«Путин, Путин!»: как президент встретился со школьниками на финале «Большой перемены»

Президент России Владимир Путин 3 августа посетил Красноярск, где принял участие в церемонии закрытия финала седьмого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Еще до начала торжественной части глава государства встретился с финалистами, выслушал рассказы школьников об их проектах, расспросил об увлечениях, творческих и спортивных достижениях, а затем обратился к участникам конкурса со сцены. О чем говорил глава государства – в материале «Газеты.Ru».

«Путин! Путин! Путин!» — несколько сотен школьников стоя встретили Владимира Путина на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Из-за продолжительных оваций президенту даже пришлось на несколько секунд отложить начало выступления. Позже глава государства пообщался с участниками конкурса, расспросил их о проектах, творческих и спортивных достижениях и ответил на вопросы школьников.

Эмоции переполняли

Мероприятие прошло на площадке кампуса Сибирского федерального университета, который с 29 июля по 4 августа принимает финал седьмого сезона конкурса. Впервые заключительный этап «Большой перемены» проходит в Красноярске. В город приехали более 800 школьников — ученики 5–7-х классов из всех регионов России, а также старшеклассники, проживающие за рубежом.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и является флагманским проектом «Движения первых». За семь сезонов он стал крупнейшим в России проектом для талантливых детей и подростков. Здесь оценивают не только знания, но и способность работать в команде, проявлять лидерские качества, предлагать нестандартные решения и воплощать собственные идеи.

Участникам предлагается выбрать одно из 12 направлений — так называемых «вызовов». Среди них есть как научно-технологические, так и гуманитарные треки — искусство, творчество, экология, предпринимательство, государственное управление и общественные инициативы. Победителями нынешнего сезона станут 300 учеников 5–7-х классов. Их главным призом станет «Путешествие мечты» — поездка на специальном поезде через всю Россию по маршрутам Москва — Владивосток и Владивосток — Москва.

Эмоциональная встреча президента со школьниками стала одним из самых ярких моментов церемонии. Выходя на сцену, Путин передал пас футбольным мячом одному из участников конкурса, после чего поднялся к трибуне. Однако официальная часть началась не сразу: зал несколько минут приветствовал главу государства стоя. Многие школьники снимали происходящее на телефоны, размахивали флагами и продолжали скандировать имя президента.

Ищут себя

Лишь после того как аплодисменты немного стихли, Владимир Путин смог обратиться к участникам конкурса.

«Я очень рад, очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», — сказал президент.

По словам главы государства, участие в подобных проектах помогает школьникам не только проявить способности, но и лучше понять собственные сильные стороны, научиться работать в команде и ставить перед собой новые цели. Путин отметил, что конкурс ценен не только итоговыми результатами, но и самим процессом участия.

«Я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя, определили свои лучшие качества. Но, наверное, обратили внимание и на то, над чем вам еще нужно дополнительно поработать. Это все имеет огромное значение для вашего будущего», — подчеркнул он. По словам президента, подобные испытания помогают молодым людям определить направление дальнейшего развития и выбрать дело, которому они хотели бы посвятить свою жизнь.

Главное — результат

Отдельную часть своего выступления глава государства посвятил самому конкурсу. Он напомнил, что за время существования проекта его участниками стали более семи миллионов человек.

«За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие более семи миллионов человек. Но дело не только в количестве людей, дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов страны. Некоторые занялись собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что именно участники «Большой перемены» несколько лет назад предложили создать общероссийское детско-молодежное движение. Эта инициатива получила его поддержку, после чего было создано «Движение первых». По словам Путина, вместе с образовательным центром «Сириус», «Юнармией» и другими федеральными проектами конкурс формирует систему поддержки талантливых детей, помогая школьникам реализовывать свои идеи и определяться с будущей профессией.

Именно системный характер конкурса считает ключевым политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее словам, «Большую перемену» важно рассматривать не как отдельный конкурс, а как часть целостной системы поддержки детей и молодежи. ««Большая перемена» существует не сама по себе. Конкурс входит в национальный проект «Молодежь и дети» и является частью линейки проектов платформы «Россия — страна возможностей». За последние годы в России сформировалась целостная система работы с талантами, социальных лифтов и профориентации. Все эти проекты взаимосвязаны и работают в рамках единой стратегии, о которой регулярно говорит президент», — отметила Федорова.

