4 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

4 июля в России отмечается День тыла уголовно-исполнительной системы, в Петербурге проходит праздник в честь Достоевского. Поклонники сказки «Алиса в Стране чудес» по всему миру собираются на костюмированных вечеринках. В США празднуют День независимости. По народному календарю сегодня — Ульянов день, время сбора вишни. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 4 июля

* День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

Это профессиональный праздник сотрудников ФСИН, которые обеспечивают учреждения всем необходимым — от питания и формы до медикаментов. Тыловая служба в системе исполнения наказаний формировалась с 1866 года, когда на законодательном уровне впервые были установлены нормы жилой площади для заключенных, их раздельное содержание по полу, возрасту и сословиям, а также порядок организации питания и вещевого снабжения.

* День Достоевского в Санкт-Петербурге

Ежегодный городской праздник, который проходит в первую субботу июля. Дата выбрана не случайно: именно в начале июля по сюжету романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников впервые выходит из своей каморки и бродит по улицам Петербурга. Праздник проводится с 2010 года. В этот день по всему городу проходят экскурсии, лекции, спектакли, квесты и выставки, а на улицах разыгрывают сцены из произведений Достоевского. Инициатором праздника выступил Комитет по культуре Санкт-Петербурга, а с 2015 года его куратором является Музей Достоевского и другие городские учреждения культуры.

* Международный день кооперативов

Ежегодный праздник ООН, который отмечают в первую субботу июля. По данным Международного кооперативного альянса, кооперативы объединяют около 1 миллиарда членов по всему миру и создают 280 миллионов рабочих мест. Цель праздника — привлечь внимание к роли кооперативов в экономике, борьбе с бедностью и устойчивом развитии. Современное кооперативное движение берет начало в 1844 году, когда «Общество справедливых рочдельских пионеров» основало первый потребительский кооператив в английском городе Рочдейле.

* Международный день Днепра

Экологический праздник, который отмечают в первую субботу июля. Идея его учреждения возникла в 2002 году на Международном Днепровском форуме общественных экологических организаций России, Беларуси и Украины, а с 2003 года праздник стали отмечать ежегодно. Днепр — одна из крупнейших рек Европы, протекающая по территории России, Беларуси и Украины. В настоящее время его длина составляет 2201 км (до строительства каскада водохранилищ — 2285 км). Праздник не имеет официального статуса, но традиция его отмечать уже укрепилась.

* День «Алисы в Стране чудес»

Праздник в честь знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. 4 июля 1862 года преподаватель математики Чарльз Доджсоннастоящее имя писателя отправился на прогулку с дочерьми своего друга — сестрами Лидделл и начал рассказывать им историю о девочке Алисе, чтобы развлечь спутниц. Так родилась одна из самых известных сказок в мире. В этот день в разных странах устраивают костюмированные вечеринки, чтения и викторины по книге. Особенно популярен праздник в Оксфорде, где много лет жил и преподавал Кэрролл.

Кадр из мультфильма «Алиса в Стране чудес», 1951 Walt Disney Productions

Необычные праздники 4 июля • День кантри-музыки. Этот музыкальный жанр появился в 1920-х годах на юге США. В этот день проходят концерты и фестивали, где звучат песни о жизни, любви и долгих дорогах. • День отмазывания. В этот день разрешается придумывать смешные отговорки, чтобы избежать скучных дел и нелюбимых мероприятий. • День отдыха от праздников. Неофициальный праздник появился в Великобритании в начале 1990-х годов, когда работники компании по организации праздников устроили шуточный флешмоб, чтобы отдохнуть от своей же работы. Идея пришлась по душе, и традиция распространилась по миру.

Что отмечают в разных странах 4 июля

День независимости — США. Главный государственный праздник страны, установленный в честь принятия Декларации независимости 4 июля 1776 года. В этот день 13 британских колоний объявили о своей независимости и создании нового государства. Основным автором документа стал Томас Джефферсон. Сегодня 4 июля — одна из главных дат в американском календаре, которую отмечают парадами, фейерверками и семейными пикниками.

День памяти жертв геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны — Латвия и другие страны. Траурная дата связана с трагедией 1941 года, когда в Риге нацисты сожгли синагоги вместе с тысячами евреев. В этот день вспоминают жертв насилия и расовой дискриминации.

