«Без мозгов, никого не слушает». Диану Шурыгину отправили под домашний арест за порно

Скандально известную звезду ток-шоу «Пусть говорят», блогера Диану Шурыгину отправили под домашний арест. Ее обвиняют в распространении порнографических материалов. Перед этим у Шурыгиной провели обыск и изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать интимные ролики. Перед задержанием она пыталась сбежать на Бали. По словам ее бывшего возлюбленного, Шурыгина работала на украинское агентство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Блогер и бывшая участница ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) стала фигурантом уголовного дела о распространении порнографических материалов, ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает SHOT.

«Диану Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля», — говорится в публикации.

Согласно данным на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, блогера обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

По информации Mash, поводом для уголовного дела могли стать интимные видео, которые год назад разошлись по закрытым Telegram-каналам . «Она неоднократно публиковала в сети ролики, на которых снималась в фильмах 18+», — подтвердил SHOT.

11 июня Троицкий районный суд Москвы рассмотрел вопрос о проведении у 27-летней Шурыгиной обыска, не терпящего отлагательств.

«Из квартиры Шурыгиной в Москве забрали всю видеоаппаратуру, на которую она могла снимать те самые ролики», — отметил SHOT.

Блогер вернулась в Россию в начале этого года и поселилась в ЖК «Пресня Сити». Она попыталась сбежать из России на Бали, однако ее задержали за несколько дней до вылета. «Отец Дианы до сих пор не в курсе, что его дочь под следствием — он сейчас служит в зоне СВО, а сама девушка редко с ним связывается», — уточнил SHOT.

Адвокатом Шурыгиной может стать Сергей Семенов, которого она обвинила в изнасиловании в 2016 году, допустил Mash. Молодой человек после выхода на свободу начал заниматься правозащитной деятельностью. При этом в беседе с SHOT Семенов заявил, что Шурыгина ему безразлична — помогать он ей не будет.

В мае предприниматель Святослав Гусев обвинил Шурыгину, свою бывшую возлюбленную, в краже нескольких компьютеров, сабвуфера, камеры и сейфа, в котором хранились деньги и ювелирные украшения. По информации Mash, ценности пропали из квартиры, которую Гусев использовал как склад. Бизнесмен обратился в полицию.

В 2024 году Шурыгину задержали вместе с Гусевым в квартире на Долгоруковской улице в Москве. Как писала Baza, полицейских вызвали соседи из-за шума. Некоторые жильцы утверждали, что в квартире находится бордель.

«Работала с украинским агентством»

Шурыгина снимала эротический контент, работая на украинское агентство, рассказал Гусев в беседе с Super. По его словам, создание интимных роликов приносило ей примерно «два миллиона в месяц в среднем и около пяти миллионов — на пике».

«Когда мы были в отношениях, она таким не занималась. Примерно через два месяца, как мы расстались, она начала работать с украинском агентством. Занималась «съемкой», производством контента, если можно так выразиться, и продажей», — поделился он.

Агентство оплатило Шурыгиной билет на Бали и помогло арендовать там виллу, рассказал Гусев. По словам бизнесмена, он призывал бывшую партнершу не снимать подобные ролики, поскольку это его «позорит» даже после расставания.

« То, что на нее заведут какое-то дело, этого мы даже не ожидали <…> Мне кажется, у нее черная полоса в жизни слишком пошла из-за своей глупости <…> Она без мозгов, никого не слушает», — рассказал Гусев.

Бизнесмен заверил, что готов забрать свое заявление о воровстве на Шурыгину.

Как прославилась Шурыгина

Шурыгина родилась 12 июня 1999 года в Ульяновске в семье дальнобойщика и сотрудницы гипермаркета, в детстве увлекалась легкой атлетикой и танцами.

В 2016 году 16-летняя Шурыгина обвинила 21-летнего Семенова в изнасиловании на вечеринке в Ульяновске. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии строгого режима. Впоследствии приговор смягчили, а спустя год Семенова освободили условно-досрочно.

Дело получило широкий общественный резонанс после участия Шурыгиной в программе «Пусть говорят» в 2017 году. Многие телезрители не поверили рассказу девушки и посчитали приговор Семенову несправедливым. Кроме того, фраза и жест Шурыгиной «на донышке» о количестве выпитого алкоголя превратились в вирусный интернет-мем.

Затем девушка переехала в Москву и вышла замуж за оператора Андрея Шлянина, однако позже пара развелась. Шурыгина занялась блогерством и создала аккаунт на платформе OnlyFans для публикации откровенного контента.