По словам эксперта, эта система направлена на то, чтобы каждый ребенок или молодой человек, который хочет получить образование, освоить современные компетенции и реализовать себя в профессии, имел для этого необходимые возможности. ««Большая перемена» — один из элементов этой системы, которая помогает школьникам раскрывать свои способности, определяться с будущим и двигаться дальше», — подчеркнула она.

Конкурс без привычных оценок

«Большая перемена» отличается от традиционных олимпиад и конкурсов для школьников тем, что здесь оценивают не только конкретные знания по предметам. Организаторы делают акцент на способности участников мыслить нестандартно, работать в команде, брать на себя ответственность и находить решения для реальных задач. В течение нескольких дней финалисты представляли собственные проекты, выполняли конкурсные задания, участвовали в образовательной программе и работали с наставниками. Участники могли выбрать одно из 12 направлений — от развития новых технологий и предпринимательства до искусства, творчества, экологии и общественных инициатив.

Среди финалистов были как школьники, которые только начинают определяться с будущей профессией, так и ребята с уже готовыми разработками. Некоторые участники представили технологические проекты, которые могут получить дальнейшее развитие, а другие рассказывали о социальных и творческих инициативах. Организаторы подчеркивают, что конкурс дает возможность проявить себя школьникам с разными интересами и способностями.

Разговор без протокола

После официальной церемонии Владимир Путин продолжил общение с финалистами конкурса. Разговор проходил в более свободной обстановке: школьники рассказывали президенту о своих проектах, спортивных достижениях, творческих успехах и планах на будущее.

Ребята делились историями о том, как пришли к своим идеям, что помогло им развиваться и какие цели они ставят перед собой. Президент расспрашивал участников о деталях их проектов, интересовался их увлечениями и тем, какие направления развития им кажутся наиболее перспективными.

Одним из самых запоминающихся моментов встречи стал вопрос ученика 7-го класса из Республики Бурятия Вячеслава Казекина. Школьник спросил президента, что для него означает победа.

«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», — ответил Владимир Путин.

Эти слова вызвали реакцию у участников встречи. Для многих школьников, приехавших в Красноярск со всей страны, сам финал конкурса стал возможностью проверить собственные силы, познакомиться с единомышленниками и получить новый опыт.

Президент подчеркнул, что государство заинтересовано в поддержке молодых людей, которые стремятся развиваться, получать знания и реализовывать собственные идеи.

Через всю страну

Главным призом для победителей «Большой перемены» станет «Путешествие мечты». В августе 300 учеников 5–7-х классов отправятся в большую железнодорожную экспедицию на специально оборудованном поезде. Маршрут одной группы пройдет от Москвы до Владивостока, второй — в обратном направлении. Во время поездки школьники посетят разные регионы России, познакомятся с историей и культурой городов, увидят природные достопримечательности и узнают о работе предприятий и образовательных центров.

Одной из остановок маршрута станет берег Енисея. Для участников это станет не только путешествием, но и продолжением образовательной программы конкурса. Владимир Путин отметил, что такие проекты помогают молодым людям лучше узнать страну, увидеть возможности для будущего развития и получить новые впечатления.

Система поддержки талантов

Участниками «Большой перемены» становятся школьники не только из российских регионов, но и русскоязычные подростки, проживающие за рубежом. Организаторы подчеркивают, что конкурс создает пространство, где молодые люди могут обмениваться идеями, находить единомышленников и получать опыт работы над реальными задачами.

Финал в Красноярске стал главным событием седьмого сезона «Большой перемены». За несколько дней сотни школьников со всей России и из-за рубежа представили свои проекты, познакомились с наставниками и прошли испытания, которые должны помочь им определиться с будущим.

Для победителей конкурс продолжится уже в августе — в путешествии через всю страну на специальном поезде. Организаторы называют эту поездку продолжением образовательной программы «Большой перемены», которая позволит школьникам увидеть разные регионы страны, познакомиться с новыми профессиями и получить дополнительный опыт.