Дни Тома Сойера — США. Это ежегодный литературный праздник в городе Ганнибал, штат Миссури. Фестиваль посвящен знаменитому герою Марка Твена — Тому Сойеру. Именно в Ганнибале, на берегу реки Миссисипи, прошло детство писателя, и здесь он черпал вдохновение для своих романов. Национальные дни Тома Сойера проходят с 1 по 5 июля, а главные мероприятия приурочены к 4 июля. В эти дни проходят костюмированные шоу, конкурсы и реконструкции сцен из книг.

Фреска посвященная Марку Твену в городе Ганнибал, Миссури, США Fsendek/Shutterstock/FOTODOM

День Гарибальди — Италия. Памятная дата в честь Джузеппе Гарибальди — национального героя Италии, который в XIX веке объединил страну и возглавил знаменитый поход «Тысячи». Его имя увековечено в названиях улиц и площадей по всей Италии. Мероприятия проходят в южных регионах, где разворачивались основные сражения.

День рождения королевы Сони — Норвегия. Сегодня отмечают день рождения королевы Сони — супруги короля Харальда V. Она родилась 4 июля 1937 года и стала первой норвежкой за 100 лет, вышедшей замуж за наследника престола. Сегодня королева занимается благотворительностью, поддерживает культуру и защищает природу.

Королева Норвегии Соня Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 4 июля

День памяти мученика Иулиана Тарсийского

Православная церковь вспоминает святого Иулиана, жившего в IV веке в городе Тарсе. Во время гонений при императоре Диоклетиане он отказался отречься от христианской веры и целый год подвергался жестоким истязаниям, но выдержал все мучения. Его тело было брошено в море, но, по преданию, чудесным образом найдено. На месте захоронения возник монастырь. В этот день верующие молятся о стойкости духа и защите от зла.

Обретение мощей преподобного Максима Грека

В этот день также вспоминают обретение мощей преподобного Максима Грека — одного из крупнейших православных мыслителей XVI века. Родом из Греции, он приехал в Россию по приглашению великого князя Василия III, чтобы исправить богослужебные книги. Позже он оказался в опале за критику церковных порядков, но его труды повлияли на развитие русской духовной культуры. В XVII веке его прославили в лике святых, а мощи обрели в Троице-Сергиевой лавре. К святому обращаются с молитвами о просветлении ума и помощи в учебе.

Преподобный Максим Грек Wikimedia Commons

Народные праздники 4 июля

* Ульянов день

В народном календаре 4 июля — Ульянов день, названный в честь святого Иулиана Тарсийского. С этого времени начинали собирать вишню. В народе говорили: «На Ульяна — вишня красна».

Женщины молились святому о здоровье детей, а мужчины просили удачи в жатве. По погоде определяли урожай: если утром густая роса — год будет хлебным, а если дождь — вишни будет много.

Именины 4 июля

* Анастасия;

* Алексей;

* Георгий;

* Иван;

* Максим;

* Никита;

* Николай;

* Павел;

* Терентий;

* Федор;

* Юлиан.

Приметы: что можно и что нельзя делать 4 июля

Приметы о погоде

Утренняя роса — к богатому урожаю.

Дождь в полдень — вишня будет крупной и сочной.

Много птиц в небе — к ясной погоде в ближайшие дни.

Тихий ветер с востока — к спокойной неделе и хорошему сенокосу.

Что можно делать 4 июля

* Собирать вишню и заготавливать ее на зиму — считается, что в этот день ягода особенно полезная.

* Молиться святому Иулиану о здоровье детей и хорошем урожае.

* Начинать жатву — если день солнечный, урожай будет богатым.

* Присматриваться к утренней росе — густая роса предвещает сытный год.

Что нельзя делать 4 июля

* Лениться и бездельничать — можно остаться без урожая.

* Ссориться и ругаться — к затяжным конфликтам.

* Разбрасывать вишню и топтать ягоды — к бедности и потерям.

* Одалживать деньги — к финансовым проблемам.

Лунный календарь 4 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 19-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке Рыбы.

По мнению астрологов, день критический — лучше остаться дома и не посещать людных мест. Посвятите время избавлению от иллюзий и гордыни. Воображение уводит в мир фантазий, поэтому дела, требующие точности, даются тяжело. Лучше заняться отдыхом, путешествием или творчеством.

Астрологи говорят, что убывающая Луна — это время подводить итоги, избавляться от старого и пробовать новое. В отношениях — период сближения. Хорошо для саморазвития. Суббота под влиянием Сатурна — время решать накопившиеся задачи и строить планы.

