4 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 4 июля
* День тыла уголовно-исполнительной системы РФ
Это профессиональный праздник сотрудников ФСИН, которые обеспечивают учреждения всем необходимым — от питания и формы до медикаментов. Тыловая служба в системе исполнения наказаний формировалась с 1866 года, когда на законодательном уровне впервые были установлены нормы жилой площади для заключенных, их раздельное содержание по полу, возрасту и сословиям, а также порядок организации питания и вещевого снабжения.
* День Достоевского в Санкт-Петербурге
Ежегодный городской праздник, который проходит в первую субботу июля. Дата выбрана не случайно: именно в начале июля по сюжету романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников впервые выходит из своей каморки и бродит по улицам Петербурга. Праздник проводится с 2010 года. В этот день по всему городу проходят экскурсии, лекции, спектакли, квесты и выставки, а на улицах разыгрывают сцены из произведений Достоевского. Инициатором праздника выступил Комитет по культуре Санкт-Петербурга, а с 2015 года его куратором является Музей Достоевского и другие городские учреждения культуры.
* Международный день кооперативов
Ежегодный праздник ООН, который отмечают в первую субботу июля. По данным Международного кооперативного альянса, кооперативы объединяют около 1 миллиарда членов по всему миру и создают 280 миллионов рабочих мест. Цель праздника — привлечь внимание к роли кооперативов в экономике, борьбе с бедностью и устойчивом развитии. Современное кооперативное движение берет начало в 1844 году, когда «Общество справедливых рочдельских пионеров» основало первый потребительский кооператив в английском городе Рочдейле.
* Международный день Днепра
Экологический праздник, который отмечают в первую субботу июля. Идея его учреждения возникла в 2002 году на Международном Днепровском форуме общественных экологических организаций России, Беларуси и Украины, а с 2003 года праздник стали отмечать ежегодно. Днепр — одна из крупнейших рек Европы, протекающая по территории России, Беларуси и Украины. В настоящее время его длина составляет 2201 км (до строительства каскада водохранилищ — 2285 км). Праздник не имеет официального статуса, но традиция его отмечать уже укрепилась.
* День «Алисы в Стране чудес»
Праздник в честь знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. 4 июля 1862 года преподаватель математики Чарльз Доджсоннастоящее имя писателя отправился на прогулку с дочерьми своего друга — сестрами Лидделл и начал рассказывать им историю о девочке Алисе, чтобы развлечь спутниц. Так родилась одна из самых известных сказок в мире. В этот день в разных странах устраивают костюмированные вечеринки, чтения и викторины по книге. Особенно популярен праздник в Оксфорде, где много лет жил и преподавал Кэрролл.
• День кантри-музыки. Этот музыкальный жанр появился в 1920-х годах на юге США. В этот день проходят концерты и фестивали, где звучат песни о жизни, любви и долгих дорогах.
• День отмазывания. В этот день разрешается придумывать смешные отговорки, чтобы избежать скучных дел и нелюбимых мероприятий.
• День отдыха от праздников. Неофициальный праздник появился в Великобритании в начале 1990-х годов, когда работники компании по организации праздников устроили шуточный флешмоб, чтобы отдохнуть от своей же работы. Идея пришлась по душе, и традиция распространилась по миру.
Что отмечают в разных странах 4 июля
День независимости — США. Главный государственный праздник страны, установленный в честь принятия Декларации независимости 4 июля 1776 года. В этот день 13 британских колоний объявили о своей независимости и создании нового государства. Основным автором документа стал Томас Джефферсон. Сегодня 4 июля — одна из главных дат в американском календаре, которую отмечают парадами, фейерверками и семейными пикниками.
День памяти жертв геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны — Латвия и другие страны. Траурная дата связана с трагедией 1941 года, когда в Риге нацисты сожгли синагоги вместе с тысячами евреев. В этот день вспоминают жертв насилия и расовой дискриминации.
Дни Тома Сойера — США. Это ежегодный литературный праздник в городе Ганнибал, штат Миссури. Фестиваль посвящен знаменитому герою Марка Твена — Тому Сойеру. Именно в Ганнибале, на берегу реки Миссисипи, прошло детство писателя, и здесь он черпал вдохновение для своих романов. Национальные дни Тома Сойера проходят с 1 по 5 июля, а главные мероприятия приурочены к 4 июля. В эти дни проходят костюмированные шоу, конкурсы и реконструкции сцен из книг.
