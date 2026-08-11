«Надежный друг наших двух стран». В Узбекистане посадили организатора «Бессмертного полка»

В Узбекистане блогера Азиза Хакимова, проводившего в стране шествия «Бессмертного полка», приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Его обвинили в клевете, оскорблении и разжигании вражды. Осужденный подчеркнул, что обжаловать приговор не будет, поскольку оставаться в изоляторе опасно для жизни. В июле МИД России выражал надежду на «справедливое и гуманное решение» в отношении Хакимова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Узбекистане суд приговорил блогера Азиза Хакимова, известного под псевдонимом Comrade Aziz, к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды, сообщается в Telegram-канале судов Ташкента.

«Хакимов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 139 («клевета»), частью 2 статьи 140 («оскорбление») и частью 2 статьи 156 («подстрекательство к национальной, расовой, этнической или религиозной ненависти») Уголовного кодекса [Узбекистана]», — говорится в сообщении.

По статье о пропаганде войны блогер полностью оправдан из-за отсутствия состава преступления .

Дополнительно суд обязал министерство цифровых технологий заблокировать Telegram-канал «Товарищ_Азиз», который вел подсудимый, а также разъяснил шестерым потерпевшим право на обращение с исками о возмещении материального и морального ущерба.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с 26 сентября 2025 года — с момента ареста Хакимова . С учетом отбытого в СИЗО срока Хакимов проведет в колонии чуть больше трех лет.

«Обжаловаться приговор не будет, потому что оставаться в изоляторе опасно для жизни и здоровья. Больше шансов выжить в колонии. Просим молитв за Азиза и помощи его маме»,

— говорится в Telegram-канале Хакимова.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что судебный процесс в отношении Хакимова завершится принятием «справедливого и гуманного решения», поскольку блогер зарекомендовал себя в качестве «давнего и надежного друга наших двух стран и поборника развития отношений между двумя странами».

В частности, Хакимов занимался организацией в Узбекистане патриотических мероприятий, включая шествия «Бессмертного полка».

Путь на скамью подсудимых

Обвинения правоохранительных органов в адрес Хакимова связаны с его высказываниями о политическом курсе Узбекистана, исторических событиях вековой давности и антисоветских деятелях региона, сообщала «Лента.ру».

В частности, блогер подверг резкой критике решение Верховного суда о реабилитации лидеров басмачества и проведение в стране недели их памяти, публично сравнив участников этого движения с террористами.

«Если брать правовую составляющую, то сейчас в Узбекистане готовятся увековечивать память жестоких убийц и террористов. Отряды басмачей были весьма примитивным аналогом запрещенного в России ИГИЛ (организация запрещена в России) и иных новоявленных террористических организаций», — говорил Хакимов.

Также блогер расценил стремление парламентской партии «Миллий тикланиш» запретить советские символы в Узбекистане как подготовку к масштабной антироссийской кампании.

Кроме того, эксперты усмотрели признаки пропаганды войны в публикации Хакимовым архивного снимка времен Великой Отечественной войны с лозунгом «Вперед, на Киев!»

12 августа 2025 года блогер проиграл судебный процесс по административному делу о клевете, инициированный ректором Университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым, и получил штраф в размере 18,7 млн сумов (около 130 тысяч рублей). Он назвал ректора «нацистом» и исказил его имя.

Конфликт блогера с ректором начался после того, как в феврале 2024 года Кудратходжаев публично назвал «оккупантами или идиотами» местных жителей, не владеющих узбекским языком. Это заявление, прозвучавшее на русском языке, вызвало международный резонанс: министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана Ботиржона Асадова и выразило ему официальный протест.

Кудратходжаев заявлял, что намерен добиваться переквалификации дела в уголовное.

В тот же день узбекистанский журналист, блогер и медиаменеджер Никита Макаренко обвинил Хакимова в якобы «нивелировании ценности независимости Узбекистана».

«Хакимов активно публикует материалы, в которых восхваляет УзССР и нивелирует ценность независимости Узбекистана, пропагандирует войну на Украине, а также продвигает вербовку наших граждан в зарубежные вооруженные силы», — написал он.

Макаренко выразил надежду, что правоохранительные органы «возбудят соответствующие дела».