4 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 4 июля

* 1054 год — в небе вспыхнула сверхновая, из остатков которой впоследствии образовалась Крабовидная туманность. Редкое астрономическое событие наблюдали даже днем.

* 1631 год — в Париже открылось первое в мире агентство по трудоустройству — адресное бюро. По сути, это был прообраз современной биржи труда.

* 1776 год — в Филадельфии Вторым Континентальным конгрессом принята Декларация независимости США. С этого дня началась история Соединенных Штатов как независимого государства.

* 1819 год — шлюпы «Восток» и «Мирный» отправились в кругосветную экспедицию из Кронштадта. Итогом стало открытие Антарктиды.

* 1892 год — государство Самоа пережило два 4 июля подряд из-за смены часового пояса — все ради удобства торговли с США.

* 1903 год — президент США Теодор Рузвельт объявил об открытии тихоокеанской линии связи, соединившей Америку с миром по подводному кабелю.

* 1946 год — Кенигсберг был переименован в Калининград, а Филиппины получили независимость от США.

* 1960 год — на флаг США добавлена 50-я звезда в честь присоединения Гавайев.

* 1969 год — Джон Леннон объявил о создании группы The Plastic Ono Band, а в Атланте прошел поп-фестиваль с участием Led Zeppelin и Дженис Джоплин.

* 1976 год — Израиль провел спецоперацию «Энтеббе» по освобождению заложников в Уганде. Командовавший ею Йонатан Нетаньяху, брат нынешнего израильского премьера, был убит.

* 1989 год — самолет МиГ-23 ВВС СССР пролетел 900 км без пилота и упал в Бельгии. Это уникальный случай в истории авиации.

* 2004 год — футбольная сборная Греции сенсационно выиграла чемпионат Европы, победив в финале хозяев турнира — португальцев.

* 2012 год — в ЦЕРНе было объявлено об открытии частицы, похожей на бозон Хиггса — важнейшее событие для физики элементарных частиц.

Место крушения советского истребителя МиГ-23 в Бельгии, 4 июля 1989 года Carl Duyck/AP

Кто родился 4 июля

* В 1477 году родился Иоганн Авентин — баварский ученый-гуманист, историк, филолог, просветитель.

* В 1659 году родился Петр Апраксин — русский полководец и сподвижник Петра I, участник Северной войны.

* В 1790 году родился Джордж Эверест — британский географ, в честь которого названа высочайшая вершина мира.

* В 1807 году родился Джузеппе Гарибальди — итальянский генерал, революционер и один из героев Рисорджименто.

* В 1853 году родился Эрнст Отто Бекман — немецкий химик, изобретатель дифференциального термометра.

* В 1884 году родился Луи Мейер — американский кинопродюсер родом из Российской империи, один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Дату 4 июля в качестве дня рождения он выбрал сам, когда получал американское гражданство.

* В 1927 году родилась Джина Лоллобриджида — актриса, секс-символ итальянского кино 50-х.

* В 1930 году родился Фрунзик Мкртчян — советский и армянский актер, известный по фильмам «Мимино» и «Кавказская пленница».

Кто скончался 4 июля • В 1826 году умер Томас Джефферсон — американский политик, один из авторов Декларации независимости США.

• В 1934 году умерла Мария Кюри — французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии.

• В 1964 году умер Самуил Маршак — советский поэт, переводчик, писатель, редактор.

• В 2000 году умер Юрий Хой — советский рок-музыкант, певец, автор песен, лидер группы «Сектор Газа».

• В 2006 году умер Андрей Краско — российский актер театра и кино.

Кто отмечает день рождения 4 июля

* 102 года исполняется Эве Мари Сейнт — американской актрисе, лауреату премии «Оскар» за роль в фильме «На набережной».

* 74 года исполняется Альваро Урибе — президенту Колумбии в 2002–2010 годах.

* 69 лет исполняется Дмитрию Назарову — российскому актеру театра и кино, звезде сериала «Кухня».

Нина Зотина/РИА Новости

* 68 лет исполняется Кирку Пенгилли — гитаристу и участнику австралийской рок-группы INXS.

* 55 лет исполняется Кейт Дики — британской актрисе, сыгравшей Лизу Аррен в «Игре престолов».

* 32 года исполняется Эре Истрефи — поп-певице из Косово, прославившейся после гимна Евро-2016.

* 30 лет исполняется Жюстин Брезаз-Буше — французской биатлонистке, олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира.

* 23 года исполняется Полине Богусевич — российской певице, победительнице «Детского Евровидения — 2017».