3 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

3 июля в России чествуют блюстителей дорожного порядка, в Белоруссии отмечают День независимости, а Куба озаряется факелами огненного карнавала. Сегодня также отмечается неофициальный праздник, посвященный самооценке. Наши предки в этот день выходили в поле слушать перепелов — так начинали сезон охоты и гадали о погоде. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 3 июля

* День ГИБДД МВД России

Профессиональный праздник сотрудников полиции, которые обеспечивают безопасность на дорогах и следят за соблюдением правил движения. История службы началась 3 июля 1936 года, когда была образована Государственная автомобильная инспекция (ГАИ). В 1998 году ведомство получило название Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД), а с 2002 года оба наименования используются как равнозначные. Профессиональный праздник автоинспекторов был установлен приказом министра внутренних дел в 2009 году.

* День образования республики Алтай

Дата праздника связана с принятием 3 июля 1991 года закона о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. 8 февраля 1992 года регион получил название республика Горный Алтай, а 7 мая 1992 года был переименован в республику Алтай. Это один из самых живописных регионов Сибири, где находится гора Белухавысшая точка Сибири, Телецкое озеро и крупные реки Бия и Катунь. Ежегодно сюда приезжает больше миллиона туристов.

* День республики Хакасия

Главный региональный праздник, установленный в честь принятия закона о преобразовании автономной области в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в 1991 году. В 1992-м она вышла из состава Красноярского края и получила свое нынешнее название. Сегодня в Хакасии проходят фестивали, концерты национальной музыки и выступления фольклорных коллективов. Праздник — повод вспомнить богатую историю, самобытную культуру и уникальный язык хакасского народа.

Необычные праздники 3 июля • День комплиментов отражению. Позитивный неофициальный праздник призывает перестать критиковать себя перед зеркалом. В этот день стоит взглянуть на свое отражение и сказать себе что-то хорошее. • День тайной дружбы. Неофициальный праздник, который появился благодаря соцсетям. В этот день принято отправлять анонимные послания друзьям или тем, кому вы благодарны, но не можете сказать об этом открыто. • Дeнь шoкoлaдныx вaфeль — CШA. Неофициальный гастрономический праздник. В этот день кондитерские и кафе радуют клиентов разнообразными десертами: от хрустящих бельгийских вафель с шоколадным соусом до вафельных сэндвичей с мороженым.

Jiri Hera/Shutterstock/FOTODOM

Что отмечают в разных странах 3 июля

День независимости — Белоруссия. Главный государственный праздник страны, установленный в честь освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации 3 июля 1944 года. Спустя годы эта дата стала символом свободы и независимости. По всей Белоруссии проходят парады, концерты, народные гулянья и салюты. В Минске в этот день проходят главные торжества с участием первых лиц государства.

Фестиваль oгнeй — Кубa. Красочный карибский фестиваль, который ежегодно проходит в городе Сантьяго-де-Куба и посвящен культуре народов Карибского бассейна. В течение нескольких дней улицы превращаются в одну большую сцену: звучит живая музыка, танцуют сальсу и румбу, проходят шествия с факелами и театральные постановки. Завершается праздник символическим сожжением злых духов — в знак очищения перед новым сезоном.

Джазовый фестиваль в Монтре — Швейцария. Фестиваль пройдет с 3 по 18 июля. Он был основан в 1967-м и за время существования из трехдневного джазового события вырос в двухнедельный музыкальный марафон, где звучат рок, блюз, соул, хип-хоп, поп и другие стили. Здесь выступали Арета Франклин, Рэй Чарльз, Майлз Дэвис, Дэвид Боуи, Куинси Джонс, Боб Дилан, Стинг и Эрик Клэптон.

Религиозные праздники 3 июля

День священномученика Мефодия, епископа Патарского

Православная церковь вспоминает святого Мефодия, жившего в конце III — начале IV века, который прославился как богослов и борец с язычеством. Он защищал христианское учение от ересей, за что подвергся гонениям и в 312 году был казнен. Его труды оказали большое влияние на развитие восточной христианской мысли. В этот день верующие молятся о стойкости в вере и защите от лжи.

День благоверного князя Глеба Владимирского

В этот день также вспоминают святого благоверного князя Глеба — младшего сына святого Андрея Боголюбского, родившегося во Владимире в 1155 году и преставившегося в XII веке. Князь Глеб прославился смирением, благочестием и справедливым правлением. Празднование ему было установлено в 1702 году, тогда его причислили к лику святых. Глеба почитают как покровителя честности и справедливости среди правителей. Его образ напоминает: власть и добродетель должны идти рука об руку.

Илья Тимин/РИА Новости

Народные праздники 3 июля

* Мефодий Перепелятник

В народном календаре 3 июля — день Мефодия Перепелятника. Название связано с началом сезона охоты на перепелов, которых в это время становится особенно много. Считалось, что в этот день нужно выйти в поле на рассвете: если услышать громкое перепелиное щебетание — год будет урожайным, особенно на гречку и овес. Крестьяне также следили за ветром: южный ветер предвещал засушливую погоду до конца июля.

Именины 3 июля

* Андрей;

* Афанасий;

* Глеб;

* Дмитрий;

* Иван;

* Инна;

* Римма;

* Лука;

* Фома;

* Николай;

* Ян.

