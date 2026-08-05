Первые русские святые князья Борис и Глеб: история гибели и почему их почитают до сих пор

Каждый год 6 августа православные вспоминают Бориса и Глеба — первых святых на Руси. Они были князьями и приняли мученическую смерть в 1015 году, отказавшись от борьбы за престол. Кто стоял за их убийством, как их причислили к лику святых и о чем просят верующие у Бориса и Глеба сегодня — в материале «Газеты.Ru».

История князей Бориса и Глеба

О жизни святых мы узнаем из древнего источника — «Сказания о Борисе и Глебе», написанного в середине XI века. Согласно летописи, матерью братьев была неизвестная «болгарыня», возможно, из волжских булгар. Однако с XVI века существовала традиция возводить Бориса и Глеба по родству к византийской царевне Анне из Македонской династии. Отцом братьев был равноапостольный князь Владимир, при котором произошло Крещение Руси. У Бориса и Глеба было множество единокровных братьев и сестер, в том числе старшие Святополк и Ярослав.

Борис и Глеб воспитывались в христианской вере, отличались смирением и добрым нравом. При крещении им дали имена Роман и Давид.

Когда братья подросли, каждый из них получил в управление удел: Борис — Ростов, а Глеб — Муром.

Старший брат Святополк был их противоположностью. Он правил Туровом (сейчас Гомельская область Белоруссии), но желал большей власти, поэтому попытался свергнуть киевского князя. За это Святополк попал в заточение, его намерения оказались вовремя раскрыты Владимиром.

Борьба за власть на Руси

Князь Владимир решил поступить по-своему и оставить Киев не старшему сыну Святополку, а Борису. Такого тогда никто не делал, и у Владимира была на то причина. По одной из версий, зафиксированной в летописях, Святополк вообще не был его родным сыном: его мать уже ждала ребенка, когда Владимир в 978 году убил ее мужа (своего брата Ярополка) и забрал ее себе. Так что Святополк приходился Владимиру скорее племянником.

Когда Владимир сильно заболел, он отправил Бориса с дружиной воевать с печенегами. Но врагов Борис так и не встретил — поход был пустым. На обратном пути ему сказали, что отец умер. В это время Святополк вышел на свободу и решил захватить власть. Борис же не хотел драться с братом. Дружина предлагала ему пойти на Киев силой, но он отказался: «Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». После этих слов почти все воины его бросили.

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Святополк быстро перетянул их на свою сторону и приказал убить Бориса. Это случилось 24 июля 1015 года на реке Альте. Сначала зарубили слугу Георгия, который пытался защитить князя, а потом — самого Бориса. Он вышел из шатра, где молился, и сам сказал убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Скорее всего, Святополк пошел на это убийство из-за того, что отец оставил престол именно Борису.

Но на этом Святополк не успокоился. Он решил избавиться от еще одного брата — Глеба. Хитростью он вызвал его в Киев, сказав, что Владимир тяжело болен. Глеб поверил и поехал. По дороге другой брат, Ярослав, предупредил его, что это ловушка. Но Глеб тоже не стал сопротивляться — он не хотел воевать с родными. Убийцы настигли его под Смоленском, и он принял смерть без боя.

Позже Ярослав все-таки разбил Святополка в 1019 году и сел на престол в Киеве. Он долго искал могилу Глеба, чтобы похоронить братьев вместе. Их тела перенесли в храм Василия Великого, но тот сгорел. А в 1026 году Ярослав построил в Вышгороде первый храм в честь Бориса и Глеба. Официально их признали святыми в 1072 году. Именно при Ярославе написали «Сказание о Борисе и Глебе», где Святополка впервые назвали Окаянным.

Споры о том, кто на самом деле убил Бориса и Глеба

По официальным летописям, Борис и Глеб не стали бунтовать против Святополка, когда тот захватил власть в Киеве. Они признали его старшим и подчинились. А вот Ярослав, наоборот, был против. Еще при жизни отца он перестал платить дань в Киев и показывал, что хочет править сам.

