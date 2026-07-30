«Найти тело помог ее спаниель». В Подмосковье убили и расчленили участницу конкурса красоты

РИА Новости: полиция объявила в розыск сожителя убитой в Одинцово женщины

Из личного архива Наталья Божук и Павла Козлова

Наталья Божук и подозреваемый в ее убийстве Павел Козлов (коллаж)

В подмосковном лесу нашли тело участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2017» Натальи Божук, спрятанное в сумке. Останки помог обнаружить питомец убитой, который днями сидел рядом с местом трагедии. Подозреваемым оказался сожитель модели, который, по предварительной информации, расчленил возлюбленную. Мужчина успел скрыться в Турции. Полиция объявила его в международный розыск. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Одинцово Московской области убили 39-летнюю участницу конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная 2017» Наталью Божук, сообщает РИА Новости.

17 июля женщина вышла из квартиры в жилищном комплексе «Ромашково» вместе со своим кавалер-кинг-чарльз-спаниелем и пропала. С заявлением о безвестном исчезновении модели в правоохранительные органы обратились ее родственники. По информации kp.ru, тело пропавшей обнаружили в ходе поисковых работ 27 июля.

«Найти тело, спрятанное в сумке, помог питомец женщины: он почти две недели просидел недалеко от места трагедии», — пишет SHOT.

По информации Telegram-канала, «испуганный спаниель» сидел возле сарая на улице Советской в селе Ромашково. Собаку по кличке Луна заметили прохожие. Они сфотографировали животное и выложили снимки в местные чаты, благодаря чему близкие хозяйки увидели сообщения и опознали питомца.

По предварительным данным, женщину убили на следующий день после исчезновения — 18 июля .

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи провели допросы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Ход и результаты расследования дела взяла на контроль Одинцовская городская прокуратура.

Соседи Божук рассказали, что она снимала квартиру в этом ЖК «Ромашково» около двух-трех недель, ее часто видели на прогулках с собакой.

« Она всегда улыбалась. Приятная, милая девушка », — поделилась местная жительница в беседе с РЕН ТВ.

Председатель одного из корпусов жилого комплекса Алексей Бармин обратил внимание, что после исчезновения женщины стали распространяться слухи о маньяке.

«Жила с кем-то. Предположение, что банальный бытовой конфликт привел к таким последствиям», — добавил он.

На конкурсе «Миссис Россия — Вселенная 2017» Божук удостоилась титула «Миссис Очарование». В дальнейшем она выступила в роли организатора собственного проекта «Миссис Сахалин 2018» и модного показа Sakhalin Fashion Day 2018, а также возглавляла модельное агентство Elit Model Sakh.

Кроме того, Божук работала психологом и стилистом, проводила консультации по имиджу и помогала клиентам с преображением.

«Будет гореть в аду»

Подозреваемым в убийстве Божук оказался ее сожитель — 44-летний подмосковный бизнесмен родом из Ташкента Павел Козлов. Ранее мужчина работал в финансовой сфере, позже стал учредителем нескольких компаний, которые занимаются оптовой торговлей.

«Почти все его фирмы работают в убыток. У подозреваемого двое маленьких детей — пятилетняя дочь и девятилетний сын», — отметил SHOT.

По информации Telegram-канала, сожители поссорились, после чего женщина ушла вместе с собакой и больше не выходила на связь. Как рассказал источник РЕН ТВ, подозреваемый ее расчленил и несколько дней подряд вывозил останки из квартиры в тележках.

«Предварительно установлено, что мужчина убил и расчленил свою сожительницу. Тело погибшей он разложил в сумку и по пакетам», — сообщает телеканал.

Однако опубликованная РЕН ТВ информация пока официально не подтверждена.

Мотивы подозреваемого остаются неизвестными. Мужчина успел покинуть Россию и может скрываться в Турции . Подозреваемый уже объявлен в международный розыск.

«Козлов Павел. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости содержание разыскной карточки МВД России.

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Тем временем новостной портал Msk1.ru опубликовал пост, который разместила в социальных сетях подруга убитой — Александра.

«Мы будем очень стараться, чтобы твоего убийцу — за то, что он с тобой сделал — наказали по всей строгости закона. Он точно будет гореть в аду!» — написала она.