это помогает «разорвать» нейронную цепочку пугающих ассоциаций.

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Избегайте подкрепления страха. Когда собака в ужасе и дрожит, хозяину зачастую хочется немедленно схватить ее на руки, жалеть и утешать. Немного ласки — это хорошо, ведь животное должно понимать, что вы рядом. Но излишнее сочувствие в момент страха может только укрепить собаку во мнении, что «случилось что-то ужасное». Лучше постараться перевести вашу заботу в более позитивное русло: говорите спокойным голосом, предлагайте интересные занятия, будьте рядом, но не впадайте в панику и не успокаивайте безостановочно животное.

Планирование и профилактика. Если вы знаете, что в новогоднюю ночь будет множество салютов, заранее приготовьте все, что может облегчить состояние собаки. Спланируйте вечер так, чтобы пес мог сходить на прогулку до начала активных взрывов, чтобы не пришлось выходить на улицу во время массовых фейерверков. Помните, что некоторые собаки от страха срываются с поводков и убегают, поэтому держите их крепко и недалеко от себя. Закройте окна, задвиньте шторы, включите свет и постарайтесь создать максимально спокойную атмосферу в доме. Иногда хорошим решением становится выезд на дачу или в загородный дом, где салютов меньше. Если есть такая возможность, стоит ей воспользоваться.

Работа со специалистами. Если вы видите, что у собаки очень сильный страх, сопровождающийся неконтролируемой паникой, агрессивным поведением или опасной для ее здоровья реакцией, стоит обратиться к кинологу или зоопсихологу. Профессиональная помощь часто позволяет найти индивидуальный подход, построить план тренировок и скорректировать поведение, учитывая все нюансы. Специалисты могут также рекомендовать успокаивающие препараты или технику работы по методу контробусловливания негативные эмоции заменяются на позитивные через серию упражнений.