В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года

«Оккупанты или идиоты»: «главный журналист» Узбекистана о тех, кто возродил Ташкент после полного разрушения МИД РФ выразил протест послу Узбекистана после заявлений о русских в Ташкенте

Посла Узбекистана Асадова вызвали в МИД России после того, как ректор Университета журналистики Узбекистана Кудратходжаев назвал людей, живущих в республике и не знающих местный язык, «оккупантами или идиотами». Накануне Кудратходжаев назвал так тех, кто прибыл в страну в 1966 году для помощи в восстановлении Ташкента после мощнейшего землетрясения. По его словам, в основном это были заключенные из России и Белоруссии и с Украины, а затем многие из них остались жить в республике, но так и не выучили узбекский.

Реакция Москвы

МИД России вызвал посла Узбекистана Бортижона Асадова из-за заявлений ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях страны, которые не знают узбекский язык.

Министерство выразило протест послу республики в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан Кудратходжаева о жителях страны, не владеющих узбекским языком. Это заявление ректора о гражданах, говорящих на русском языке, в МИД оценили как крайне оскорбительное и выраженное в абсолютно неприемлемой форме.

«Выражено убеждение, что с рассуждениями Ш. Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана. Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики»,

— говорится в заявлении МИДа, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

В МИД РФ также выразили уверенность в том, что любые попытки — в широком смысле этого слова — поссорить россиян и узбекистанцев обречены на провал. В ведомстве надеются на появление в ближайшее время официального комментария с принципиальной оценкой высказываний Кудратходжаева со стороны узбекского внешнеполитического ведомства.

Как написали в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье», Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств (Россотрудничество) приняло решение приостановить «любые контакты» с Кудратходжаевым на фоне его антироссийских заявлений. Глава Россотрудничества Евгений Примаков, выразил уверенность в том, что ректор не обидится в случае, если он и его близкие не смогут учиться, вести бизнес и путешествовать по России.

«Оккупанты или идиоты»

Накануне Кудратходжаев, который также занимает должности председателя Национальной медиа-ассоциации Узбекистана и главы Общественного совета министерства дошкольного образования республики, в интервью YouTube-каналу «Alter Ego», назвал жителей Узбекистана, живущих на территории страны без знания узбекского языка, «оккупантами или идиотами». Само интервью записано на русском языке.

«Нашему языку за 40-60 лет они не научились. Как утверждал Карл Маркс, язык страны, где он живет, не знают два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал. Видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать», — сказал Кудратходжаев.

Свои слова ректор Университета журналистики адресовал тем, кто приехал в 1966 году в Узбекистан, который был частью Советского Союза, для помощи в восстановлении инфраструктуры Ташкента после мощного землетрясения. По словам Кудратходжаева, тогда в страну якобы приехали многие заключенные из России и Белоруссии и с Украины, и затем остались жить в Узбекистане, однако они не стали учить национальный язык.

По его словам, многие приехавшие в Ташкент самостоятельно отстроили себе жилье. Ректор заявил, что за те годы население Узбекистана увеличилось почти в два раза.

«Сияй, Ташкент»

В МИД России также вспомнили о событиях 1966 года в Ташкенте. В дипломатическом ведомстве назвали «живым свидетельством нашей нерушимой дружбы» помощь Узбекистану, оказанную народами союзных республик. В связи с этим российская сторона напомнила о песне «Сияй, Ташкент».

«В наших сердцах всегда звучит прекрасная песня узбекского ансамбля «Ялла» «Сияй, Ташкент», где есть поистине берущие за душу слова о том, что в те трудные годы со столицей Узбекистана были рядом «вся Россия и все республики мои», — сказали в МИД России.

26 апреля 1966 года в 5:23 по местному времени в Ташкенте произошло самое мощное и разрушительное землетрясение в истории Узбекистана, магнитуда составила 5,2. Пострадали тогда несколько сотен человек. Ташкент практически полностью оказался в руинах, особенно центр города. Разрушенными оказались 236 административных зданий, около 700 объектов торговли, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались около 300 тыс. человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.

Город был полностью восстановлен за 3,5 года. Узбекистану помогали в восстановлении столицы все союзные республики. В том числе студенческий строительный отряд нынешнего Российского университета транспорта построил 41 километр железной дороги в обход Ташкента для приема грузов, поступающих для восстановления столицы.

Власти СССР объявили «Народную стройку» — в столицу Узбекистана приехали добровольцы — тысячи рабочих и инженеров. Вместо разрушенных старых одноэтажных глинобитных домов были построены современные многоэтажные дома.