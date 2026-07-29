30 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

30 июля в мире отмечают Международный день дружбы и призывают не оставаться равнодушными к проблеме торговли людьми. Сегодня любители подводного плавания достают маски с трубками, а в США лакомятся чизкейком. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 30 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 30 июля

* Международный день дружбы

Праздник учредила Организация Объединенных Наций (ООН) в 2011 году. Организаторы считают, что дружба важна не только между людьми, но и между странами — она помогает миру, объединяет разные культуры и учит решать споры без вражды.

Еще ученые доказали, что настоящая дружба полезна для здоровья. Она снижает стресс, укрепляет иммунитет и даже помогает жить дольше. Когда рядом есть близкие люди, мы чувствуем себя счастливее и спокойнее — и это работает на физическом уровне.

* Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Тремя годами ранее, 30 июля 2010 года, был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. По оценке Международной организации труда, в 2021 году в условиях принудительного труда находились 27,6 млн человек. Незаконная прибыль от принудительного труда в частном секторе оценивается в $236 млрд в год.

Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, среди выявленных в 2022 году жертв торговли людьми 42% подвергались принудительному труду, 36% — сексуальной эксплуатации. Женщины и девочки составляли 61% пострадавших.

* День рождения книг в мягкой обложке (покетбуков)

В 1935 году британское издательство Penguin Books совершило настоящую революцию в мире книг: в этот день оно выпустило первую серию недорогих изданий в мягкой обложке. Идея сделать литературу доступной по цене и удобной для кармана принадлежала основателю компании Аллену Лейну — книги стоили всего шесть пенсов и помещались в любую сумку. Успех оказался ошеломительным: за первые 25 лет разошлось более 250 миллионов экземпляров.

Особой любовью читателей пользовалась «Одиссея» Гомера в переводе Э. В. Рью — она разошлась тиражом около трех миллионов экземпляров. Среди лидеров продаж были также романы, детективы и детские книги. Именно доступная цена и небольшой размер обеспечили этому формату всемирную популярность, а сегодня день рождения покетбуков празднуют книголюбы по всему миру.

Виталий Белоусов/РИА Новости

* Всемирный день снорклинга

Дата приурочена ко дню подачи патента на дыхательную трубку для пловцов Джозефом Л. Белчером, который сделал это 30 июля 1932 года, хотя сама идея подобных устройств существовала и ранее (например, жители Крита использовали полые тростники для подводного дыхания еще 5000 лет назад).

Праздник создан как для популяризации снорклинга как доступного вида активного отдыха, так и для привлечения внимания к сохранению океанов и морских экосистем. В этот день по всему миру проводятся массовые заплывы, образовательные лекции о морской жизни и акции по очистке пляжей и прибрежных зон от мусора.

* Всемирный день вышивки

Праздник был учрежден в 2011 году по инициативе шведской Гильдии вышивальщиц и с тех пор объединяет мастериц и мастеров по всему миру. Организаторы вдохновляют людей на творчество как способ достижения мира, свободы и равенства, а также лучшего взаимопонимания между странами и людьми.

Вышивка — искусство с многовековой историей: ее древнейшие образцы, датируемые VI–V веками до н. э., найдены в Китае. В этот день рукодельники и рукодельницы берут в руки пяльцы, организуют выставки, мастер-классы, шьют в общественных местах и делятся опытом в соцсетях.

Необычные праздники 30 июля • День стажера. Неофициальный праздник посвящен поддержке начинающих специалистов, впервые сталкивающихся с профессиональной средой. Основная цель этого дня — привлечь внимание к трудностям адаптации выпускников и стажеров. • День тестя и свекра. Это праздник в честь отцов супругов, которые являются главами родов и наставниками для молодых семей. • День цветных напитков. Праздник объединяет любителей ярких лимонадов, смузи, фруктовых соков, чаев и безалкогольных коктейлей с натуральными сиропами, ягодами и травами. В этот день предлагается попробовать что-то новое, поэкспериментировать с ингредиентами или просто насладиться напитком необычного цвета.

Что отмечают в разных странах 30 июля

День мучеников революции — Куба. Дата установлена в память об участниках борьбы против режима Фульхенсио Батисты. Особое значение она получила после убийства 30 июля 1957 года 22-летнего революционера Франка Паиса и его соратника Рауля Пухоля. Их похороны переросли в массовую демонстрацию, а в Сантьяго-де-Куба началась забастовка. В 1959 году 30 июля объявили Днем мучеников революции.

День независимости — Вануату. 30 июля 1980 года карта мира пополнилась новым государством — Вануату, а до этого момента острова больше 70 лет были под колониальным управлением Британии и Франции под названием Новые Гебриды.

Национальный день чизкейка — США. Это очень популярный гастрономический праздник, отмечаемый в честь десерта, чьи корни уходят в Древний Рим. Современный вид он приобрел в Европе. Сегодня чизкейк прочно ассоциируется с американской кухней, во многом благодаря культовому «Нью-Йорку», который подают в кофейнях по всему миру.

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Религиозные праздники 30 июля

* День памяти великомученицы Марины Антиохийской

День памяти великомученицы Марины Антиохийской отмечается в честь святой, жившей в III веке в городе Антиохия Писидийская на территории современной Турции. Дочь языческого жреца, она в 12 лет тайно приняла крещение, а в 15 лет была схвачена во время гонений императора Диоклетиана. По преданию, правитель Олимврий пытался принудить ее к браку и отречению от Христа, но святая осталась тверда в вере, за что была подвергнута жестоким истязаниям.

