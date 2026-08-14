Четверо задержанных и нелегальные криптообменники: что известно об обысках на «Горбушке» в Москве

SHOT: четырех человек задержали во время обысков на «Горбушке» в Москве

При проведении обысков в ТЦ «Горбушка» в Москве полицейские задержали четырех человек. По данным СМИ, обыски проходят в нелегальных криптообменниках, которые использовали украинские мошенники для вывода денег. Силовики задержали курьера аферистов, который привез туда украденные у обманутого человека наличные. Обыски продолжаются уже более суток.

Во время проведения обысков в торговом центре «Горбушка» в Москве задержали четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На месте работают сотрудники полиции, которые около получаса назад зашли в один из обменников. Позднее они вывели оттуда трех задержанных мужчин»,

— пишет издание.

Уточняется, что еще один человек был задержан утром. Также SHOT отмечает, что на территории «Горбушки» был замечен автомобиль Федеральной таможенной службы. Обыски продолжаются уже более суток .

По данным телеканала «Москва 24», одного из задержанных после допроса уже отпустили . Он отказался отвечать на вопросы журналистов и ушел, спрятав лицо под капюшоном. На опубликованном видео к этому человеку подошел еще один мужчина с закрытым лицом, посадил его в такси, и они вместе уехали. Также вещатель уточнил, что обыски идут именно на территории «Новой Горбушки».

Нелегальные обменники и украинские мошенники

Telegram-канал Mash отмечает, что полицейские перекрыли вход, ведущий к офисам нелегальных криптообменников:

«Правоохранители проводят обыски в рамках уголовных дел, связанных с выводом денег за рубеж для украинских мошенников. К криптообменникам мошенники отправляли своих курьеров».

По информации канала, большинство работающих на «Горбушке» людей, за исключением нескольких владельцев легальных обменников, даже не знали о существовании этих контор. При этом из-за обысков сотни людей не смогли попасть на работу.

Источники Telegram-канала Baza утверждают, что криптообменник, который стал целью обысков, имел оборот более 100 млн рублей в день .

«Офис заработал несколько месяцев назад, но, по нашим данным, с самого начала проводил крупные операции на сотни миллионов рублей. Часть сотрудников офиса до сих пор находится в помещении — их не выпускают. Двое — парень и девушка — вышли вместе с правоохранителями», — сообщает Baza.

Также утверждается, что правоохранители задержали на «Горбушке» курьера мошенников прямо во время попытки обменять крупную сумму украденных наличных на криптовалюту. По предварительным данным, деньги были получены от мужчины, которого аферисты убедили, что его наличные находятся под угрозой.

Полицейские вынесли из здания коробки, в которых, предположительно, находятся документы и оборудование обменника.

Официальной информации об обысках по-прежнему нет. По данным газеты «Коммерсантъ», следственные действия проходят по уголовным делам, возбужденным по статьям «Мошенничество» и «Кража в особо крупном размере», однако в дальнейшем к ним могут добавиться обвинения, связанные с терроризмом .

Начало обысков

Правоохранители начали обыски в офисах в Багратионовском проезде около 19:00 13 августа. По данным «Коммерсанта», в операции принимают участие сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

«К старому кирпичному зданию <…> подъехали несколько микроавтобусов. Из них вышли люди в штатском, которых сопровождали вооруженные бойцы в балаклавах. Идентифицировать принадлежность последних к какой-либо правоохранительной структуре было невозможно, поскольку на черной униформе не было никаких обозначений», — отмечает газета.

Лишь у некоторых сотрудников, стоявших в оцеплении, оказались шевроны СОБРа.

Mash называет обыски крупнейшими за 14 лет. Владелец одного из обменников раскрыл изданию, что проверка прошла в корпусе, в котором работал сервис «Рубин», о котором «знали только свои». «Коммерсантъ» и Baza сообщают, что во время обысков правоохранители обнаружили более 10 млн рублей наличными.