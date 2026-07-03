В Москве арестовали генерал-майора Александра Дембицкого

В Москве на два месяца арестован генерал-майор Александр Дембицкий. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель 235–го гарнизонного военного суда.

Меру пресечения бывшему командующему 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа избрали еще 10 июня. Как уточнил источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, генерал-майору предъявили обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Дело Дембицкого связано с расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб».

По версии следствия, основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко (позывной «Доктор») вместе с сообщниками обманул 90 рекрутов — контрактникам обещали службу на тыловых должностях, а в итоге они попадали на передовую. За свои услуги злоумышленники требовали с военных часть единовременной выплаты — от 30 тыс. до 200 тыс. рублей. Сумма похищенного превысила 8,8 млн рублей.

Кроме того, участников и лидера ЧВК обвинили в других тяжких преступлениях, в том числе в похищении людей, вымогательстве и убийстве.

Первым под суд пошел член формирования Иван Тимохов (позывной «Тимоха»). 22 мая 2026 года он получил пять лет колонии за превышение должностных полномочий с применением пыток. Его признали виновным в незаконном удержании военного корреспондента Романа Семенова в полевом лагере.

3 июня состоялось предварительное слушание по делу самого Марущенко. И «Доктор», и «Тимоха» заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой и дали показания на других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор экс-командующему 58-й армией Попову.