День Гарибальди — Италия. Памятная дата в честь Джузеппе Гарибальди — национального героя Италии, который в XIX веке объединил страну и возглавил знаменитый поход «Тысячи». Его имя увековечено в названиях улиц и площадей по всей Италии. Мероприятия проходят в южных регионах, где разворачивались основные сражения.
День рождения королевы Сони — Норвегия. Сегодня отмечают день рождения королевы Сони — супруги короля Харальда V. Она родилась 4 июля 1937 года и стала первой норвежкой за 100 лет, вышедшей замуж за наследника престола. Сегодня королева занимается благотворительностью, поддерживает культуру и защищает природу.
Религиозные праздники 4 июля
День памяти мученика Иулиана Тарсийского
Православная церковь вспоминает святого Иулиана, жившего в IV веке в городе Тарсе. Во время гонений при императоре Диоклетиане он отказался отречься от христианской веры и целый год подвергался жестоким истязаниям, но выдержал все мучения. Его тело было брошено в море, но, по преданию, чудесным образом найдено. На месте захоронения возник монастырь. В этот день верующие молятся о стойкости духа и защите от зла.
Обретение мощей преподобного Максима Грека
В этот день также вспоминают обретение мощей преподобного Максима Грека — одного из крупнейших православных мыслителей XVI века. Родом из Греции, он приехал в Россию по приглашению великого князя Василия III, чтобы исправить богослужебные книги. Позже он оказался в опале за критику церковных порядков, но его труды повлияли на развитие русской духовной культуры. В XVII веке его прославили в лике святых, а мощи обрели в Троице-Сергиевой лавре. К святому обращаются с молитвами о просветлении ума и помощи в учебе.
Народные праздники 4 июля
* Ульянов день
В народном календаре 4 июля — Ульянов день, названный в честь святого Иулиана Тарсийского. С этого времени начинали собирать вишню. В народе говорили: «На Ульяна — вишня красна».
Женщины молились святому о здоровье детей, а мужчины просили удачи в жатве. По погоде определяли урожай: если утром густая роса — год будет хлебным, а если дождь — вишни будет много.
Именины 4 июля
* Анастасия;
* Алексей;
* Георгий;
* Иван;
* Максим;
* Никита;
* Николай;
* Павел;
* Терентий;
* Федор;
* Юлиан.
Приметы: что можно и что нельзя делать 4 июля
Приметы о погоде
Утренняя роса — к богатому урожаю.
Дождь в полдень — вишня будет крупной и сочной.
Много птиц в небе — к ясной погоде в ближайшие дни.
Тихий ветер с востока — к спокойной неделе и хорошему сенокосу.
Что можно делать 4 июля
* Собирать вишню и заготавливать ее на зиму — считается, что в этот день ягода особенно полезная.
* Молиться святому Иулиану о здоровье детей и хорошем урожае.
* Начинать жатву — если день солнечный, урожай будет богатым.
* Присматриваться к утренней росе — густая роса предвещает сытный год.
Что нельзя делать 4 июля
* Лениться и бездельничать — можно остаться без урожая.
* Ссориться и ругаться — к затяжным конфликтам.
* Разбрасывать вишню и топтать ягоды — к бедности и потерям.
* Одалживать деньги — к финансовым проблемам.
Лунный календарь 4 июля
Фаза Луны: убывающая Луна, 19-й день лунного цикла.
Луна находится в знаке Рыбы.
По мнению астрологов, день критический — лучше остаться дома и не посещать людных мест. Посвятите время избавлению от иллюзий и гордыни. Воображение уводит в мир фантазий, поэтому дела, требующие точности, даются тяжело. Лучше заняться отдыхом, путешествием или творчеством.
Астрологи говорят, что убывающая Луна — это время подводить итоги, избавляться от старого и пробовать новое. В отношениях — период сближения. Хорошо для саморазвития. Суббота под влиянием Сатурна — время решать накопившиеся задачи и строить планы.
4 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.
Какие исторические события произошли 4 июля
* 1054 год — в небе вспыхнула сверхновая, из остатков которой впоследствии образовалась Крабовидная туманность. Редкое астрономическое событие наблюдали даже днем.
