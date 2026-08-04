Пытал военных и держал журналиста в гробу: основателя ЧВК «Ястреб» отправили в колонию

Основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко приговорили к 18 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по целому ряду статей, включая убийство, похищение человека, а также мошенничество в особо крупном. Основные обвинения были связаны с обманом контрактиков, у которых Марущенко и его сообщники обманом похитили более 8,8 млн руб. В чем еще обвиняли главу ЧВК — в материале «Газеты.Ru».

Суд в Белогородской области приговорил к 18 годам колонии строгого режима основателя и главу ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. Об этом сообщил «Ъ».

Марущенко признали виновным по целому ряду статей, в том числе в организации убийства и похищения людей , превышении должностных полномочий, мошенничестве и т.д. Изначально гособвинение просило для главы ЧВК 20 лет лишения свободы.

Марущенко заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину. Ранее газета писала, что еще в рамках предварительного слушания он заявил о желании заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО .

Дело Алексея Марущенко

По данным «Ъ», уголовное дело в отношении Марущенко возбудили в феврале 2025 года. Потерпевшими по нему проходили около 100 человек, многие из которых — участники спецоперации.

Основные обвинения были связаны с организованной Марущенко схемой мошенничества. Заручившись поддержкой командира 44-го армейского корпуса генерала Александра Дембицкого и военного комиссара Выборгского района Санкт-Петербурга Александра Бажимова, он, не будучи военнослужащим, убеждал рекрутов, что на службе в ЧВК они будут получать значительно больше денег и смогут избежать армейских проблем. После заключения контрактов с добровольцев начинали требовать деньги . Таким образом Марущенко обманул 89 человек.

«С контрактников, получивших единовременные выплаты, требовали от 30 тыс. до 200 тыс. руб. якобы за помощь с оформлением документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов. Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. В деле упоминается, что одного из желавших вступить в «Ястреб» фигуранты убедили перевести около 1,25 млн руб. за то, чтобы его не отправляли на линию боевого соприкосновения», — писал «Ъ».

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Кроме этого, глава «Ястреба» придумал смеху вымогательства денег и ценных вещей у военнослужащих. Реализовывал ее он вместе с сотрудником ЧВК Артуром Велисевичем и бывшими бойцами штурмовых рот ВС РФ Сергеем Чочией, Андреем Семеновым и Иваном Тимоховым. Их первой жертвой стал сержант, служивший во временном пункте связи в Белгородской области. Мужчину отвезли в село Мясоедово, где находилась база ЧВК, приковали наручниками к дереву и избивали на протяжении нескольких дней . Пытки продолжались до тех пор, пока военный не согласился передать Марущенко и его сообщникам 500 тыс. руб.

После этого подобным пыткам подверглись еще четыре бойца, которые узнали, что глава ЧВК лишь выдает себя за офицера и военнослужащего. Их пытали до тех пор, пока военнослужащие не признали Марущенко своим командиром.

В сентябре 2024-го преступники также похитили военного корреспондента Романа Семенова , который конфликтовал с ЧВК. Журналиста поймали у метро в Петербурге и вывезли в полевой лагерь в городе Луге, где избивали и пытали водой. Затем его также отвезли в Мясоедово — там Семенова посадили в вертикально закопанный гроб на 12 дней. У жены военкора преступники требовали 1 млн руб. в качестве выкупа, однако потом отпустили журналиста, так как женщина обратилась в полицию.

Еще один эпизод в деле Марущенко был связан с бойцом ВС РФ Рашидом Аджиевым, которого тот приказал убить. Причиной стало то, что Аджиев отказывался выполнять приказы Алексея Марущенко и «проявлял к нему неуважение».

«21 декабря 2024 года контрактника отвели в ближайшую лесополосу, где его застрелил Иван Бабенко. Последний в явке с повинной указал, что не мог не выполнить приказ командира Марущенко, так как боялся, что его изобьют, изнасилуют или убьют», — раскрыл «Ъ».

Помимо расправы над Аджиевым, в деле фигурировало как минимум еще одно убийство. Как выяснили следователи, военнослужащего Дмитрия Полоумова до смерти забили за попытку дезертировать.

Кроме этого, в деле главы ЧВК также упоминались эпизоды хищения оружия. Как писала газета, с августа 2024 года по февраль 2025 года бойцы «Ястреба» похищали пистолеты, автоматы, гранатометы и патроны, после чего продавали их. Сам Марущенко при этом незаконно владел оружием с 2022-го.