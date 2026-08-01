«Системная охота США»: задержанной в Грузии россиянке грозит до 70 лет лишения свободы

У задержанной в Грузии россиянки Курашкевич ухудшилось здоровье в СИЗО

Состояние здоровья задержанной в Грузии по запросу США россиянки Татьяны Курашкевич ухудшилось. Американские власти подозревают женщину в торговле запчастями Airbus в обход санкций. В случае экстрадиции в США ей может грозить до 70 лет лишения свободы. Что говорят эксперты, адвокаты и родственники Курашкевич — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил о проблемах со здоровьем у Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США. В обращении к президенту общества Красного Креста Грузии Нати Лоладзе он указал, что россиянка не получает необходимой медицинской помощи.

Мельников рассказал, что женщина страдает гипертонией и повышенным артериальным давлением, ей требуется регулярный прием лекарств. Ей также необходим постоянный контроль уровня сахара в крови и специальная диета из-за преддиабета. Курашкевич жалуется на общую слабость и упадок сил.

Как пишет «Кавказский узел», 16 июля женщина перенесла гипертонический криз. После осмотра врач сообщил, что у Курашкевич было предынсультное состояние .

«Татьяне необходима операция для удаления опорной пластины из голеностопа, установленной после перелома в сентябре 2025 года»,

– сообщил Мельников.

Однако, как подчеркнул правозащитник, необходимое хирургическое лечение ей также не предоставляется.

Состояние женщины ухудшается из-за плохих условий в СИЗО, пояснил Мельников. В камере площадью 10 кв. м, где содержится Курашкевич, находятся еще трое заключенных, на каждого человека приходится менее трех квадратных метров площади, отсутствует вентиляция. Это нарушает санитарные нормы, отметил правозащитник. Кроме того, арестованных не выводят на прогулки , несмотря на то, что грузинское законодательство предусматривает не менее одного часа пребывания на свежем воздухе ежедневно.

Мельников уже обратился в Международный комитет Красного Креста, попросив проверить условия содержания россиянки и соблюдение ее прав. По данным Telegram-канала Baza, в организации подтвердили, что получили обращение и начали его рассмотрение.

Airbus и санкции

Россиянку Татьяну Курашкевич задержали 5 июня после прилета в аэропорт Тбилиси. Основанием стал международный розыск по запросу США, где против нее расследуется уголовное дело.

Американское следствие подозревает 54-летнюю предпринимательницу в участии в организации поставок запчастей для самолетов Airbus в Россию в обход санкций . Помимо этого, ей предъявлены обвинения по нескольким экономическим статьям, в том числе связанным с финансовыми операциями.

Защита настаивает, что Курашкевич прилетела в Грузию с туристической целью, не знала о международном розыске и считает обвинения необоснованными.

Как сообщили в МВД Грузии, задержание Курашкевич проходило при участии американских правоохранительных органов — ФБР и Госдепартамента США. Впоследствии суд в Тбилиси избрал ей меру пресечения в виде трех месяцев содержания под стражей.

Максимальное наказание в случае экстрадиции в США может составить до 70 лет лишения свободы . Об этом сообщила в своем Telegram-канале правозащитница, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«Читаю, что ей вменяют (муж предоставил документы). Несколько пунктов, все экономические, про обход санкций и т. д. Там указаны тюремные сроки — три эпизода по 20 лет, один — 10. Итого 70 лет. Но суд пишет, что ведь «не смертная казнь грозит», — написала Меркачева.

По мнению правозащитницы, возможная экстрадиция Курашкевич противоречит нормам международного права.

Политический заказ

Как считает политолог Татьяна Полоскова, задержание Татьяны носит политический характер.

«Нейтрализация Курашкевич — это, прежде всего, политический заказ и предостережение излишне активным россиянам: территория под контролем Вашингтона, не суйтесь — хуже будет», — пояснила Полоскова.

Родственники Курашкевич рассказали, что уголовное преследование связано с ее поездками на авиационные выставки в Мексику в 2021 и 2023 годах. Там, как утверждают близкие, она вела переговоры о сотрудничестве российских компаний с партнерами из стран Латинской Америки. Родные россиянки уже обратились за помощью в министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру России.

«Я считаю действия американских властей произволом и системной «охотой» за гражданами России»,

— заявил муж Курашкевич Анатолий Миронов.

Татьяна Курашкевич — аспирантка Дипломатической академии МГИМО МИД РФ и эксперт по международной торговле, одна из основательниц Мексиканского клуба в России.