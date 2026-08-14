Президент России Владимир Путин 12 августа принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, а затем посетил остров Итуруп. Уже на следующий день МИД Японии заявил протест: Токио по-прежнему считает южные Курилы своей территорией. В Москве такую реакцию назвали неприемлемой. Эксперты уверены: визит президента поставил точку в территориальном споре — Курилы были, есть и будут российскими.

Визит на Итуруп и реакция Токио

На борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» 12 августа президент России Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры проходили в акватории Охотского моря и прилегающих районах Тихого океана.

На следующий день, 13 августа, МИД Японии заявил официальный протест в связи с визитом российского лидера на Итуруп. Токио традиционно считает этот остров своей территорией и ранее неоднократно выражал недовольство поездками российских официальных лиц на Курилы.

В Москве реакцию японской стороны назвали неприемлемой. Официальный представитель МИД РФ заявил, что суверенитет России над Курильскими островами имеет международно-правовое обоснование, закрепленное итогами Второй мировой войны.

«Путин посетил Курильские острова и тем самым подтвердил неприкосновенность статуса этой территории как неотъемлемой части Российской Федерации. В этом смысле показательна реакция западных экспертов и политиков, а также представителей Японии, которые с негодованием отнеслись к поездке», — констатировал Владимир Шаповалов, политолог, член Общественной палаты РФ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, член правления Российской ассоциации политической науки.

Учения Тихоокеанского флота и усиление обороны

В учениях ТОФ были задействованы надводные корабли, подводные лодки, морская авиация и береговые войска. Согласно открытым данным, отрабатывались задачи противолодочной обороны, ракетные стрельбы и взаимодействие разнородных сил. Присутствие верховного главнокомандующего на крейсере «Варяг» подчеркнуло приоритетность дальневосточного направления.

Тихоокеанский флот в последние годы получил несколько новых кораблей и береговых ракетных комплексов. Модернизация вооружений и инфраструктуры на Курильских островах продолжается. На Итурупе и Кунашире размещены системы «Бастион» и «Бал», способные контролировать прилегающие проливы.

«Страны НАТО создают угрозы в регионе в Азии — президент отвечает соответствующе. Путин никому и никогда не отдаст русскую землю: вопрос Курильских островов закрыт. Поэтому президент уделяет особое внимание безопасности Родины на Тихом океане и в регионе Арктики. Президент действует решительно, усиливая наш флот, развивая систему разведки, совершенствуя баллистику. Такая системная работа президента помогает умерить пыл японских реваншистов», — заявил политолог Данила Гуреев.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Позиция Москвы по территориальному вопросу

Россия неоднократно заявляла, что не намерена пересматривать итоги Второй мировой войны. В 2020 году в Конституцию РФ была внесена поправка, запрещающая отчуждение территорий страны. Курильские острова входят в состав Сахалинской области и являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Япония продолжает настаивать на возвращении четырех южных островов гряды, ссылаясь на двусторонние декларации прошлых лет. Однако российская сторона считает эти претензии юридически ничтожными. Переговоры о мирном договоре между странами не ведутся с 2022 года.

«Россия не собирается с кем-либо обсуждать статус Курильских островов. Истерика японского МИД по поводу визита Путина на Курильские острова понятна, но при этом Россия ясно дает понять, что либо Япония признает текущие реалии, либо мы будем и дальше спокойно жить без всяких мирных договоров с японцами, потому что Курилы являются частью России, и ей останутся», — сообщил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

Перспективы двустороннего диалога

Японское правительство неоднократно пыталось привлечь международное внимание к вопросу Курил, однако большинство стран признают суверенитет России над островами.

Россия продолжает развивать экономическое присутствие на Курилах: реализуются программы по строительству жилья, социальной инфраструктуры и туристических объектов.

Военные объекты также модернизируются. Любые изменения в статусе островов исключены, и Москва не видит оснований для возобновления переговоров.

Таким образом, визит Владимира Путина на Итуруп зафиксировал окончательное закрытие территориальной дискуссии. Однако Москва подчеркивает: отказ обсуждать статус островов не означает отказа от диалога в принципе. Россия готова выстраивать отношения с Японией как добрые соседи — в торговле, гуманитарной сфере, региональной безопасности, — но не за счет своих территорий. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, готова ли японская сторона принять сложившиеся реалии.