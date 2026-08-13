Медовый Спас в 2026 году: дата, история и сохранившиеся обычаи праздника

Медовый Спас открывает августовскую череду трех Спасов. В народной традиции к этому времени поспевал мед нового сбора: пасечники начинали отбирать соты, а часть урожая приносили в храм для освящения. Однако церковный смысл 14 августа связан не с медом, а прежде всего с почитанием Креста Господня. Когда отметят Медовый Спас в 2026 году, откуда появилось название Маковей и какие популярные запреты не имеют отношения к православию — в материале «Газеты.Ru».

Дата Медового Спаса в 2026 году

Первый, или Медовый Спас относится к непереходящим праздникам народного календаря: его дата остается неизменной из года в год.

14 августа Такую дату в календаре занимает Первый Спас.

В календаре 2026 года праздник выпадает на пятницу. Его отмечают по фиксированной дате, поэтому вычислять день по Пасхе не требуется: с переходящими торжествами он не связан и на соседние даты не переносится.

В народной августовской череде это первый праздник, получивший название Спаса.

Следующая дата — 19 августа: в этот день наступает Яблочный Спас.

Цикл закрывает праздник 29 августа — Ореховый Спас, или Хлебный.

Какой церковной дате соответствует Первый Спас

Именно 14 августа открывается Успенский пост, который продлится до 27-го числа включительно. На следующий день, 28 августа, православные встретят Успение Пресвятой Богородицы. Хотя поститься предстоит только две недели, требования церкви к рациону в этот период достаточно строгие. Об этом «Газете.Ru» сообщила Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук и доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

Выражение «Медовый Спас» не является термином православного месяцеслова (церковный календарь с расположенными по дням праздниками и днями памяти святых). Оно появилось за пределами богослужебного календаря: народная традиция объединила христианское содержание даты с августовскими работами в поле и на пасеке. Эпитет «медовый» появился благодаря народной традиции. К середине августа созревал первый мед, пасечники начинали выкачивать соты и приносили его в храм для освящения. Лариса Микаллеф кандидат филологических наук

В церковном календаре 14 августа — это Происхождение, или Изнесение, честных древ Животворящего Креста Господня. В данном случае «происхождение» означает не возникновение реликвии, а ее торжественное вынесение из места хранения для всеобщего поклонения. Словом «древо» в церковной лексике обозначают дерево Креста, на котором, по евангельскому повествованию, был распят Иисус Христос.

В тот же день совершается память мучеников Маккавеев. Речь идет о братьях Авиме, Антонине, Гурии, Елеазаре, Евсевоне, Алиме и Маркелле, их матери Соломонии и наставнике Елеазаре. Маккавеи жили во II веке до нашей эры. В ту эпоху селевкидский царь Антиох IV Эпифан принуждал население Иудеи к эллинизации. Братья не согласились участвовать в языческих ритуалах и предпочли смерть отказу от своих убеждений. Христианская церковь чтит их как мучеников ветхозаветного времени.

Икона «Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня» Wikimedia Commons

Как появился праздник

Истоки церковного празднования ведут в Константинополь. В начале августа часть Животворящего Креста доставляли из императорской сокровищницы в собор Святой Софии, а затем носили по улицам столицы. Благодаря этому горожане могли поклониться святыне.

Во время процессий духовенство читало молитвы и освящало воду. Жаркая погода в летнем Константинополе способствовала распространению инфекций. Поздние церковные тексты сообщают, что крестный ход со святыней воспринимался жителями как духовное средство защиты от эпидемий. Со временем обычай вошел в богослужебную традицию.

Празднование в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы связано уже с событиями русской истории. В 1164 году князь Андрей Боголюбский отправился в поход на волжских булгар и одержал победу. Согласно преданию, перед сражением его войско молилось перед образом Богородицы и Крестом, которые взяли с собой в поход.

И константинопольский крестный ход, и военный поход XII века первоначально не имели никакого отношения к пчеловодству. Мед стал атрибутом даты позднее — после того как церковное торжество встроилось в народный земледельческий календарь.

Почему первый Спас стал Медовым, Маковым и Мокрым

Как пояснила филолог, народное имя «Медовый Спас» объединило христианскую символику дня и сезонные заботы крестьян. В религиозном смысле слово «Спас» отсылает к Иисусу Христу — Спасителю. Каждый из трех августовских Спасов связан с посвященными ему церковными событиями, поэтому название выражает веру в Христа и надежду на помощь Бога.

Согласно преданию, в сражении русскому войску помогли чудотворные иконы Спасителя, Божией Матери и Честной Крест, поэтому день стал праздноваться в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Со временем византийская традиция соединилась с русским почитанием Спасителя, что и закрепило название «Спас». Лариса Микаллеф Кандидат филологических наук

В крестьянском быту у названия сформировалась еще одна смысловая ассоциация. Наступало время собирать первые дары сезона и делать припасы к зиме. Во многих областях России примерно к середине августа соты в ульях уже наполнялись медом. Часть первого сбора полагалось освятить, после чего лакомством делились с домашними, соседями и людьми, которым требовалась помощь. Отсюда возникла поговорка: «На Первый Спас и нищий медку попробует».