Во время пыток, по преданию, произошли чудеса: земля содрогнулась, оковы спали, а над головой Марины засиял свет, после чего многие свидетели уверовали во Христа. Тем не менее, ее обезглавили вместе с 15 000 новообращенных христиан. В православной традиции она почитается как великомученица Марина, а в западной — как святая Маргарита Антиохийская.

* День памяти преподобного Лазаря Галисийского

Преподобный Лазарь Галисийский жил в XI веке. Родившись в Магнезии (Малая Азия), он в юности принял монашество в палестинской лавре святого Саввы, где провел 10 лет, а затем был рукоположен в сан иеромонаха Иерусалимским патриархом.

Вернувшись на родину, подвижник поселился на горе Галисия близ Эфеса. Там ему явился огненный столп — знак свыше, — и на этом месте Лазарь воздвиг храм Воскресения Христова, после чего принял на себя подвиг столпничества. Вокруг него собралась община монахов. Скончался преподобный в 1053 году в возрасте 72 лет и впоследствии был прославлен чудесами у своих мощей.

* Кхао Пханса в Таиланде

Это буддийский пост, который длится три месяца. В это время монахи уединяются в храмах, а люди дарят им свечи, стараются вести праведную жизнь и слушают наставления о вере.

Народные праздники 30 июля

Марина Лазоревая, или Марина с Лазарем

В народном календаре этот день называли Мариной Лазоревой, он совпадает с церковной памятью святых Марины Антиохийской и Лазаря Галисийского. Однако в крестьянской традиции этот день имел свое, особое значение: его связывали с зарницами — молниями без грома и дождя, которые, по поверьям, предвещали лесные пожары и даже якобы вредили зрению, поэтому на них запрещалось смотреть.

В старину верили, что сегодня работа приносит особую пользу, поэтому мужчины выходили в поля, а женщины занимались домашними хлопотами. Труд в этот день считался не просто обязанностью, а добрым знаком — он должен был обеспечить благополучие в доме и удачу в делах на весь оставшийся год.

Именины 30 июля

* Леонид;

* Маргарита;

* Марина.

Приметы 30 июля

Приметы о погоде

Гроза предвещает пасмурную осень и морозную зиму.

Жаркий и сухой день — к холодной и малоснежной зиме.

Чайки спокойно сидят на воде — к солнечному и ясному дню.

Если день дождливый, но на небе белые облака, погода скоро переменится.

Много стрекоз у воды или беспокойное поведение насекомых — к дождю или ливню.

Лунный календарь 30 июля

Фаза Луны: убывающая, 16-й и 17-й лунный день.

Луна в знаке Водолея.

По прогнозам астрологов, период после полнолуния — гармоничный и спокойный, благоприятный для отдыха и творчества, но не для активных дел. После 21:05 наступает время общения, радости и раскрепощения, однако оно связано с избытком энергии и эмоциональной нестабильностью.

Астрологи отмечают, что Луна в Водолее обостряет внутренний конфликт между желанием быть в центре внимания и стремлением стать частью коллектива. Энергия этого дня благоприятствует инновациям, нестандартным решениям и пересмотру устаревших жизненных ролей, а также рекомендует фиксировать внезапные озарения, которые могут оказаться судьбоносными.

30 июля родились люди под знаком зодиака Льва. Как полагают астрологи, стихия огня дает им жизненную силу, энтузиазм и стремление быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 30 июля

* 1021 год — на Руси освящен храм в честь князей Бориса и Глеба — первых русских святых, которых канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев.

* 1829 год — в Москве началось строительство Триумфальных ворот.

* 1898 год — в Москве начала работать городская канализация.

* 1920 год — Совнарком принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе».

* 1956 год — на американских долларах начали печатать девиз «In God We Trust».

* 1980 год — израильский парламент принял закон, объявивший Иерусалим «единой и неделимой столицей Израиля».

* 1984 год — на телеканале NBC состоялась премьера телесериала «Санта-Барбара».

Кто родился 30 июля

* В 1754 году родился Серафим Саровский — один из самых почитаемых монахов Русской православной церкви, основатель Дивеевской обители.

Серафим Саровский OLEGOLEGOLEG/Shutterstock/FOTODOM

* В 1796 году родился Никита Муравьев — один из главных лидеров движения декабристов.

* В 1818 году родилась Эмили Бронте — английская писательница, автор «Грозового перевала».

* В 1863 году родился Генри Форд — американский бизнесмен, основатель корпорации Ford.

Кто скончался 30 июля • В 1898 году умер Отто фон Бисмарк — германский государственный деятель, 1-й канцлер Германской империи (1871–1890).

• В 1944 году умер Николай Поликарпов — советский авиаконструктор.

• В 1994 году умер Евгений Клячкин — советский бард, автор-исполнитель.

Кто отмечает день рождения 30 июля

* 79 лет исполняется Арнольду Шварценеггеру — американскому актеру австрийского происхождения, культуристу и политику.

* 78 лет исполняется Жану Рено — французскому актеру («Никита», «Леон», «Невезучие»).

* 78 лет исполняется Ирине Винер — тренеру по художественной гимнастике, воспитавшей многих российских олимпийских чемпионок.

* 63 года исполняется Лизе Кудроу — американской актрисе, Фиби из сериала «Друзья».

* 56 лет исполняется Кристоферу Нолану — американскому режиссеру («Престиж», «Интерстеллар», «Дюнкерк»).

* 52 года исполняется Хиллари Суэнк — американской актрисе («Парни не плачут», «Малышка на миллион»).