* 1631 год — в Париже открылось первое в мире агентство по трудоустройству — адресное бюро. По сути, это был прообраз современной биржи труда.
* 1776 год — в Филадельфии Вторым Континентальным конгрессом принята Декларация независимости США. С этого дня началась история Соединенных Штатов как независимого государства.
* 1819 год — шлюпы «Восток» и «Мирный» отправились в кругосветную экспедицию из Кронштадта. Итогом стало открытие Антарктиды.
* 1892 год — государство Самоа пережило два 4 июля подряд из-за смены часового пояса — все ради удобства торговли с США.
* 1903 год — президент США Теодор Рузвельт объявил об открытии тихоокеанской линии связи, соединившей Америку с миром по подводному кабелю.
* 1946 год — Кенигсберг был переименован в Калининград, а Филиппины получили независимость от США.
* 1960 год — на флаг США добавлена 50-я звезда в честь присоединения Гавайев.
* 1969 год — Джон Леннон объявил о создании группы The Plastic Ono Band, а в Атланте прошел поп-фестиваль с участием Led Zeppelin и Дженис Джоплин.
* 1976 год — Израиль провел спецоперацию «Энтеббе» по освобождению заложников в Уганде. Командовавший ею Йонатан Нетаньяху, брат нынешнего израильского премьера, был убит.
* 1989 год — самолет МиГ-23 ВВС СССР пролетел 900 км без пилота и упал в Бельгии. Это уникальный случай в истории авиации.
* 2004 год — футбольная сборная Греции сенсационно выиграла чемпионат Европы, победив в финале хозяев турнира — португальцев.
* 2012 год — в ЦЕРНе было объявлено об открытии частицы, похожей на бозон Хиггса — важнейшее событие для физики элементарных частиц.
Кто родился 4 июля
* В 1477 году родился Иоганн Авентин — баварский ученый-гуманист, историк, филолог, просветитель.
* В 1659 году родился Петр Апраксин — русский полководец и сподвижник Петра I, участник Северной войны.
* В 1790 году родился Джордж Эверест — британский географ, в честь которого названа высочайшая вершина мира.
* В 1807 году родился Джузеппе Гарибальди — итальянский генерал, революционер и один из героев Рисорджименто.
* В 1853 году родился Эрнст Отто Бекман — немецкий химик, изобретатель дифференциального термометра.
* В 1884 году родился Луи Мейер — американский кинопродюсер родом из Российской империи, один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Дату 4 июля в качестве дня рождения он выбрал сам, когда получал американское гражданство.
* В 1927 году родилась Джина Лоллобриджида — актриса, секс-символ итальянского кино 50-х.
* В 1930 году родился Фрунзик Мкртчян — советский и армянский актер, известный по фильмам «Мимино» и «Кавказская пленница».
• В 1826 году умер Томас Джефферсон — американский политик, один из авторов Декларации независимости США.
• В 1934 году умерла Мария Кюри — французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии.
• В 1964 году умер Самуил Маршак — советский поэт, переводчик, писатель, редактор.
• В 2000 году умер Юрий Хой — советский рок-музыкант, певец, автор песен, лидер группы «Сектор Газа».
• В 2006 году умер Андрей Краско — российский актер театра и кино.
Кто отмечает день рождения 4 июля
* 102 года исполняется Эве Мари Сейнт — американской актрисе, лауреату премии «Оскар» за роль в фильме «На набережной».
* 74 года исполняется Альваро Урибе — президенту Колумбии в 2002–2010 годах.
* 69 лет исполняется Дмитрию Назарову — российскому актеру театра и кино, звезде сериала «Кухня».
* 68 лет исполняется Кирку Пенгилли — гитаристу и участнику австралийской рок-группы INXS.
* 55 лет исполняется Кейт Дики — британской актрисе, сыгравшей Лизу Аррен в «Игре престолов».
* 32 года исполняется Эре Истрефи — поп-певице из Косово, прославившейся после гимна Евро-2016.
* 30 лет исполняется Жюстин Брезаз-Буше — французской биатлонистке, олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира.
* 23 года исполняется Полине Богусевич — российской певице, победительнице «Детского Евровидения — 2017».