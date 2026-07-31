Выдохнула с облегчением: блогерше Соне Мармеладовой дали условный срок и вернули секс-игрушки

Секс-блогершу Соню Мармеладову, которую обвиняли в распространении порнографии, приговорили к трем годам условного срока. Девушку также оштрафовали на 4,8 млн рублей и изъяли у нее iPhone 16 Pro Max. При этом суд постановил вернуть ей секс-игрушки, которые правоохранители изъяли в качестве вещдоков. Во время того, как судья зачитывала перечень предметов, Мармеладова засмеялась и закрыла лицо рукой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Суд в Москве приговорил секс-блогершу Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам условного срока по делу о распространении порнографии, сообщает РИА Новости.

Девушку признали виновной в организации схемы по продаже порнографического контента в Telegram. На этом только за год она заработала более 30 млн рублей. Как выяснило следствие, блогерша запустила открытый канал, где рекламировала приват-чаты со стоимостью входа от 10 до 50 тыс. рублей. Одним из доказательств в ее деле стала контрольная закупка — правоохранители получили доступ к одному из чатов, а экспертиза признала изъятые материалы порнографическими.

Изначально прокуратура требовала для Мармеалодовой наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Как писал Life со ссылкой на SHOT, на заседание 31 июля девушка приехала на белом Mercedes с большой спортивной сумкой.

«Вместо привычного имиджа секс-блогерши — платье в пол, заплетенная коса, почти полное отсутствие макияжа и простые белые слипоны без каблука. Образ получился максимально скромным», — отмечал Telegram-канал.

Во время оглашения приговора девушка еле сдерживала слезы, а когда услышала, что не отправится в колонию, выдохнула с облегчением.

Помимо условного срока, суд запретил Мармелодовой три года администрировать интернет-ресурсы и оштрафовал на 4,8 млн рублей. У нее также конфисковали iPhone 16 Pro Max. При этом суд постановил вернуть блогерше чокер и секс-игрушки, которые правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств. Во время того, как судья зачитывала перечень предметов, девушка засмеялась и закрыла лицо рукой.

«Вибратор розового цвета, предмет, внешне схожий с фаллоимитатором, в количестве трех штук, коричневого, бежевого и телесного цвета соответственно, пробка анальная синего цвета, портупея черного цвета, выданная на ответственное хранение Вершининой, считать возвращенной по принадлежности», — огласили в зале суда.

Сигнал всем моделям

Кроме Мармеладовой, уголовные дела о распространении порнографии ранее возбудили на трех человек. Среди них — Диана Шуригина, порноактриса Настя Холод (Анастасия Овсянникова) и продюсер Людвиг Кричкер. Baza сообщала, что российские правоохранители готовят волну проверок и «активно анализируют страницы блогерш на предмет контента 18+». При этом в одном из агентств, которое курирует Onlyfans-моделей, «Осторожно, новости» заявили, что эти громкие дела — «это единичные случаи единичных моделей, которые решили пойти своим путем».

«Есть те, кто готов, а есть те, кто не готов рисковать безопасностью себя и модели ради денег. Это и без того тяжелая сфера, которая не стоит дополнительных рисков», — объяснили там.

При этом представители агентства подчеркнули, что уголовные дела в отношении adult-моделей — это «общая тенденция и сигнал всем моделям» о том, что на площадках, где они этим занимались, теперь делать это нельзя, и что таких дел будет только больше. В то же время адвокат Константин Андреев, специализирующийся на связанных с adult-индустрией делах, отметил, что не вся индустрия находится под угрозой уголовного преследования. Однако, по словам юриста, с каждым годом правоприменительная практика ужесточается.