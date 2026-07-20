Москвич, который убил отца и сжег его тело в лесу, отправлен в СИЗО

112: в Москве мужчина, убивший отца, арестован на два месяца

Житель Москвы, обвиняемый в убийстве собственного отца, заключен под стражу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В СИЗО подозреваемый проведет два месяца. По данным 112, мужчина дал признательные показания. Между отцом и сыном вспыхнула ссора, обвиняемый несколько раз ударил пожилого мужчину дубинкой по голове. От полученных травм пострадавший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, фигурант расчленил тело отца и погрузил останки в свой автомобиль. Задержать подозреваемого в убийстве удалось во Владимирской области, он сжег тело отца в лесу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого в Новосибирске пару задержали за убийство сына из-за аморального поведения. В день инцидента мужчина пришел к семье «в состоянии, не располагающем к мирной беседе». Между родственниками произошел еще один скандал, и родители задушили сына.

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