Kaichankava Larysa/Shutterstock/FOTODOM

Имя Маковей, или Маковый Спас, появилось благодаря созвучию слова «Маккавеи» с названием мака. К концу лета созревали маковые коробочки, и семена нового урожая использовали для лепешек и праздничной выпечки.

Наименование Мокрый Спас напоминает о водосвятных обрядах. Закончив богослужение, участники крестного хода могли отправиться к роднику, колодцу, реке или другому водоему. Освященную воду уносили в дома, использовали для окропления дворов и хозяйственных помещений. В некоторых районах к реке приводили скот, но такая практика относилась в первую очередь к местным крестьянским обычаям.

Как принято проводить Медовый Спас

Для православного христианина главным событием 14 августа является церковная служба. В храмах проходит литургия, для поклонения выносят Крест и совершают малое освящение воды. Во многих приходах после богослужения священник также освящает принесенный прихожанами мед.

В прошлом часть угощения жертвовали храму либо отдавали малоимущим, а оставшийся мед подавали дома. Благодаря этому праздник нового урожая соединял семейную трапезу с заботой о тех, кому нужна поддержка.

Праздничные блюда должны соответствовать начавшемуся Успенскому посту: их готовят без яиц, мяса и молочных продуктов. На стол ставили пряники, коврижки с медом, постные блины, лепешки и маковые булочки.

В деревнях к празднику очищали колодцы, приводили в порядок родники и убирали пространство вокруг источников. Кроме того, во многих местностях Первый Спас воспринимали как предвестие завершения купального сезона: августовские ночи становились холоднее, вслед за ними остывала и вода в реках.

Что можно и нельзя делать на Медовый Спас

Что можно делать

* В этот день верующие могут посетить богослужения, поклониться Кресту, помолиться, принести мед для освящения и взять святую воду.

* Праздник подходит для общения с близкими и посещения родственников. Можно поддержать нуждающегося человека, сделать благотворительный взнос, отнести продукты одинокому пожилому соседу или малоимущей семье.

* Бытовые дела — приготовление пищи, уборка, стирка и необходимая работа — церковью не запрещаются. Отказываться от обязанностей, которые нельзя отложить, не нужно. Но начало поста призывает провести день мирно, избегая конфликтов, чрезмерного веселья и употребления алкоголя.

Александр Авилов/Агентство «Москва»

Какие ограничения действуют в этот день

* Для верующего правила определяет прежде всего начавшийся Успенский пост, а не народное название праздника. Постное меню составляют без мясных и молочных блюд, а также без яиц. Рыбу можно будет подать к столу на Преображение Господне — 19 августа.

* Менее строгий рацион разрешается детям и пожилым, беременным и женщинам в период грудного вскармливания. Послабление также возможно во время болезни, поездки либо работы, требующей больших физических усилий.

Венчаться во время Успенского поста нельзя: такой чин в храмах в эти дни не проводят. Условия крещения, заупокойного поминовения и совершения других треб следует заранее уточнить в выбранном приходе.

Нужно ли откладывать дегустацию меда до Первого Спаса

Церковного требования, согласно которому свежий мед нельзя есть раньше праздника, нет. Обычай ждать 14 августа сформировался из повседневной практики пчеловодов. Пасечники выбирали подходящий срок для выемки сотов и отдавали немного меда первого сбора на освящение. Со временем это добровольное действие стали ошибочно выдавать за религиозное предписание.

Разрешено ли купаться в Медовый Спас

Церковных предписаний, запрещающих купание 14 августа, не существует. Более того, в исторические традиции праздника входили молебны с освящением воды у озер, рек и природных источников.

Что подать к праздничному столу К чаю можно испечь медовую коврижку по постному рецепту — без яиц и молока. В тесто по вкусу кладут изюм, орехи, корицу и другие пряности. Подойдут и домашние пряники, лепешки, рулет с маком или постные блины. На юге в некоторых регионах было принято готовить шулики. Постный корж пекли, делили на маленькие кусочки, а затем пропитывали водой с медом и растертым маком. В одном незатейливом блюде соединились сразу два традиционных символа праздника. Мед принято считать полезным продуктом, однако в нем много простых сахаров, поэтому увлекаться им не следует. Малышам до года мед противопоказан из-за риска младенческого ботулизма. При аллергии, сахарном диабете и иных заболеваниях возможность включить его в рацион необходимо согласовать с врачом.

У поверья, согласно которому после Первого Спаса заходить в воду опасно, есть практическая сезонная основа. Ближе ко второй половине августа водоемы во многих областях заметно остывали, а в некоторых начиналось цветение воды. Повседневные наблюдения постепенно приобрели форму безусловного народного запрета.

Какие приметы связывают с Медовым Спасом

В представлениях крестьян 14 августа проходил один из первых рубежей между уходящим летом и близкой осенью. Чтобы понять, какой будет погода в ближайшие недели, люди следили за состоянием растений, поведением птиц и природными явлениями.

С Первым Спасом были связаны следующие поверья:

* если розы заканчивали цвести, ожидали скорого похолодания;

* погоду в день Успения пытались угадать по тому, что происходило за две недели до него;

* появление в лесу спелой крупной малины подсказывало крестьянам, что пора высевать озимые;

* ветреный день обещал зимой обильный снег и крепкие морозы.