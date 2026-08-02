«Вакцины пока нет». Появился новый вирус Бурбон — опасен ли он для России?

В Нью-Йорке впервые выявили случай заражения вирусом Бурбон. Вакцины пока не существует. Смертельно опасный патоген распространяют клещи «Одинокая звезда», популяции которых сосредоточены в Северной и Южной Америках. В России пока нет зарегистрированных случаев инфицирования новым вирусом. Однако эксперты предупреждают: многие медработники с ним незнакомы, «что увеличивает вероятность ошибочного диагноза».

Подтвержденной информации о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В Нью‑Йорке (США) выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон — редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины <…> На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории РФ нет», — отметили в ведомстве.

Специалисты обратили внимание, что переносчиком патогена считаются клещи «Одинокая звезда» (Amblyomma americanum), которые не имеют постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России. Они эндемики стран Северной, Центральной и Южной Америки.

Вирус получил свое название в честь округа Бурбон в американском штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году . Впоследствии отдельные случаи заболевания регистрировались на Среднем Западе, Восточном побережье и на юге США.

«Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечались высокая температура, головная боль, сыпь, тошнота и рвота, ломота и боли в теле, а также выраженная слабость и утомляемость.

«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в России и за рубежом <…> Ситуация на контроле», — добавили в ведомстве.

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Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что вирус Бурбон не имеет определенного метода лечения и может привести к летальному исходу.

«Дело в том, что нет специфических признаков этого заболевания. С 2014 года подтверждено всего шесть случаев, два — смертельных <…> В основном лечение симптоматическое, вакцины пока нет», — сказала она в беседе с aif.ru.

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Проблемы ошибочной диагностики

В Нью-Йорке вирус Бурбон впервые выявили у 67-летнего Майкла Ларкина — его укусили два клеща вида «Одинокая звезда», пишет газета New York Post (NYT). Мужчина заразился еще в 2021 году. Однако на подтверждение диагноза с помощью специализированных тестов потребовалось пять лет.

«Поскольку заболевание встречается крайне редко, врачи могут ошибочно диагностировать его, как это произошло в случае с Ларкиным», — говорится в публикации.

В результате заболевшему назначили антибиотик для лечения болезни Лайма, однако препарат позволил вирусу Бурбон «бесконтрольно размножиться» . В результате у мужчины появились «сыпь, лихорадка, ночная потливость и изнурительные головные боли». Ларкин провел пять дней в больнице, прежде чем полностью выздоровел.

«Вероятно, вирус Бурбон в нашем регионе распространен гораздо шире, чем мы думаем, и другие случаи, скорее всего, остаются недиагностированными <…> Вирус может быть смертельным», — сказал его врач Луис Маркос, лечивший Ларкина.

При этом многие медработники незнакомы с вирусом, «что увеличивает вероятность ошибочного диагноза» , сообщает Fox News со ссылкой на экспертов в области здравоохранения. Кроме того, выявление вируса осложнено отсутствием «коммерчески доступного диагностического теста».

Клещи-переносчики вируса Бурбон получили свое название из-за серебристо-белой точки на спине. Они встречаются в лесистых местах, высокой траве и кустарнике. Распространяются с помощью белохвостых оленей, популяция которых в США резко возросла.

«Их естественные хищники истреблены, и они любят бродить по пригородным дворам. Больше оленей — больше клещей», — добавила NYT.