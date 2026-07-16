Спутали с тезкой-хакером: российского туриста по ошибке задержали в Ереване

Туриста из России Александра Ермакова задержали в Ереване, спутав с хакером, которого разыскивает Интерпол. По данным СМИ, у мужчин нет практически ничего общего — задержанный не связан с IT и не знает английского. С хакером его объединяют только имя и фамилия, однако отчества у них разные. Несмотря на это, армянские правоохранители отправили туриста в изолятор. В МИД РФ уже пообещали помочь Ермакову.

Гражданина России Александра Ермакова по ошибке задержали в Армении — российского туриста приняли за хакера, объявленного Интерполом в международный розыск. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на адвокатов московского бюро «МУР» Михаила Мушаилова и Дилана Раджави.

«Александра задержали прямо у стола регистрации в аэропорту Еревана. <...> На тот момент в ордере на его арест уже имелись паспортные данные», — рассказал РИА Новости брат задержанного.

Супруга россиянина Мария Юрова сообщила, что на пограничном контроле к ним подошел сотрудник и показал фотографию из социальных сетей. Затем он задал женщине вопрос, ее ли муж запечатлен на фото, и после положительного ответа сопроводил пару в отдельную комнату. Там Александр заявил жене, что могла произойти путаница, и остался выяснять ситуацию, а сама женщина ушла в зал ожидания.

«Я без конца ходила в полицию и спрашивала основания задержания. Сказали, что проблемы с документами, больше ничего не пояснили», — добавила Мария.

По данным РЕН ТВ, разыскиваемого хакера, с которым перепутали россиянина, подозревают в участии в атаках с использованием программы-вымогателя Sodinokibi, из-за которых пострадали более тысячи человек и организаций, включая частные компании, государственные учреждения, образовательные и медицинские организации в США.

«В документе [Интерпола] говорится, что подозреваемый был одним из администраторов платформы и получил доход в размере более $13,7 млн. <...> В материалах Интерпола указано, что ордер на арест был выдан Окружным судом США по Северному округу Техаса 26 июня 2026 года. В случае выдачи американским властям россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы», — говорится в публикации.

Оказались тезками

По информации Baza, у мужчин, которых перепутали армянские правоохранители, нет практически ничего общества. Задержанный россиянин никогда не имел дела с IT и не знает английского языка. По словам Юровой, ее муж по образованию юрист .

Единственное, что объединяет мужчин, — это имя и фамилия. Обоих зовут Александр Ермаков. При этом во всех базах розыска у хакера отчество Геннадьевич, в то время как у задержанного — Юрьевич.

«Отчества у них не совпадают, но в США нет отчества, и оно, насколько я знаю, даже не было указано», — сообщил брат задержанного Ермакова.

Дилан Раджави пояснил, что именно отсутствие отчества в документах и могло стать причиной задержания — система просто автоматически сопоставила одинаковые фамилии. Защитник добавил, что есть несколько способов идентифицировать человека. Например, сделать дактилоскопию или сравнить полные паспортные данные. Однако ни того, ни другого армянская сторона не сделала.

Задержанный россиянин уже две недели находится в изоляторе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила Baza, что российские дипломаты помогут Ермакову.

«Запросили консульский доступ, сегодня должны его навестить, поставили вопрос перед местной стороной в связи с ухудшением состояния его здоровья, находятся в контакте с адвокатом», — отметила она.

Хакер уже отбывает наказание

При этом, как выяснили СМИ, разыскиваемый Интерполом хакер уже отбывает наказание в России. РЕН ТВ сообщает, в октябре 2024 года суд приговорил его к ограничению свободы. Ему запретили выезд из РФ и переезд сроком на два года.

По версии следствия, Ермаков вместе с сообщниками занимался поиском разработчиков для создания вредоносного программного обеспечения Sugar Ransomware, предназначенного для копирования и уничтожения данных. «Известия» пишут, что хакер полностью признал вину.

Источник телеканала раскрыл, что Ермаков действовал под покровительством бывшего московского следователя Марата Тамбиева, которого в 2024-м приговорили к 16 годам за получение крупнейшей в истории РФ взятки в размере 2,7 тыс. биткоинов.

«После того как Тамбиев был задержан, Ермаков начал сотрудничать со следствием и давать показания», — добавил собеседник РЕН ТВ.