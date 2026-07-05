Ученые выяснили, почему сильные землетрясения случаются в неожиданных местах

Ученые из Токийского университета выяснили, что самые мощные землетрясения могут возникать в местах, которые классическая теория считает относительно безопасными. Причиной оказалась ориентация тектонических напряжений, не учитываемая существующими моделями. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Традиционная теория разломов Андерсона предполагает, что в местах, где одна тектоническая плита погружается под другую под небольшим углом, не должно накапливаться достаточное напряжение для крупных землетрясений. Однако именно в таких зонах нередко происходят самые разрушительные сейсмические события.

Чтобы разобраться в этом противоречии, ученые проанализировали глобальный каталог землетрясений за 1976-2024 годы. Особое внимание они уделили так называемому b-значению — показателю, отражающему соотношение слабых и сильных землетрясений. Чем ниже этот показатель, тем выше вероятность возникновения мощного подземного толчка.

Анализ показал, что разломы с небольшим углом падения — где одна тектоническая плита погружается под другую почти горизонтально — значительно чаще имеют низкие b-значения, то есть обладают повышенным потенциалом для сильных землетрясений.

Исследователи пришли к выводу, что классическая теория не учитывает важный фактор — ориентацию поля тектонических напряжений. Моделирование показало, что при определенной конфигурации напряжений даже в разломах с малым углом падения может накапливаться критический уровень энергии, достаточный для возникновения крупных землетрясений.

По мнению авторов работы, учет ориентации напряжений позволит точнее определять районы, где существует повышенный риск сильных сейсмических событий. Это может помочь улучшить оценку природных угроз и повысить эффективность систем мониторинга в наиболее опасных регионах.

Ранее ученые заявили, что африканский континент раскалывается быстрее, чем ожидалось.