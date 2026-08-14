В Польше собирались убить Киевстонера. ФСБ обвиняла его в организации теракта в Подмосковье

В Польше задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Киевстонера. По данным RMF24, речь идет о 29-летнем уроженце Донбасса, который якобы планировал совершить убийство музыканта во время его пребывания в стране. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Варшаве задержали гражданина РФ, который якобы был завербован российскими спецслужбами и получил задание организовать покушение. В России Киевстонера обвиняют в координации подготовки теракта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Польше задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев). Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источники.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина России, который якобы был завербован российскими спецслужбами и получил задание организовать покушение. Туск не раскрыл, кто был целью, однако сообщил, что речь идет о человеке с украинским и американским гражданством. RMF24 утверждает, что речь идет о Киевстонере.

По данным издания, 7 августа в Варшаве полицейские при участии сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали 29-летнего уроженца Донбасса, который якобы планировал совершить убийство музыканта во время его пребывания в стране. Подозреваемому предъявили обвинение в подготовке убийства, после чего суд арестовал его на три месяца.

Американское гражданство украинский рэпер и бывший участник группы «Грибы» получил в 19 лет после того, как на родине у него возникли проблемы с законом. В США Васильев жил на протяжении пяти лет, а затем вернулся на Украину. В 2022 году он выехал из страны через неделю после начала конфликта. По последним данным, сейчас музыкант вместе с женой и сыном живет в Словакии.

Обвинения в России

Месяц назад ФСБ РФ обвинила украинского рэпера в координации подготовки теракта в Подмосковье. По данным ведомства, Служба безопасности Украины (СБУ) планировала совершить массированную атаку на стратегическое предприятие в жилом секторе. Из ангара рядом с предприятием планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов с системами управления канадского производства. Их поставили в Россию в партии испанской керамической плитки по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область.

БПЛА разместил на складе завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ, судимый за тяжкие преступления. В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», однако после участия в боевых действиях был амнистирован, а в 2023-м году получил российский паспорт (до этого он был гражданином Молдавии).

Мужчина собрал и активировал беспилотники, а затем покинул место запуска. Как раскрыли в ведомстве, он ожидал эвакуации на Украину, чтобы там воевать на стороне ВСУ. В ФСБ добавили, что в организации теракта принимал участие украинский блогер и музыкант Альберт Васильев. Именно его голос слышен на записи, где обсуждается эвакуации исполнителя.

«Когда к нему сядут в машину, вот смотри, что надо сказать… Короче, я так понял, никто не сел. Сейчас пацанам скажу, они там бабок дали… Походу, полчаса ждем и разъезжаемся. Бред какой-то», — произносит там Киевстонер.

Против рэпера также дал показания задержанный исполнитель. Мужчина сообщил, что Киевстонер занимается торговлей наркотиками через онлайн-магазин и сеть пособников.

Сам музыкант отверг все обвинения. Он заявил, что не понимает, как его имя оказалось в материалах ФСБ, и предположил, что это был чей-то заказ.

«Понимаю, если я был активным типом, а я сбитый летчик. Зачем столько бабок тратить, чтобы обозначить меня вот так? Не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю, братан, я в доту играю. Какая организация чего-либо?» — отметил Киевстонер.