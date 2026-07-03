«Власти над этим работают»: проректор РГУ прогнозирует улучшение ситуации с топливом

Несмотря на заявления властей о достаточных запасах топлива, в ряде регионов России отмечаются перебои с его поставками, а в СМИ и социальных сетях распространяется информация о возможных проблемах с обеспечением бензином и дизельным топливом. Проректор РГУ нефти и газа Никита Голунов оценил, насколько серьезно государство подошло к решению этой проблемы, объяснил причины возникших сбоев и высказался по поводу необходимости паниковать.

Президент держит ситуацию под личным контролем

Президент РФ Владимир Путин 28 июня провел в Кремле совещание по вопросам снабжения регионов топливом. На встрече присутствовали члены правительства и руководители нефтегазовых компаний. Глава государства потребовал обеспечить бесперебойные поставки топлива для сельхозпроизводителей.

Президент подчеркнул, что масштаб проблем требует системных решений. Он отметил, что по максимуму загружены мощности всех нефтеперерабатывающих заводов, включая средние и малые предприятия. Также сокращены сроки текущих ремонтов на НПЗ.

По словам Путина, уже в июле производство основных видов топлива должно вырасти по сравнению с июнем. При этом запасы бензина находятся на уровне прошлого года, что дает стране определенный резерв прочности.

Никита Голунов, проректор по дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, лектор Российского общества «Знание», положительно оценил такой подход.

«Самое главное, что и органы власти, и лично президент, и правительство, уделяют этому вопросу большое внимание. Мы видим, что создан и осуществляет работу оперативный штаб по разрешению этой ситуации с топливным кризисом. Очень показательным является совещание, которое было проведено президентом в прошедшие выходные, где присутствовали и представители правительства нашей страны, и представители нефтегазовых компаний», — заявил он.

Правительство ввело запрет на экспорт и усилило производство

Вице-премьер Александр Новак 23 июня доложил президенту о принимаемых мерах. Среди них — полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также максимальная загрузка всех нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, к производству топлива активно подключили малые и средние НПЗ.

На следующий день, 24 июня, Новак провел отдельное совещание, на котором поручил ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов со сложной логистикой. Особое внимание было уделено контролю за ценообразованием на топливо.

Еще одно совещание с участием глав регионов и отраслевых компаний вице-премьер провел 29 июня. Руководители субъектов доложили об уровне запасов топлива и представили дополнительные предложения. Отдельный блок был посвящен обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочных работ.

В ежедневном режиме работает оперативный штаб с участием федеральных органов власти и нефтяных компаний. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы в регионах.

Почему возникли перебои и стоит ли паниковать

Голунов объяснил, почему возникли перебои с поставками топлива.

«Сложившаяся инфраструктура нефтяной промышленности нашей страны включает в себя крупные технологические элементы добычи, транспортировки и переработки нефти. Только чуть более 50% всей добываемой нефти идет на получение моторных топлив, бензина, керосина, дизеля. И на любом этапе этой технологической цепочки, конечно же, находятся элементы, которые чрезвычайно чувствительны к любым внешним воздействиям», — отметил эксперт.

По его словам, после событий июня на ряде предприятий произошли сбои. При этом нефтегазовые компании уже ведут работы по восстановлению производств.

Эксперт также обратился к гражданам.

«Также хочется дополнительно обратиться к потребителям и сказать, что не нужно разгонять ситуацию, подпитывать какие-то слухи. Верим, что в ближайшее время ситуация будет положительно разрешена, и доверяем нашему президенту в решении этого вопроса», — сказал Голунов.

Он подчеркнул, что главное — власти не бездействуют, а глава государства лично занимается этим вопросом.