Приметы: что можно и что нельзя делать 3 июля

Приметы о погоде

Сильная жара в этот день — к грозовому августу.

Перепелка поет громко — будет ясная неделя.

Если утро туманное — к хорошему урожаю картофеля.

Роса обильная — день будет сухим.

Что можно делать 3 июля

* Выходить в поле на рассвете слушать перепелов — к урожаю.

* Заниматься охотой на перепелов.

* Следить за направлением ветра — он указывал погоду на ближайший месяц.

* Начинать сбор лекарственных трав — в этот день они набирают силу.

Что нельзя делать 3 июля

* Рубить деревья и ломать ветки — к бедам в семье.

* Ссориться и выяснять отношения — к затяжному конфликту.

* Отказывать в помощи нуждающимся — это может отразиться на урожае.

* Брать или давать в долг — к финансовым потерям.

Лунный календарь 3 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 18-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке Водолея.

По прогнозам астрологов, день сопряжен с неожиданными проблемами, требующими благоразумия. Зато он идеально подходит для умственной и творческой деятельности, самообразования и изучения новых технологий. Хорошо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Убывающая Луна помогает завершать начатое и избавляться от старых привычек. Это время сближения и романтики, подходящее для саморазвития и созидания. 3 июля 2026 года — пятница, этот день находится под покровительством Венеры — считается женским днем, когда лучше подводить итоги недели и освобождаться от ненужного.

3 июля родились люди под знаком зодиака — Рак, стихия Вода, планета-управитель Луна. Они чувствительны, заботливы и привязаны к дому.

Какие исторические события произошли 3 июля

* 987 год — Гуго Капет был коронован королем Франции, положив начало династии Капетингов.

* 1608 год — Самюэль де Шамплен основал канадский город Квебек.

* 1835 год — заложено главное здание Пулковской обсерватории.

* 1886 год — Карл Бенц впервые публично продемонстрировал автомобиль собственной конструкции.

* 1897 год — Станиславский и Немирович-Данченко договорились о создании народного театра — будущего МХАТа.

* 1936 год — постановлением Совета Народных Комиссаров создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ).

* 1940 год — Великобритания атаковала французский флот в Мерс-эль-Кебире, чтобы не допустить его перехода к нацистам.

* 1944 год — советская армия освободила Минск от немецкой оккупации.

* 1953 год — австриец Герман Буль первым в истории покорил восьмитысячник Нанга-Парбат.

* 1956 год — США начали полеты самолетов-шпионов U-2 над СССР.

* 1962 год — Франция признала результаты референдума о независимости Алжира.

* 1964 год — в США принят исторический Закон о гражданских правах, запрещающий расовую сегрегацию.

* 1980 год — Зейская ГЭС на Дальнем Востоке России введена в эксплуатацию на полную мощность.

* 1996 год — Борис Ельцин победил во втором туре выборов и стал президентом России на второй срок.

Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента России Бориса Ельцина, 9 августа 1996 года Reuters

Кто родился 3 июля

* В 1423 году родился Людовик XI — король Франции из династии Валуа, правивший в 1461–1483 годах.

* В 1518 году родился Ли Шичжэнь — китайский врач и фармаколог, автор энциклопедии «Бэньцао ганму».

* В 1883 году родился Франц Кафка — австрийский писатель чешско-еврейского происхождения, автор романов «Процесс» и «Замок».

* В 1894 году родилась Зинаида Райх — актриса театра, первая жена поэта Сергея Есенина и муза режиссера Всеволода Мейерхольда.

* В 1906 году родился Джордж Сандерс — британский актер, получивший «Оскар» за роль в фильме «Все о Еве».

* В 1924 году родился Владимир Богомолов — советский писатель, автор повести «Иван» и романа «Момент истины».

* В 1925 году родился Анатолий Эфрос — советский режиссер театра и кино, один из реформаторов сцены.

Кто скончался 3 июля • В 1971 году умер Джим Моррисон — американский певец, фронтмен группы The Doors.

• В 1998 году умер Лев Рохлин — российский генерал-лейтенант, депутат Госдумы.

• В 2004 году умер Андриян Николаев — советский космонавт, третий космонавт СССР.

Кто отмечает день рождения 3 июля

* 91 год исполняется Харрисону Шмитту — американскому астронавту, последнему на сегодня человеку, побывавшему на Луне.

* 80 лет исполняется Боло Йену — китайскому актеру и мастеру боевых искусств, сыгравшему в «Кровавом спорте».

* 66 лет исполняется Винсу Кларку — британскому музыканту, основателю Depeche Mode, Yazoo и Erasure.

* 64 года исполняется Тому Крузу — голливудскому актеру и продюсеру, трижды лауреату «Золотого глобуса».

* 62 года исполняется Алексею Серебрякову — актеру театра и кино, звезде фильмов «Груз 200» и «Левиафан».

* 56 лет исполняется Теему Селянне — финскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону и легенде НХЛ.

* 55 лет исполняется Джулиану Ассанжу — австралийскому интернет-журналисту, основателю WikiLeaks.

* 39 лет исполняется Себастьяну Феттелю — немецкому автогонщику, четырехкратному чемпиону «Формулы-1».

* 38 лет исполняется Анне Михайловской — российской актрисе театра и кино («Кадетство», «Молодежка»).