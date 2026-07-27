День Крещения Руси в 2026 году: дата, история и традиции

В конце июля в России отмечают День Крещения Руси — памятную дату, связанную с принятием христианства Древнерусским государством. При князе Владимире христианство было официально принято княжеской властью и началась масштабная христианизация Руси. Какое значение имеет этот исторический факт, как появился одноименный праздник и как принято его отмечать — в материале «Газеты.Ru».

Когда День Крещения Руси в 2026 году

День Крещения Руси — это важный православный праздник и государственная памятная дата. Он отмечается ежегодно в один и тот же день. В этом году дата приходится на вторник.

28 июля исполняется 1038 лет со времени Крещения Руси

История праздника

Крещение Руси — одно из ключевых событий в истории, определившее культурный, политический и духовный путь государства. Традиционно его связывают с деятельностью князя Владимира Святославича (Владимира Великого) и относят к 988 году. Однако важно понимать, что это был не мгновенный переход, а длительный процесс утверждения новой веры, пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова.

Князь Владимир Святославич РИА Новости

«До крещения Русь была языческой и поклонялась разрозненным племенным богам, что мешало консолидации государства. Владимир сначала попытался реформировать язычество, создав единый пантеон богов во главе с Перуном на киевском холме, но эта попытка оказалась неудачной», — пояснила Наталия Козьякова.

Среди причин выбора православия эксперт называет следующие:

* политические — укрепление авторитета княжеской власти и объединение земель под единой идеологией;

* международные — стремление укрепить связи с могущественной Византией – ключевым политическим партнером того времени;

* личные — многие в дружине уже были христианами. Важную роль сыграло личное крещение бабушки Владимира, княгини Ольги, в Константинополе около 957 года.

У князя Владимира была очень непростая биография, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Он был типичным языческим князем — сильным, воинственным, агрессивным, воевал с собственным братом за киевский престол. Шел на ухищрения, был храбрым воякой, которого почитала дружина. Хотя он был славным князем, в нравственном плане чувствовал, что чего-то не хватает и ему лично, и всей Руси — какой-то идеи, которая смогла бы объединить разрозненные славянские племена. Николай Конюхов священник

Чтобы найти такую идею, князь Владимир отправил послов в разные страны и пригласил представителей разных религий к себе.

«Известна история состязания этих представителей, каждый из которых рассказывал о своей вере. Интересно, что князю стало ближе всего именно православное, восточное христианство. Ведь к нему приезжали католики с Запада, и во многом ему могло быть выгодно объединение с европейским христианством: это имело бы политическое значение. С другой стороны, был Хазарский каганат, где распространялось мусульманство. Но тем не менее когда князь Владимир посмотрел на картину Страшного Суда, то захотел быть по правую сторону от Христа — там, где будут праведники», — пояснил Николай Конюхов.

В «Повести временных лет» приводится рассказ послов, побывавших на богослужении в Константинополе:

«Повели они нас туда, где служат Богу своему, и не знали мы, на небе ли мы были или на земле; потому что нет на земле такого вида такой красоты. Мы и рассказать о ней не умеем. Знаем только то, что там сам Бог с людьми пребывает и что служба их лучше, чем в других странах».

Решившись принять веру от греков, князь Владимир, однако, не спешил им поклониться, обратил внимание доцент Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков.

«Как только возвратились посланники и объявили всенародно, что нигде не совершается с таким великолепием богослужение, как в Царьграде, и что нет лучше веры греков, он тотчас же двинулся с войском в теперешний Крым и осадил греческий город Корсунь, который был расположен там, где теперь стоит Севастополь», — рассказал эксперт.

Торжественно вступив в город, Владимир послал сказать византийским императорам Василию II и Константину VIII: «Вот взял уже ваш город славный. Слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». На это он получил ответ, что осажденные не хотят враждовать и готовы породниться, но не может христианка выйти за язычника.

«Владимир приказал донести императорам, что креститься готов, только нужно прислать священников окрестить его. А вместе с ними — и сестру императоров. Нелегко было уговорить царевну оставить свою родину, но, в конце концов, приняв благословение патриарха, сопровождаемая священниками и небольшою свитою, она отправилась в Корсунь, где ее торжественно встретили жители и сподвижники Владимира», — рассказал Евгений Сумароков.