Но тут появляется интересный поворот. В XIX веке ученый Осип Сенковский перевел на русский язык скандинавскую «Сагу об Эймунде». И там говорится, что Ярослав нанял варягов-убийц во главе с Эймундом. Из этого родилась версия: а вдруг Бориса и Глеба убили не по приказу Святополка, а по приказу Ярослава? Некоторые историки считают, что у него было даже больше причин, ведь Борис и Глеб признали власть Святополка, а значит, стали его союзниками. Убирая их, Ярослав избавлялся от возможных врагов.

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К тому же «Повесть временных лет» не раз дополнялась разными авторами. И многие исследователи считают, что как раз во времена Ярослава в нее могли вставить эпизод про злодеяния Святополка Окаянного. Если это так, то выходит, что Ярославу было выгодно представить себя невиновным, а всю вину за убийство братьев переложить на Святополка.

Почитание Бориса и Глеба

Братья канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев за смирение и отказ от кровопролития. Борис и Глеб не стали отвечать силой на захват престола, тем самым они вызвали недоумение у современников, даже дружинники их покинули. Но с точки зрения христианства святые совершили духовный подвиг страстотерпничества, на который способен не каждый.

Страстотерпцами называют праведников, погибших от рук единоверцев, но не возненавидевших их. Добродетель в данном случае заключается в принятии несправедливой смерти без личной злобы к собственным убийцам, подобно тому, как распятый Христос, согласно Евангелию, говорит: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают…»

Борис и Глеб могли включиться в битву за великокняжеский престол, чтобы получить власть и славу, но они не хотели разжигать междоусобную войну. Братья не пожелали проливать кровь Святополка, хотя знали, что их ждет. Такое смирение и миролюбие позволило причислить их к лику святых.

Как изображают Бориса и Глеба на иконах

Иконы святых братьев начали писать практически сразу после их прославления. В древнейшем «Чтении о Борисе и Глебе» Нестор-летописец упоминает, что первую икону заказал Ярослав Мудрый. Однако исследователи полагают, что устойчивая иконография сложилась не ранее 1070-х годов: от более раннего периода не сохранилось ни одной фрески или иконы с их изображением. Зато в XI — первой половине XII века образы Бориса и Глеба уже встречаются на крестах-мощевиках.

На большинстве икон братья предстают вместе, в полный рост, облаченные в княжеские одежды. В руках они держат крест — символ мученического подвига — либо крест с мечом, который напоминает об их княжеском и воинском достоинстве. Обычно фигуры слегка развернуты друг к другу, словно они ведут тихую беседу. Со второй половины XIV века на Руси получают распространение житийные иконы с клеймами, повествующими о жизни и гибели святых, а в послемонгольский период их нередко изображают верхом на конях — как небесных покровителей русского воинства.

Храмы и монастыри

В честь братьев было построено множество храмов и монастырей. Например, Борисоглебский мужской монастырь в Дмитрове, церковь Бориса и Глеба в Великом Новгороде или Борисоглебский мужской монастырь в Торжке.

Церковь Бориса и Глеба в Плотниках, Великий Новгород Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

Когда празднуют память Бориса и Глеба

В церковном календаре есть три даты, посвященные святым братьям:

* 15 мая

* 6 августа (24 июля по старому стилю)

* 18 сентября (5 сентября по старому стилю)

Каждый из этих дней связан с важным событием. 15 мая — это день перенесения их святых мощей в новый храм. 6 августа — дата убийства Бориса на реке Альте. А 18 сентября верующие вспоминают гибель Глеба.

О чем просят святых Бориса и Глеба

К этим святым обращаются с молитвами, когда хотят избавиться от злобы, зависти, ссор и внутренних искушений. Вот самые частые просьбы:

* О мире и примирении — святых просят остановить распри, утихомирить враждующих, прекратить войны и конфликты.

* Об укреплении семьи и родства — Борис и Глеб считаются примером братской любви и верности, поэтому им молятся, чтобы в семье не было вражды и обид.

* Об исцелении — обращаются с просьбой избавить от болезней, как телесных, так и душевных.

* О защите от недоброжелателей — святые князья считаются заступниками от зла и несправедливости.

* О помощи в трудную минуту — им можно молиться, когда нужна сила духа, чтобы пережить тяжелые времена и справиться с испытаниями.