Крещение и прозрение Владимира в Корсуни. Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века Wikimedia Commons

Сам князь не присутствовал при встрече. Предание гласит, что перед самым прибытием царевны Анны у Владимира сильно разболелись глаза, так что он почти ничего не видел. «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга своего», — сказала ему царевна. Князь Владимир принял великое таинство крещения и прозрел. Вслед за князем крестились и многие его воины.

Слепота постигла князя Владимира не случайно, полагает Николай Конюхов.

«Та жизнь, которую он вел, и те грехи, которые он совершал, дали о себе знать. И как когда-то апостол Павел через слепоту пришел ко Христу, так и князь Владимир через личную немощь осознал, что хочет принять крещение и в водах Херсонеса в Крыму принял это таинство», — рассказал священник.

Не было случайностью и то, что народ массово последовал за своим князем.

Важно понимать психологию древних славян: для них князь был не просто политическим руководителем и главой государства. Это был отец родной. И хотя вначале славяне не до конца понимали все тонкости христианского богословия, они поверили князю, руководителю и отцу. «Кто не придет на Днепр креститься, тот мне не друг», — сказал князь Владимир. Люди приняли это и последовали за ним. Так складывались взаимоотношения князя и народа. Николай Конюхов священник

После крещения киевлян христианство постепенно распространялось по другим городам и землям Руси. Этот процесс продолжался не одно десятилетие. Особая роль князя Владимира в христианизации Руси отразилась в его церковном почитании как равноапостольного святого. Сыновья Владимира Борис и Глеб, погибшие в княжеской междоусобице, были прославлены как благоверные князья-страстотерпцы.

Значение праздника

Принятие христианства стало поворотным моментом, заложившим основы русской культурной и духовной идентичности.

Праздник Крещения Руси формировался постепенно, отмечает Наталия Козьякова. Он прошел путь от религиозного почитания до общенациональной памятной даты.

«Само историческое событие — принятие христианства князем Владимиром Святославичем как государственной религии — традиционно относят к 988 году. Однако точная календарная дата массового крещения в водах Днепра летописями не зафиксирована. Поскольку процесс христианизации растянулся на десятилетия, а местами и на столетия, церковь решила приурочить память об этом событии ко дню кончины самого крестителя», — пояснила Наталия Козьякова.

28 июля православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира. Так праздник сложился естественным образом: воспоминание о Крещении Руси соединилось с днем памяти его главного деятеля.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости

Этапы становления праздника:

* 1888 год — первые масштабные торжества прошли в Российской империи во время празднования 900-летия события. По стране прокатились богослужения, крестные ходы и народные гуляния. Одним из главных организаторов юбилейных мероприятий выступил обер-прокурор Синода Константин Победоносцев.

* 1988 год — в СССР широко отметили тысячелетие Крещения Руси. Несмотря на непростые отношения между государством и церковью, подготовка началась еще в 1980 году по решению Священного синода РПЦ. Это празднование стало важной вехой в признании значимости события для истории российской государственности.

* 2010 год — праздник получил официальный государственный статус. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, который внес День Крещения Руси в перечень памятных дат страны. С инициативой придать событию такой статус выступила Русская православная церковь.

«Крещение Руси — это судьбоносное, историческое и цивилизационное событие для русского государства. Огромное количество того, что мы имеем в культуре, окружении, я уже не говорю про духовную составляющую, — это все последствия выбора князя Владимира. В этот день мы прославляем его, потому что он принял этот выбор не только для себя, но и для всего нашего народа», — подчеркнул Николай Конюхов.

Традиции празднования Дня Крещения Руси

* Накануне праздника, 27 июля, в храмах проходит всенощное бдение.

* Утром 28 июля в храмах служат Божественную литургию.

* Традиционно главные празднества происходят в Храме Христа Спасителя. Богослужение возглавляет патриарх, в нем принимают участие архиереи и духовенство.

* По всей стране в этот день проходят культурные и образовательные мероприятия, тематические лекции и мастер-классы.

«После Божественной литургии начинается торжественный крестный ход от Красной площади до памятника князю Владимиру, который установлен рядом с Кремлем. Там происходит торжественный молебен с благодарностью. Мы благодарим Бога за то, что произошло крещение Руси, и обращаемся с молитвой ко князю Владимиру — чтобы мы оказались достойными потомками, которые смогут не только сохранить, но и приумножить ту веру, которую когда-то он посеял в наших пределах», — резюмировал Николай Конюхов.